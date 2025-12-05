Sinh viên dùng công nghệ làm cầu nối, đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với người trẻ

Với sự cố vấn chuyên môn của Tiến sĩ, Nghệ nhân Nguyễn Đức Hiển - “Sứ giả văn hóa”, dự án đã thành công trong việc tạo ra một không gian tiếp cận di sản mới mẻ, giúp người trẻ hiểu đúng, đủ và gần gũi hơn về các giá trị văn hóa - nhân văn - đạo đức và vẻ đẹp tâm linh của tín ngưỡng nội sinh dân tộc.

Giải mã di sản bằng ngôn ngữ công nghệ

Hoạt động trọng tâm của chiến dịch là Triển lãm nghệ thuật “Ngược nguồn, còn Ai?”, diễn ra từ 21 - 23/11/2025, tại Parc Mall Event Hall, thu hút sự quan tâm lớn nhờ sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ số. Nhóm sinh viên trường ĐH FPT đã sử dụng công nghệ như một cầu nối, thay vì thay thế truyền thống, để kể lại câu chuyện về di sản bằng những ngôn ngữ mà Gen Z quen thuộc là ánh sáng, chuyển động, đồ họa và màu sắc.

Các bạn trẻ tham quan tại triển lãm.

Triển lãm được thiết kế như một hành trình cảm xúc, với sáu hoạt động chính, tập trung vào trải nghiệm đa giác quan. Trong đó, nổi bật là việc ứng dụng 2D mapping và 3D mapping để tái hiện không khí linh thiêng, huyền ảo của tín ngưỡng. Đặc biệt, bộ sưu tập khăn chầu - áo ngự được dựng bằng công nghệ 3D ghi hình chuyển động, kết hợp hiệu ứng ánh sáng LED, mô phỏng nghi thức diễn xướng Hầu đồng đặc sắc. Triển lãm còn có khu vực trình chiếu tư liệu trực quan, khu trưng bày 8 tác phẩm nghệ thuật đương đại thể hiện góc nhìn của nghệ sĩ trẻ về các giá trị chân - thiện - mỹ trong di sản, cùng khu chụp ảnh tương tác và gian hàng merchandise.

Tạ Hiểu Lam (trưởng dự án) chia sẻ: "Nguyên tắc của nhóm là hiểu thật đúng trước, rồi mới sáng tạo". Toàn bộ màu sắc, họa tiết và phục trang đều được trao đổi chặt chẽ cùng TS Nguyễn Đức Hiển để đảm bảo tính chuẩn xác về nội dung, tạo ra sự cân bằng khó khăn giữa truyền thống và sáng tạo.

Không gian triển lãm được thiết kế ấn tượng.

Giáo dục trải nghiệm: Đưa di sản thành “trải nghiệm sống”

Dự án “Di sản Thờ Mẫu” là một minh chứng cho xu hướng giáo dục mà nhiều trường đại học đang thúc đẩy: Giáo dục văn hóa thông qua trải nghiệm trực quan. Thay vì những kiến thức học thuật khô cứng, sinh viên FPT đã biến di sản thành một “trải nghiệm sống” giúp người trẻ tiếp cận các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và công nghệ.

Tại buổi Talk show “Từ đâu mà ra?” diễn ra vào ngày 21/11, TS Nguyễn Đức Hiển đã nhấn mạnh rằng, di sản tồn tại ngay trong đời sống thường ngày và người trẻ không cần đến đền phủ để hiểu Thờ Mẫu, mà chỉ cần bắt đầu từ thái độ trân trọng và biết ơn. Thông điệp này đã chạm đến sinh viên, giúp các bạn nhìn di sản dưới góc nhìn gần gũi, không còn cảm thấy nặng nề hay xa lạ với các nghi lễ phức tạp.

Không chỉ lan tỏa văn hóa, dự án còn là một mô hình học tập thực tế giúp 4 sinh viên năm cuối cùng hơn 60 tình nguyện viên rèn luyện các kỹ năng quan trọng như: Tổ chức sự kiện, sản xuất nội dung đa phương tiện và làm việc với chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa. Chiến dịch kéo dài 7 tháng, với các giai đoạn: “Đánh thức di sản”, “Giải mã, kết nối” và “Lan tỏa giá trị Chân - Thiện - Mỹ”, bao gồm cả việc sản xuất MV âm nhạc 2D animation BƯỚC và website trải nghiệm di sản, đã tạo nên một chuỗi hoạt động truyền thông toàn diện, hiệu quả và đầy ý nghĩa.