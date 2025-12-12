Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ làm đẹp với nghệ thuật vẽ henna

Thùy Trân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Những hình vẽ gây chú ý xuất hiện trên mu bàn tay, ngón tay, cánh tay, thậm chí ở cả vai hoặc lưng của nhiều bạn trẻ, là nghệ thuật vẽ henna - một xu hướng làm đẹp tạm thời, vẫn được ưa chuộng hiện nay.

Khác với hình xăm thật, một quyết định mang tính dài hạn, đôi khi gây đau đớn và để lại dấu vết vĩnh viễn, vẽ henna thu hút giới trẻ bởi chúng không xâm lấn, không để lại hậu quả lâu dài. Mỗi mẫu vẽ chỉ lưu lại khoảng 7 - 14 ngày, khiến henna trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích thay đổi phong cách liên tục, hay thử cảm giác mang một hình xăm trong thời gian ngắn.

anh-2-17.jpg
Không ràng buộc, có thể thay đổi linh hoạt theo từng tuần, henna dần trở thành trào lưu làm đẹp của giới trẻ. (Ảnh: Thùy Trân)

Nguyễn Như Ngọc (18 tuổi, phường Thủ Đức, TP. HCM) chia sẻ: “Mình sợ đau và phụ huynh không cho phép xăm hình nên mình đã tìm đến henna. Với phương pháp làm đẹp này, mình có thể thử mang trên mình một hình xăm mà không để lại hậu quả lâu dài và dễ dàng thay đổi sang phong cách khác, nếu muốn”.

Cùng với nhu cầu tăng mạnh, nhiều bạn trẻ đã biến henna từ thú vui thành nghề. Phạm Trúc Lan (19 tuổi) cho biết, cô đã bắt đầu nhận vẽ henna cho khách hàng từ vài tháng qua. Là một sinh viên ngành nghệ thuật, Trúc Lan cho biết, cô muốn tận dụng kỹ năng của ngành học để kiếm thêm thu nhập. “Người muốn vẽ henna chủ yếu là người trẻ, mỗi người muốn vẽ một loại phong cách khác nhau, tùy theo sở thích riêng”, Lan nói.

Ngoài ra, vẽ henna còn thu hút nhiều người đến trải nghiệm bởi sự tiện lợi, nhanh chóng. Một hình vẽ henna chỉ mất khoảng 10 phút, nếu hình vẽ đơn giản. Hình vẽ càng chi tiết thì thời gian vẽ càng lâu. Sau khi vẽ xong, khách hàng chỉ cần đợi khoảng 15 - 30 phút cho mực khô là có thể thoải mái sinh hoạt, vận động. Nếu muốn đổi sang hình vẽ khác hoặc xóa hình vẽ cũ, chỉ cần chà mạnh dưới nước, mực henna sẽ nhạt màu đi. Đối với những vị trí dễ tiếp xúc với nước như mu bàn tay, hình vẽ đôi khi chỉ tồn tại trong khoảng 3 - 5 ngày, tùy cách gìn giữ.

anh-3-9.jpg
Đối với những yêu cầu đơn giản, chỉ từ 10 phút đã có một hình vẽ. (Ảnh: Thùy Trân)

Tự nhận bản thân có tính cách “cả thèm chóng chán”, Lê Minh Hà (23 tuổi, phường An Phú, TP. HCM) cho biết: “Mình dễ thay đổi gu thời trang và phong cách cá nhân nên không phù hợp với các hình xăm thật. Mình sẽ hối hận nếu xăm vĩnh viễn trên da mà không thích hình xăm đó nữa. Ngược lại, việc vẽ henna vừa không gây đau đớn, vừa dễ dàng tẩy rửa, thay đổi sang hình khác, khiến mình cảm thấy rất phù hợp. Có lẽ, mình sẽ trải nghiệm thêm nhiều lần nữa”.

Minh Hà cho biết, cô sẽ tranh thủ đặt lịch vẽ henna trước mỗi dịp lễ hoặc những ngày đi chơi để mực vẫn còn bền màu và đẹp. Cô nói: “Việc có một hình vẽ nhỏ xinh trên da khiến mình thể hiện được phong cách cá nhân và tự tin hơn”.

Để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng, các bạn trẻ thường sử dụng loại màu vẽ an toàn và không gây kích ứng. Các bước vẽ henna gồm hai bước, đầu tiên là vẽ phác thảo, vẽ hình lên da bằng một cây bút mực dành riêng cho làn da; từ hình vẽ đó, người vẽ mới sử dụng mực henna để vẽ theo hình có sẵn.

anh-4-9.jpg
Các vật dụng để vẽ henna chỉ gồm 2 thứ: Bút phác thảo và mực vẽ. (Ảnh: Thùy Trân)

Nhờ vào mạng xã hội, trào lưu vẽ henna dần được lan rộng và nhiều người biết tới. Các bạn trẻ muốn làm nghề thường tận dụng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok để quảng bá cửa hàng và thu hút thêm nhiều khách hàng.

Henna là nghệ thuật vẽ lên da bằng loại mực được chiết xuất từ lá cây henna - một loài thực vật có màu nâu đỏ đặc trưng, đã tồn tại hàng nghìn năm trong văn hóa các nước Nam Á và Trung Đông. Không giống hình xăm vĩnh viễn, henna mang lại những hình vẽ tạm thời, linh hoạt, phù hợp với những người yêu thích sáng tạo và muốn thay đổi phong cách thường xuyên. Ngày nay, henna không chỉ gắn với lễ hội hay phong tục truyền thống mà còn trở thành xu hướng làm đẹp hiện đại, thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng của người trẻ.

Thùy Trân
#henna #làm đẹp #giới trẻ #trào lưu #tạm thời #nghệ thuật

