Giới trẻ mua đồ secondhand không chỉ vì rẻ

SVO - Trước xu hướng mua đồ secondhand ngày càng phổ biến, nhiều tiệm đồ cũ tại TP. HCM đang chuyển hướng kinh doanh theo mô hình chuyên nghiệp hơn. Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, các cửa hàng chú trọng tuyển chọn kỹ lưỡng, làm mới sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu để đem lại trải nghiệm mua sắm tin cậy cho khách.

Thị trường đồ cũ phát triển nhanh với sự xuất hiện của nhiều cửa hàng ở khu vực phường Bình Thạnh, phường Sài Gòn hay phường Bàn Cờ. Sự phong phú này không chỉ giúp người mua có nhiều lựa chọn mà còn khuyến khích các chủ shop nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng thị hiếu của khách hàng trẻ.

Bí quyết giữ chân khách hàng

Trong thế giới thời trang secondhand, nguồn hàng gần như quyết định toàn bộ sức hút của một cửa hàng. Việc săn và tuyển mẫu đã thay đổi đáng kể theo nhu cầu khách. Nếu trước đây chủ yếu là áo thun, sơ mi cơ bản, thì hiện nay nhiều tiệm phải tìm những mặt hàng khó hơn như áo khoác varsity, chân váy denim, túi xách, hoặc những phụ kiện Y2K.

Anh Trần Thanh Bình (28 tuổi), chủ shop secondhand Rachan Mura, cho biết: “Ban đầu, mình chọn theo sở thích cá nhân, nhưng về sau phải dựa trên báo cáo bán hàng và phản hồi của khách để xây dựng tiêu chí nhập hàng”. Theo anh, kiểu dáng và độ mới là hai yếu tố quan trọng nhất, và những món không phù hợp sẽ được hạ sào sau một thời gian trưng bày, nhằm đảm bảo nguồn hàng luôn theo kịp thị hiếu của khách trẻ.

Song song với việc chọn hàng, truyền thông trên mạng xã hội đã trở thành “vũ khí” quan trọng. Khách hàng hiện nay không chỉ nhìn vào sản phẩm mà còn quan tâm đến câu chuyện đằng sau mỗi món đồ, từ nguồn gốc, lý do được lựa chọn cho đến cách phối phù hợp. Vì thế, nhiều cửa hàng xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, đầu tư vào các nội dung mang phong cách riêng, cập nhật xu hướng và kể câu chuyện thương hiệu để thu hút và giữ chân người mua.

Những phụ kiện secondhand mang phong cách Y2K thường được nhiều bạn trẻ ưa chuộng hơn. (Ảnh: Huyền Trâm)

“Tụi mình khá đầu tư vào mảng truyền thông trên các trang mạng xã hội. Thử và sai nhiều lần, tụi mình xác định được đội ngũ có khả năng làm tốt các nội dung video ngắn, và kết hợp với các micro-influencers khi cần thiết. Sự chân thành là điều tụi mình đưa lên hàng đầu trong bất kỳ chiến dịch marketing nào, không cố gắng nói khác đi những điều bản thân có thể làm được”, chị Từ Trắc Văn (26 tuổi), chủ cửa hàng Đô Si La Mi chia sẻ.

Làm mới đồ cũ

Điểm khác biệt lớn nhất của các cửa hàng secondhand hiện nay nằm ở khả năng “tái sinh” món đồ. Nhiều chủ shop thực hiện việc cắt sửa, lên phom, may đắp hoặc vẽ tay lên áo khoác, quần jeans… để biến một món đồ cũ thành sản phẩm mang phong cách riêng. Nhờ việc sáng tạo này, sản phẩm vừa trở nên độc đáo, vừa nâng cao giá trị thương hiệu của cửa hàng.

Cửa hàng tái chế quần áo bị rách hoặc cháy bằng cách cắt phần còn nguyên và may thành trang phục mới. (Ảnh: Đô Si La Mi)

Chia sẻ thêm về hình thức làm mới sản phẩm này, chị Từ Trắc Văn cho biết: “Hàng hóa secondhand là hàng đã được sản xuất khá lâu nên khó tránh việc không có sẵn những mẫu mã theo xu hướng mà khách trẻ yêu thích. Vì vậy, tụi mình bắt tay vào việc làm mới và tạo ra những mẫu phù hợp thị hiếu hơn”. Chị cho rằng, khách trẻ hứng thú vì sản phẩm mang dấu ấn riêng nhưng cũng thừa nhận: “Không phải món đồ nào được làm lại cũng đạt kết quả tốt. Đây là quá trình đòi hỏi đội ngũ cửa hàng phải liên tục học hỏi và cập nhật để mang đến sản phẩm chất lượng cho khách”.

Minh Thư (19 tuổi, phường An Khánh) thường chọn những cửa hàng secondhand phân khúc tầm cao vì chất lượng sản phẩm. (Ảnh: Huyền Trâm)

Thực tế, nhiều cửa hàng secondhand hiện nay không còn đi theo hướng “giá hạt dẻ”. Một số tiệm chuyên tuyển hàng hiệu đã qua sử dụng hoặc nhận chỉnh sửa theo yêu cầu, khiến giá thành nhỉnh hơn đồ mới nhưng vẫn được nhiều khách trẻ lựa chọn. Là người từng đặt chỉnh sửa đồ cũ, Thanh Hà (22 tuổi, phường Cát Lái, TP. HCM) chia sẻ: “Khi yêu cầu chỉnh sửa, mình thường gửi trước bản thảo và nói sơ ý tưởng cho cửa hàng. Dù giá cao hơn so với đồ có sẵn, mình vẫn ưu tiên vì mỗi món đều độc đáo và thể hiện cá tính riêng của mình”.

Bên cạnh yếu tố thời trang, nhiều người trẻ hiện nay cũng quan tâm về vấn đề môi trường khi mua sắm quần áo. Nắm bắt tâm lý này, nhiều cửa hàng secondhand đã điều chỉnh cách vận hành, hạn chế bao bì nhựa, chuyển sang sử dụng túi giấy và chỉ đóng gói sản phẩm ở mức cần thiết. Những thay đổi nhỏ trong khâu bán hàng góp phần giảm rác thải, đồng thời giúp người mua cảm thấy việc lựa chọn đồ cũ mang giá trị thiết thực chứ không chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang.