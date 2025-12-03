Bão lũ miền Trung và hành trình của những người trẻ: Biến lo âu thành hành động tử tế

SVO - Những ngày qua, khi đồng bào miền Trung đang phải gồng mình chống chọi với thiên tai, hàng ngàn bạn trẻ trên khắp cả nước đã không chọn cách đứng ngoài cuộc. Từ những trạm tiếp tế tại chỗ đến những gói quà gửi từ phương xa, thế hệ trẻ đang chứng minh bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng mạnh mẽ: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Khi nước mắt hòa cùng nước mưa

Thời gian qua, hình ảnh các tỉnh miền Trung chìm trong biển nước mênh mông khiến cả nước không khỏi xót xa. Mưa lớn kéo dài, lũ chồng lũ khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, hoa màu mất trắng, giao thông tê liệt. Tại các "rốn lũ", người dân phải trèo lên nóc nhà chờ cứu hộ, tài sản tích cóp bao năm bỗng chốc trôi theo dòng nước đục ngầu.

Sự khắc nghiệt của thiên tai không chỉ đo đếm bằng thiệt hại vật chất, mà còn là nỗi lo âu hằn lên ánh mắt của những cụ già, em nhỏ khi cái đói, cái lạnh bủa vây. Chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tình người lại trở thành ngọn lửa sưởi ấm tất cả.

Người trẻ không đứng ngoài cuộc

Gác lại công việc cá nhân, gác lại những cuộc vui cuối tuần, hàng ngàn bạn trẻ từ khắp mọi miền đã nhanh chóng kết nối, lập trạm cứu trợ để hướng về đồng bào. Không chỉ quyên góp tiền bạc, họ còn trực tiếp xông pha vào những điểm nóng, mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men và cả những cái ôm động viên kịp thời.

Bạn Lam Giang (21 tuổi), hiện đang sinh sống và học tập tại TP.HCM những ngày này như “ngồi trên đống lửa” khi nghe tin bão lũ tàn phá quê nhà. Không thể lập tức trở về, Giang chọn cách biến sự lo lắng thành hành động bằng việc tập hợp bạn bè tại Sài Gòn, quyên góp nhu yếu phẩm để gửi xe về tiếp tế cho bà con.

Cô bạn xúc động chia sẻ: “Chứng kiến quê nhà tan hoang, mình thật sự xót xa. Dù chỉ góp chút sức nhỏ từ xa qua những thùng hàng, mình vẫn thấy ấm lòng vì được san sẻ với bà con. Mong rằng chút tấm lòng này sẽ tiếp thêm hy vọng để Phú Yên sớm vượt qua mất mát”.

Dù không thể trực tiếp có mặt tại "rốn lũ", cô bạn sinh viên Lam Giang vẫn luôn đau đáu hướng về miền Trung, biến nỗi lo thành những hành động thiết thực từ phương xa.

Tại đầu cầu TP.HCM, những chuyến hàng cứu trợ được Lam Giang và bạn bè đóng gói cẩn thận xuyên đêm để kịp gửi về Phú Yên.

Không chỉ Lam Giang, rất nhiều bạn trẻ khác đang tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để lan tỏa thông điệp sẻ chia. Những bài đăng kêu gọi quyên góp, cập nhật tình hình bão lũ thu hút hàng ngàn lượt tương tác... Tất cả tạo nên một làn sóng thiện nguyện mạnh mẽ, nhanh chóng và hiệu quả.

Những kiện hàng lương thực, thuốc men được nhóm tình nguyện trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng, gửi gắm tấm lòng hướng về miền Trung. (Ảnh: Đinh Thị Cẩm Anh)

Bài học về sự tử tế và tinh thần dân tộc

Hành động của thế hệ trẻ trong những ngày bão lũ đã đập tan định kiến về một thế hệ "sống ảo" hay vô tâm. Trước thiên tai, họ cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và một trái tim nóng hổi nhịp đập yêu thương.

Đó không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là sự tiếp nối truyền thống "Lá lành đùm lá rách" ngàn đời của dân tộc. Những gói quà cứu trợ tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng lại gói ghém trọn vẹn tình đồng bào, nghĩa đồng chí. Bão lũ rồi sẽ qua đi, nước rồi sẽ rút, nhưng phù sa của tình người sẽ còn ở lại mãi, bồi đắp thêm niềm tin vào cuộc sống.