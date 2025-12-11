Sống chậm lại để trưởng thành và tiếp bước ước mơ

SVO - Không chỉ là Hoa khôi trường Đại học Tôn Đức Thắng với thành tích học tập, thể thao đáng nể, Trần Kiều Anh (sinh năm 2002) còn mang trong mình một trái tim nhân ái tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sau một năm gác lại giấc mơ vì biến cố gia đình, sự mất mát của người mẹ thân yêu đã trở thành động lực lớn nhất, giúp cô mạnh mẽ trở lại và quyết tâm hiện thực hóa ước mơ chinh phục cuộc đua nhan sắc, giữ lời hứa và khát khao sống một đời tử tế, ý nghĩa.

Trần Kiều Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Tuổi thơ của cô gắn liền với những bãi biển trải dài, nơi gia đình thường xuyên đưa cô đi bơi vào mỗi dịp hè. Chính những buổi bơi lội ấy đã khơi dậy tình yêu thể thao trong cô.

Trần Kiều Anh (sinh năm 2002) tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Niềm đam mê bơi lội ấy đã mang về cho Kiều Anh 2 Huy chương Bạc trong giải bơi của trường Đại học Tôn Đức Thắng, minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng của cô. Ngoài ra, cô còn rất thích tập gym, và chạy bộ, leo núi. Kiều Anh thường xuyên tham gia các hoạt động này cùng nhóm bạn thân, giúp cô rèn luyện sức bền và sự kiên trì.

Trong thời gian giãn cách xã hội năm 2021, khi còn là sinh viên năm nhất, Kiều Anh đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để học thêm tiếng Trung. Ban đầu, cô chọn tiếng Trung chỉ vì "rảnh", nhưng càng học, cô càng yêu thích ngôn ngữ này.

Việc duy trì học tiếng Trung một cách đều đặn đã giúp Kiều Anh thi đỗ HSK4 và HSKK (Chứng chỉ Hán ngữ quốc tế) cách đây 2 năm. Với cô, ngôn ngữ là cầu nối giữa con người và những nền văn hóa khác biệt.

Với thành tích học tập, thể thao đáng nể, Kiều Anh còn mang trong mình một trái tim nhân ái tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Năm nay, Kiều Anh có thêm một thói quen ý nghĩa: tham gia hoạt động phát bánh mì từ thiện. Cô có cơ duyên gặp gỡ một nhóm bạn có chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.

Kiều Anh chia sẻ: "Mình có cơ duyên gặp được một nhóm anh chị và bạn bè đều mang trong mình mong muốn sẻ chia. Mỗi tháng, nhóm mình tổ chức phát bánh mì cho những người lao động nghèo, người vô gia cư hoặc những mảnh đời khó khăn hơn".

Những buổi sáng phát bánh mì không chỉ đơn thuần là trao đi một ổ bánh, mà còn là cơ hội để Kiều Anh sống chậm lại, biết ơn và tử tế hơn mỗi ngày.

Thuở nhỏ, Kiều Anh từng mơ ước trở thành tiếp viên hàng không. Hình ảnh những tiếp viên chỉn chu, thanh lịch trên tivi đã tạo cho cô sự ngưỡng mộ lớn. Tuy nhiên, khi bước chân vào đại học, Kiều Anh đã phát hiện ra một giấc mơ khác, chính là “được tỏa sáng trên sân khấu, dưới ánh đèn”. Danh hiệu Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên TDTU đã nuôi dưỡng trong cô sự tự tin để theo đuổi mong muốn ấy. Để hiện thực hóa ước mơ, Kiều Anh đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2025.

Sau khi bước chân vào đại học, Kiều Anh đã tìm thấy được ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu, dưới ánh đèn.

Hành trình đến với đam mê của Kiều Anh không hề dễ dàng. Một năm trước, khi đã sẵn sàng bước vào cuộc thi sắc đẹp, cô nhận tin mẹ bị bệnh. Khoảnh khắc ấy, Kiều Anh hiểu rằng, có những ước mơ phải tạm gác lại để chăm sóc người thân, vì có những điều quan trọng hơn cần cô giữ lấy bằng cả trái tim.

