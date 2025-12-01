Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng làm hiệu trưởng

SVO - Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã thông qua quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong thời gian 1 năm, từ ngày 24/11 đến ngày 23/11/2026.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1957, quê Bắc Ninh, là nhà quản lý giáo dục với gần 4 thập kỷ gắn bó cùng công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng tốt nghiệp tiến sĩ ngành địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I năm 1994, được công nhận Phó giáo sư năm 2003. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các cơ sở giáo dục đại học.

Từ năm 1978 đến tháng 6/2017, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng làm giảng viên rồi giữ nhiệm vụ Phó chủ nhiệm khoa địa lý, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Từ tháng 1/2020 đến 12/2021, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến. Đồng thời là Tổng chủ biên phần địa lý sách giáo khoa lịch sử - địa lý (lớp 6 đến lớp 9) và Tổng chủ biên sách giáo khoa địa lý (lớp 10 đến lớp 12) của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ năm 2023 đến tháng 11 năm 2025, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng công tác tại Tạp chí Khoa học công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với vai trò Trưởng ban Biên tập. Sau đó, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng bày tỏ sự xúc động khi được Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng cho biết đây không chỉ là một vị trí quản lý mà còn là lời cam kết trước lịch sử hơn 26 năm hình thành và phát triển của nhà trường, từ những ngày đầu do cố PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng đặt nền móng với khát vọng xây dựng một môi trường giáo dục đại chúng, nơi tri thức phải gắn liền với đời sống.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng cho biết, giá trị làm nên thương hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không nằm ở cơ sở vật chất hiện đại mà ở chính con người - đội ngũ giảng viên tâm huyết và các thế hệ sinh viên đầy nhiệt huyết.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng khẳng định, triết lý “Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp” sẽ tiếp tục là kim chỉ nam giúp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động toàn cầu.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng cam kết cùng đội ngũ lãnh đạo và giảng viên xây dựng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thành một môi trường học thuật nhân văn, đoàn kết, sáng tạo, nơi mọi nỗ lực đều được lắng nghe và ghi nhận.

“Thành công của sinh viên là thước đo thành công của nhà trường và của người làm giáo dục”- PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng nói.

Trước đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã bổ nhiệm TS. Phan Thị Việt Nam giữ chức Phó hiệu trưởng Nhà trường. Như vậy, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu gồm 7 thành viên, gồm PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng, cùng các Phó hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Lan Phương, GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh, PGS.TS. Trần Thị Hồng, TS. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Hoàng Hữu Dũng và TS. Phan Thị Việt Nam.