Học viện Ngoại giao khởi động khóa học tiên phong: Sinh viên được Đại sứ trực tiếp dẫn dắt

Khóa học được thiết kế trong 16 tuần với ba chặng và 4 hợp phần chủ đạo với rất nhiều các hoạt động nổi bật như: chuỗi tọa đàm truyền cảm hứng Ambassador Talk, hoạt động cố vấn chuyên sâu Mentoring Session cùng Đại sứ, các buổi Workshop thực hành kỹ năng và những chuyến đi trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Với tính cạnh tranh cao, chương trình chỉ tuyển chọn 25 sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ tư để trao những đặc quyền như thư giới thiệu uy tín từ Đại sứ và cơ hội gia nhập mạng lưới DAV Ambassador Alumni, với thời gian mở đơn từ ngày 10 đến 17/12.