Kiều Anh đã trở về bên mẹ, dành trọn thời gian chăm sóc mẹ và làm công việc văn phòng để phụ giúp gia đình. Hơn một tháng trước, mẹ của Kiều Anh đã qua đời. Đó là nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời cô, nhưng cũng là động lực để cô nhớ lại ước mơ dang dở và lời hứa với mẹ.

Chính vì thế, Kiều Anh quyết định quay trở lại với ước mơ ấy, không chỉ vì bản thân, mà còn để tiếp tục phần câu chuyện mà mẹ cô chưa kịp nhìn thấy.

Mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất đối với Kiều Anh.

Kiều Anh muốn truyền tải thông điệp về việc, mỗi người có một nhịp đi riêng trong cuộc sống. Có những lúc chúng ta bước rất nhanh, nhưng cũng có những lúc buộc phải chậm lại. Cô tin rằng, những bước chậm lại trong cuộc sống đã dạy cô một điều quan trọng: mỗi người có một nhịp đi riêng, và mọi hành trình đều có lý do để xảy ra. Việc dừng lại để chăm sóc mẹ đã giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Kiều Anh tâm sự: "Một năm trước, mình dừng lại để trở về bên mẹ. Và khi mẹ rời xa mình hơn một tháng trước, mình hiểu rằng có những giấc mơ không còn thuộc về riêng mình nữa. Vì thế, hôm nay mình chọn bước tiếp — không còn bằng sự vội vàng, mà bằng sự kiên định của một trái tim đã đi qua mất mát. Mình tin rằng, khi mình giữ trọn lời hứa với chính mình và với những người mình yêu thương, cả vũ trụ sẽ mở đường để mình có thể chạm đến ánh sáng mà mình xứng đáng".

Từ Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên TDTU, Kiều Anh mang theo lời hứa với mẹ, quay trở lại với ước mơ, chinh phục Miss World Vietnam 2025.

Trong tương lai gần, Kiều Anh dự định tiếp tục trau dồi bản thân một cách toàn diện để chuẩn bị cho hành trình tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô muốn không chỉ hoàn thiện ngoại hình và kỹ năng, mà còn xây dựng một nền tảng tri thức và tinh thần thật vững vàng.

Song song đó, Kiều Anh sẽ dành nhiều tâm huyết cho dự án thiện nguyện mà cô đã ấp ủ từ lâu: đồng hành cùng những bệnh nhân ung thư và lan tỏa sự sẻ chia tích cực, bền vững trong cộng đồng.

Với Kiều Anh, tương lai không chỉ là những mục tiêu để chinh phục, mà còn là hành trình để sống một cách có ý nghĩa và góp phần nhỏ bé của bản thân vào việc làm đẹp cho cuộc đời.

Kiều Anh tin rằng, những bước chậm lại trong cuộc sống đã dạy cô một điều quan trọng: mỗi người có một nhịp đi riêng, và mọi hành trình đều có lý do để xảy ra.

Kiều Anh luôn mang theo bên mình câu nói của người thầy, người ba: "Sống sao cho người ta thương". Nghe có vẻ giản dị, nhưng cô hiểu rằng đó là lời nhắc nhở sâu sắc về cách sống: sống tử tế, sống chân thành và sống biết nghĩ cho người khác.

Với Kiều Anh, sống tử tế với người không phải là vì người khác là ai, mà vì mình là ai. Đó là cách sống chân thành, ấm áp và nhất quán với những giá trị bên trong, dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào. Cô tin rằng, khi ta sống đúng với điều tốt đẹp trong lòng, sự yêu thương sẽ tự tìm đến.

Trần Kiều Anh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong học tập và hoạt động xã hội: Top 50 Miss World Vietnam 2025 và tiến vào chung kết.

Hoa khôi Đại học Tôn Đức Thắng 2023.

Người đẹp áo dài Nét đẹp sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng 2023.

Phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo cấp cao tập đoàn FPT và được tuyển thẳng vào 3 công ty con tập đoàn FPT thông qua chương trình FPT Leader Talk 2024.

Đạt chứng chỉ HSK4 - HSKK trung cấp.

Huy chương bạc bơi lội cá nhân - bơi lội tiếp sức tại TDTU Games 2024.

