Không khí Noel lan tỏa tại các workshop DIY của sinh viên

SVO - Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi những giai điệu Giáng sinh vang lên khắp các con phố, hàng loạt workshop sáng tạo tại TP. HCM và các trường đại học đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ. Từ làm vòng nguyệt quế, cây thông Noel, vòng tay handmade cho đến nến thơm lung linh… mùa lễ hội năm nay ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của các hoạt động thủ công đầy cảm xúc.

Một trong những hoạt động “lên ngôi” năm nay là làm quà tặng mini và đồ trang trí Noel. Các workshop cho phép người tham gia tự tay thiết kế những món quà nhỏ xinh, từ mô hình trang trí đến phụ kiện treo cây thông. Bên cạnh đó, cây thông Noel handmade kích thước 30 - 40cm cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Người tham gia có thể tự quyết định màu sắc, phong cách và chất liệu trang trí, tạo nên một “phiên bản Giáng sinh” rất riêng. Các buổi workshop thường kéo dài 1 - 2 giờ nhưng luôn kín chỗ mỗi cuối tuần.

Minh Thư cùng bạn tự tay trang trí cây thông cho riêng mình.

“Đây là lần đầu mình tự làm một cây thông. Trước giờ, mình chỉ mua đồ làm sẵn thôi, nên khi được tự gắn từng cành, từng quả châu nhỏ, mình nhận ra là món đồ trở nên ‘của mình’ tới mức nào. Thành phẩm trông không hoàn hảo nhưng lại rất vui”, Minh Thư (năm thứ tư, ĐH Kinh tế TP. HCM) chia sẻ.

Một hoạt động khác cũng được các bạn trẻ yêu thích là làm nến thơm Giáng sinh. Các workshop thường có hơn 20 mẫu nến để lựa chọn, từ nến ly trong suốt đến nến tạo hình gingerbread, người tuyết, gỗ thông… Với nhiều mùi hương như quế, vani, thông rừng hay cam trầm, hoạt động này hấp dẫn các cặp đôi và nhóm bạn muốn có buổi hẹn nhẹ nhàng giữa mùa lễ hội.

Nhiều workshop thú vị mùa Noel.

Ngoài những workshop mang hơi thở sáng tạo, mùa Noel năm nay còn đánh dấu sự nổi bật của các buổi sinh hoạt kết hợp gây quỹ tại các trường đại học. CLB Sách & Bạn đọc, trường ĐH Bình Dương tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ, với chủ đề “Noel ấm áp - Gây quỹ yêu thương”. Mỗi sinh viên tham gia sẽ nhận một tờ “giấy ước nguyện Giáng sinh” sau khi đóng góp 10.000 đồng, trang trí và viết lời chúc, rồi trình bày thông điệp của mình trước nhóm. Toàn bộ hoạt động hướng đến mục tiêu gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ.

Với nhiều bạn trẻ, Noel là dịp để vui chơi hay hòa vào không khí lễ hội cuối năm. Nhưng Thanh Trâm (năm thứ ba, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) bày tỏ: "Noel không chỉ là mùa để trang trí, đi chơi hay chụp hình. Với mình, đây còn là dịp để sưởi ấm những hoàn cảnh xung quanh bằng những việc làm nhỏ bé. Mỗi năm, mình đều cố gắng tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện. Khi tận tay trao món quà và nhìn thấy nụ cười của họ, mình cảm nhận rõ ý nghĩa thật sự của Giáng sinh”.

Những hoạt động gây quỹ sáng tạo cũng xuất hiện tại nhiều trường khác. Nổi bật là workshop “Chạm khẽ Giáng sinh” tại trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM), nơi sinh viên tự tay làm vòng tay hoặc dây đeo điện thoại từ những hạt vòng và sợi chỉ đầy màu sắc. Phí tham gia chỉ từ 25.000 đồng nhưng mang lại trải nghiệm chất lượng, thu hút đông đảo sinh viên ngay ngày đầu mở form.

Không chỉ tập trung vào sáng tạo, nhiều workshop năm nay còn chú trọng tính bền vững: Dùng nguyên liệu tái chế, lọ thủy tinh cũ hoặc phụ kiện thân thiện môi trường. Điều này khiến các hoạt động DIY càng trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn.