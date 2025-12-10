Học viện Ngoại giao khởi động khóa học tiên phong: Sinh viên được Đại sứ trực tiếp dẫn dắt

SVO - DAV Ambassadors’ Journey là mô hình giáo dục tiên phong tại Việt Nam, kết nối sinh viên với các Đại sứ, nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm. Khóa học được thiết kế nhằm khơi mở tiềm năng, định hình tư duy nghề nghiệp và nuôi dưỡng khát vọng phụng sự trong sinh viên ngay từ những năm đầu đại học.
Khóa học được thiết kế trong 16 tuần với ba chặng và 4 hợp phần chủ đạo với rất nhiều các hoạt động nổi bật như: chuỗi tọa đàm truyền cảm hứng Ambassador Talk, hoạt động cố vấn chuyên sâu Mentoring Session cùng Đại sứ, các buổi Workshop thực hành kỹ năng và những chuyến đi trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Với tính cạnh tranh cao, chương trình chỉ tuyển chọn 25 sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ tư để trao những đặc quyền như thư giới thiệu uy tín từ Đại sứ và cơ hội gia nhập mạng lưới DAV Ambassador Alumni, với thời gian mở đơn từ ngày 10 đến 17/12.
Tại phiên giao lưu đặc biệt, các bạn sinh viên đã được trực tiếp lắng nghe những kinh nghiệm thực tế và các câu chuyện hậu trường ngoại giao chưa từng được công bố từ năm vị Đại sứ kỳ cựu. Thông qua những chia sẻ sâu sắc xoay quanh các biểu tượng "Bánh lái", "Cái bắt tay" và "Trái tim", các Đại sứ đã chia sẻ thân mật với sinh viên DAV những tình huống đàm phán cam go, những nỗ lực ngoại giao vắc xin hay chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế đầy bản lĩnh. Những bài học về sự chân thành, tư duy chiến lược và tình yêu Tổ quốc được đúc kết từ thực tiễn đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về bản lĩnh và sứ mệnh của người đại diện quốc gia trên trường quốc tế.
Không chỉ là một khóa học kỹ năng, DAV Ambassadors’ Journey còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Học viện Ngoại giao trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. GS.TS Nguyễn Vũ Tùng cho biết, là một cơ sở đào tạo, Học viện luôn quan tâm sát sao đến việc thực hiện Nghị quyết 71 về đổi mới giáo dục đào tạo đại học để đáp ứng tình hình mới. Đồng thời, chương trình cũng góp phần thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đảm bảo sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực tiễn để phục vụ công cuộc đối ngoại và phát triển đất nước.