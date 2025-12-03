Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kết nối mạng lưới học thuật toàn cầu thông qua Diễn đàn học thuật Quốc tế về Kinh tế - Tài chính

P.V

Từ ngày 1-2/12, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Diễn đàn học thuật Quốc tế về Kinh tế - Tài chính: International Conference on Business and Finance 2025 (ICBF 2025) dưới hình thức hybrid. Sự kiện quy tụ các chuyên gia quốc tế hàng đầu, tạo dựng không gian trao đổi tri thức chuyên sâu và thúc đẩy hội nhập nghiên cứu toàn cầu.

Tiếp nối thành công phiên hội thảo các năm, ICBF 2025 nhấn mạnh trọng tâm nghiên cứu và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và sự gia tăng rủi ro kinh tế - môi trường. Hội thảo tập trung vào việc thảo luận, phân tích các vấn đề và thách thức đương đại trong các lĩnh vực cốt lõi như: Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh, Thương mại, Luật, Du lịch, Marketing, và đặc biệt nhấn mạnh vào Phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo ICBF 2025, PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Phó Giám đốc phụ trách UEH nhấn mạnh: “Diễn đàn học thuật Quốc tế về Kinh tế - Tài chính: International Conference on Business and Finance 2025 (ICBF 2025) không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức, mà còn là một trong những hoạt động học thuật chiến lược nằm trong định hướng nâng tầm nghiên cứu và hội nhập quốc tế của UEH trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ trước những biến động kinh tế, công nghệ và môi trường, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn phải chủ động tạo ra tri thức mới thông qua nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cung cấp các luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách. Các kết quả nghiên cứu, các trao đổi chuyên môn tại ICBF 2025 sẽ trở thành nguồn tham chiếu quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển khoa học kinh tế – tài chính, đồng thời hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong việc đưa ra giải pháp bền vững cho những thách thức đương đại”.

gsts-vo-xuan-vinh.jpg
GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh giới thiệu tổng quan về hội thảo

Các bài tham luận tại ICBF 2025 tập trung vào các hướng nghiên cứu cấp thiết như: tài chính cho chuyển dịch năng lượng; ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) và quản trị doanh nghiệp bền vững; tác động của công nghệ số, AI và FinTech trong tài chính; mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế; cùng với khung pháp lý và chính sách trong kỷ nguyên kinh tế xanh. Đây cũng là các hướng nghiên cứu chiến lược mà UEH, Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) tập trung phát triển trong giai đoạn 2025-2030.

Các phiên trao đổi đã cung cấp những chia sẻ quý báu về quy trình bình duyệt khoa học, tiêu chuẩn học thuật quốc tế và các chiến lược nâng cao khả năng công bố. Đây là cơ hội thiết yếu giúp các học giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ, hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng bài báo hướng đến chuẩn mực quốc tế.

Với quy mô, chất lượng nghiên cứu, và sự tham gia sâu rộng của cộng đồng học thuật quốc tế, Diễn đàn học thuật Quốc tế về Kinh tế - Tài chính: International Conference on Business and Finance 2025 (ICBF 2025) đã khẳng định vị thế vững chắc của UEH như một trung tâm nghiên cứu hàng đầu, chủ động đóng góp vào các vấn đề kinh tế - tài chính toàn cầu.

P.V
#Kinh tế #Tài chính #UEH #Hội thảo quốc tế

