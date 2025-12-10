Khi nỗi sợ hãi về tương lai nhấn chìm giảng viên trẻ tại các trường đại học Thụy Sĩ

SVO - Theo cuộc khảo sát tại 13 trường đại học Thụy Sĩ, khoảng 1/4 số giảng viên trẻ được hỏi cảm thấy rất căng thẳng, 22% báo cáo các triệu chứng trầm cảm gia tăng, 24% cho biết họ cảm thấy kiệt sức ít nhất mỗi tuần.

Timon Elmer đang nghiên cứu về sức khỏe tâm thần tại ĐH Zurich, đồng thời ông cũng rất quan tâm đến sức khỏe tâm thần của các đồng nghiệp trẻ trong ngành. Là thành viên Hội đồng Quản trị của Actionuni, tổ chức bảo trợ cho các giảng viên trẻ ở Thụy Sĩ, ông đại diện cho quyền lợi của các nhà nghiên cứu chưa giữ chức danh giáo sư. Nhiều người trong số họ đang theo đuổi bằng tiến sĩ hoặc đang hướng tới chức danh giáo sư.

Elmer và Actionuni đã khảo sát tình trạng sức khỏe tâm thần của các giảng viên trẻ trên toàn quốc: "Chúng tôi cũng muốn xác định những yếu tố gây căng thẳng quan trọng nhất để có thể giải quyết chúng một cách cụ thể".

Nhiều giảng viên trẻ cho biết họ cảm thấy đặc biệt căng thẳng vì sự bất ổn trong công việc. Tuy nhiên, Elmer nhấn mạnh tầm quan trọng về sức khỏe tinh thần của bộ phận này: "Giáo dục, nghiên cứu và tư duy sáng tạo là những trụ cột quan trọng của hệ thống kinh tế Thụy Sĩ và nếu các giảng viên trẻ tại các trường đại học gặp khó khăn, chất lượng nghiên cứu và đổi mới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và chính giáo dục đại học cũng có thể bị ảnh hưởng". Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu hiện có, không thể định lượng chính xác mức độ các giảng viên trẻ bị trầm cảm và kiệt sức nhiều hơn so với dân số nói chung.

Trường đại học là nơi học tập, truyền cảm hứng và tương tác. Nhưng nơi nào có ánh sáng, nơi đó cũng có bóng tối.

Theo Stefanie Feuz, nhà tâm lý học và là người đứng đầu trung tâm tư vấn cho các trường đại học ở Bern, có những yếu tố rủi ro góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần trong bộ phận giảng viên trẻ: "Hợp đồng có thời hạn, yêu cầu cao về hiệu suất và vai trò, quan hệ quyền lực không đối xứng... dẫn đến căng thẳng tâm lý".

Nhiều trường đại học có các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt dành cho các giảng viên trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát của Actionuni, hơn một nửa số người tham gia cho biết họ không biết đến các dịch vụ này. Thậm chí nhiều người hơn nữa còn nghi ngờ về hiệu quả của chúng. Đồng thời, các dịch vụ hỗ trợ này ghi nhận lượng cuộc gọi rất cao, thậm chí quá tải bởi sinh viên đang theo học cũng gọi đến.

Việc ngày càng nhiều giảng viên trẻ liên hệ với các dịch vụ này sẽ cho thấy xã hội đã dần xóa bỏ sự kỳ thị đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Việc nói về các vấn đề và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bệnh nhân sẽ giúp các nhà tâm lý học tập trung vào được các yếu tố rủi ro trong nghiên cứu thúc đẩy điều trị về bệnh tâm thần.