Cái bắt tay chiến lược thúc đẩy học tập ứng dụng trong giáo dục sau Đại học

P.V

Chiều 12/12 tại TP.HCM, trong khuôn khổ buổi chia sẻ thông tin về “EduGrowth – Powering Leaders Together with upGrad” - nền tảng giáo dục sau Đại học toàn cầu đã công bố hợp tác chiến lược giữa upGrad và Skills Bridge - đơn vị tiên phong trong đào tạo kỹ năng thực chiến dành cho người đi làm tại Việt Nam.

Với định hướng giúp người học không chỉ tiếp cận kiến thức học thuật mà còn ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc, upGrad chính thức công bố đối tác chiến lược cùng Skills Bridge. Đây là "viên gạch đầu tiên" cho hành trình “Powering Leaders with upGrad” nhằm mang đến trải nghiệm học tập trực tuyến một cách đa dạng.

Chương trình cũng là dịp để cùng thảo luận về những xu hướng học tập – làm việc nổi bật trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo.

image001.jpg
Ông Vũ Lê - Giám đốc Quốc gia của upGrad Việt Nam và Bà Thái Vân Linh - Nhà sáng lập & CEO Skills Bridge

Hợp tác được triển khai đầu tiên cho học viên chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) từ Golden Gate University – một trong những đối tác học thuật tiêu biểu của upGrad. Học viên sẽ nhận được gói “Combo Deal” bao gồm các khóa học kỹ năng thiết yếu như phân tích dữ liệu, ra quyết định bằng AI, xây dựng báo cáo tự động và kết nối – giao tiếp chuyên nghiệp. Đặc biệt với ba buổi gặp gỡ trực tiếp cùng các lãnh đạo doanh nghiệp và sáu workshop chuyên sâu cùng chuyên gia AI qua nền tảng trực tuyến.

