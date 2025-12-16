Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bỏ qua Noel, giới trẻ Hà thành xúng xính áo dài đón Tết sớm

Quỳnh Giang - Hiếu Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Năm nay, thay vì chen chân bên cây thông Noel, nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp ảnh Tết sớm. Dù phải chen chúc tại các điểm nóng như Hồ Gươm hay tìm về những góc cafe yên tĩnh, mục tiêu chung vẫn là một bộ ảnh mãn nhãn chào năm mới.

Chán Tây, chuộng Ta: Khi Giáng sinh nhường chỗ cho Áo dài

Không khó để bắt gặp hình ảnh nhóm bạn trẻ xúng xính áo dài, mang theo cành đào, quạt giấy dạo phố. Lý giải cho sự "thờ ơ" với Noel năm nay, nhiều bạn nữ cho rằng concept Giáng sinh đã trở nên bão hòa và có phần lặp lại.

Hương Giang (20 tuổi) chia sẻ: "Mấy năm trước mình đều chụp Noel, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cây thông, hộp quà và tone màu đỏ xanh. Năm nay mình quyết định đầu tư chụp áo dài sớm. Vừa lạ mắt, vừa có ảnh để đăng dần từ giờ đến Tết. Hơn nữa, chụp sớm thời tiết se lạnh rất đẹp và cũng đỡ cập rập hơn sát Tết."

Không chỉ vì muốn đổi mới, yếu tố kinh tế cũng tác động đến quyết định này. Thay vì tốn kém cho hai bộ ảnh Noel và Tết, nhiều bạn trẻ chọn dồn lực cho một bộ ảnh Tết thật chất lượng.

Cuộc chiến địa điểm: Chen chân ở điểm nóng hay chill ở quán quen?

Khi trào lưu áo dài nở rộ, câu chuyện chọn địa điểm chụp cũng chia thành hai phe rõ rệt với những lý do đầy thuyết phục. Trong khi một bên mê mẩn sự náo nhiệt, sống động của đường phố những ngày giáp Tết, thì bên còn lại lại đề cao trải nghiệm thoải mái và sự chỉn chu trong từng khung hình.

Team chụp ảnh ở điểm nóng khu vực Hồ Gươm luôn trong tình trạng "thất thủ" vào cuối tuần. Dù biết sẽ phải chen chúc, chờ đợi cả tiếng đồng hồ để có một góc máy không dính người, nhiều bạn vẫn chấp nhận.

Bạn Thanh Thư (22 tuổi) cho biết: "Mình vẫn chọn lên Bờ Hồ hoặc quanh khu phố cổ chụp dù biết rất đông. Lý do đơn giản là vibe ở đây mới ra chất Hà Nội. Cái không khí nhộn nhịp, dòng người qua lại, hay background là Tháp Rùa, tòa soạn báo Hà Nội Mới... tạo nên cái hồn cho bức ảnh mà không studio hay quán cafe nào làm giả được. Chịu khó căn góc một chút là vẫn có ảnh đẹp."

anh-1-2.jpg
Cảnh đông đúc, tấp nập các bạn trẻ chụp ảnh tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Ngược lại, một bộ phận khác lại kiên quyết nói không với sự ồn ào, đông đúc. Họ tìm đến các quán cafe có kiến trúc Indochine, retro hoặc các studio dựng sẵn bối cảnh.

Lan Chi (25 tuổi) chia sẻ quan điểm: "Mình rất sợ cảnh chen chúc, vừa mệt vừa làm trôi lớp makeup, lại khó tạo dáng tự nhiên. Mình chọn một quán cafe yên tĩnh trên phố. Ở đây ánh sáng tốt, không gian decor hoài cổ rất hợp áo dài, lại có thể thong thả chụp, chỉnh sửa trang phục mà không sợ ai nhìn ngó. Ảnh ra vẫn rất nghệ thuật mà người lại khỏe."

anh-3-1.jpg
Lan Chi chọn không gian một quán cafe phong cách hoài cổ để chụp áo dài.

Việc giới trẻ "bỏ quên" Noel để đón Tết sớm không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà còn cho thấy sự sáng tạo và gu thẩm mỹ ngày càng cao của Gen Z. Dù chọn chen chúc giữa phố phường náo nhiệt hay thu mình trong góc quán quen, họ đều đang lưu giữ thanh xuân theo cách rực rỡ nhất trong tà áo dài truyền thống.

Quỳnh Giang - Hiếu Nguyễn
#Trào lưu chụp ảnh Tết sớm #Áo dài truyền thống #Thay thế Noel bằng Tết #Chọn địa điểm chụp ảnh #Xu hướng giới trẻ Hà Nội #Chụp ảnh ở điểm nóng và quán quen #Tư duy sáng tạo trong ảnh Tết #Ảnh Tết và phong cách thẩm mỹ #Lựa chọn không gian chụp ảnh #Sự thay đổi trong phong cách đón Tết của giới trẻ

