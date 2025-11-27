Nữ sinh Học viện Ngoại giao đại diện thanh niên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dương Triều
SVO - Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, phần phát biểu của Hà Gia Linh (Học viện Ngoại giao) đã thu hút sự chú ý của nhiều đại biểu.

Truyền thống gia đình gắn liền với Trường Sơn và nước bạn Lào

Gia Linh (sinh năm 2006, quê Quảng Bình) lớn lên trong một gia đình có lịch sử đặc biệt với nước bạn Lào. Ông nội của cô, Đại tá Hà Văn Vinh, từng là chuyên gia quân sự tại Nam Lào từ năm 1962, công tác tại các đoàn 959 và 565 cho đến năm 1975. Bà nội, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hòa, là quân tình nguyện tại Lào từ năm 1970 và tiếp tục làm chuyên gia quân sự đến năm 1980.

z7268255867752-85a81052d8244926b1f984156106dfdd.jpg
Nữ sinh Học viện Ngoại giao Hà Gia Linh đại diện thanh niên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Cả hai ông bà hiện vẫn tích cực tham gia Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tinh thần đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc.

Trong bài phát biểu, Gia Linh cho biết, cô được nghe nhiều câu chuyện chiến trường từ ông bà: Những năm tháng vượt rừng Trường Sơn, cùng quân dân Lào chiến đấu, chia sẻ khó khăn và cận kề sinh tử. Những ký ức đó tạo nên nền tảng giúp cô thấu hiểu giá trị của hòa bình, cũng như mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Người trẻ sinh ra trong hòa bình và ý thức về trách nhiệm

Dù sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, Gia Linh nói, thế hệ mình hiểu rằng, hòa bình và độc lập hôm nay được đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ Việt – Lào không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm tình cảm.

z7268255890187-991c6908f20f837872932fdadbe72f6f.jpg
z7268255876651-8d77f2f3caedd35547e264fbe641543c.jpg
z7268255883388-da83e64b0d53722449a7e46d48e7d9ec.jpg
Hà Gia Linh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Trong bài phát biểu, cô nhấn mạnh đến niềm tin mà lãnh đạo hai nước đặt vào thanh niên, đồng thời khẳng định, người trẻ Việt Nam và Lào cần trở thành lực lượng tiên phong trong học tập, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao với khát vọng viết tiếp trang sử hữu nghị Việt – Lào

Hà Gia Linh đạt IELTS 8.0 và GPA 3.5. Đại diện thế hệ trẻ, cô thể hiện sự tự tin, khả năng ngoại ngữ và tư duy quốc tế hóa của một sinh viên Ngoại giao trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng.

z7268255864360-46327699b9b49f182add639f67c812ae.jpg
Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Sự kết hợp giữa nền tảng gia đình giàu truyền thống cách mạng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng giúp Gia Linh truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, cảm xúc, đúng tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam: Bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng.

Tại Lễ kỷ niệm, Gia Linh thay mặt thanh niên Việt Nam bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống của cha ông, chung tay cùng tuổi trẻ Lào xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc ngày càng bền vững.

Cô nhấn mạnh, thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục là cầu nối cho hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, hoạt động tình nguyện và nhiều lĩnh vực khác, góp phần củng cố quan hệ Việt – Lào trong giai đoạn phát triển mới.

