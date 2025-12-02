Tân PGS, TS. Lê Trung Phong: 14 năm gắn bó, 5 sáng chế và hành trình cống hiến cho khoa học kỹ thuật

SVO - PGS, TS. Lê Trung Phong, Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Công trình - Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, vừa được công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư năm 2025. Với gần 14 năm gắn bó nghiên cứu và giảng dạy, Thầy sở hữu nhiều dấu ấn nổi bật: 5 bằng độc quyền sáng chế, 1 giải pháp hữu ích về vật liệu xanh, các công trình nghiên cứu chủ lực hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 và đóng góp tích cực trong đào tạo kỹ sư, học viên, nghiên cứu sinh.

PGS, TS. Lê Trung Phong: “Khoảnh khắc đạt chuẩn Phó Giáo sư giống như được tiếp thêm pin để nỗ lực nhiều hơn”

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, PGS, TS. Lê Trung Phong - Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi chia sẻ những cảm xúc và dấu ấn đáng nhớ trên hành trình được công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư.

PGS, TS. Lê Trung Phong - Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi.

Nói về cảm xúc đầu tiên khi nhận tin vui, PGS, TS. Lê Trung Phong cho biết đó là khoảnh khắc khó quên, chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen. “Thú thật, khoảnh khắc nhận tin mình đạt chuẩn Phó Giáo sư là một cảm xúc rất đặc biệt: vừa vinh dự, vừa tự hào, lại vừa giống như ‘được tiếp thêm pin’. Những nỗ lực bền bỉ trong suốt nhiều năm được ghi nhận, và đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa”, Thầy chia sẻ.

PGS, TS. Lê Trung Phong được Trường trao giấy chứng nhận đạt chuẩn Phó giáo sư do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.

Nhìn lại hành trình chuẩn bị hồ sơ, Thầy cho rằng đây không chỉ đơn thuần là công việc giấy tờ mà là quá trình tổng hợp lại toàn bộ dấu ấn khoa học của bản thân. “Thách thức lớn nhất có lẽ là việc hệ thống lại tất cả minh chứng sao cho thật gọn gàng, thuyết phục mà vẫn đủ hàm lượng học thuật. Đôi khi giống như biên tập một cuốn ‘tự truyện khoa học’ vậy - phải súc tích nhưng không được thiếu bất cứ dữ liệu quan trọng nào”, Thầy nói.

Khi được hỏi về thành tựu mà bản thân tự hào nhất, PGS, TS. Lê Trung Phong cho biết mỗi giai đoạn nghiên cứu đều đem lại những niềm vui riêng - từ các bằng khen cấp Bộ đến các thành tích đồng hành cùng sinh viên trong nghiên cứu và các cuộc thi học thuật. Tuy nhiên, đạt chuẩn Phó Giáo sư là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt. “Danh hiệu này là sự ghi nhận cho cả một quá trình miệt mài. Tôi cảm thấy vinh dự và cũng thấy mình cần tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa”, Thầy chia sẻ.

PGS, TS. Lê Trung Phong được trao giải năm 2024 của Hội Sáng chế.

PGS, TS. Lê Trung Phong - Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi - cho rằng đạt chuẩn Phó Giáo sư sau gần 14 năm gắn bó với đơn vị không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn mang nhiều ý nghĩa đối với hành trình cống hiến của mình. “Với tôi, đây là một cột mốc quan trọng. Nhưng quan trọng hơn, nó nhắc rằng khi đứng ở vị trí cao hơn thì trách nhiệm cũng lớn hơn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong giảng dạy, nghiên cứu và dẫn dắt thế hệ trẻ - từ sinh viên, học viên đến nghiên cứu sinh và đội ngũ nhà khoa học trẻ. Có thể nói, đây vừa là phần thưởng, vừa là lời nhắc nhở để không ngừng hoàn thiện bản thân”, Thầy chia sẻ.

Dấu ấn nghiên cứu vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong xây dựng

Chia sẻ về định hướng khoa học, PGS, TS. Lê Trung Phong cho biết thời gian qua, Thầy cùng nhóm nghiên cứu hiện tập trung vào ba lĩnh vực chính: phân tích kết cấu công trình, vật liệu xây dựng bền vững và công nghệ - quản lý xây dựng hướng tới mục tiêu Net Zero 2050. Trong đó, nghiên cứu vật liệu xanh là một trong những hướng được ưu tiên, nhằm tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn xây dựng.

PGS, TS. Lê Trung Phong nhận giải IPSTAR 2025 – Top 20 cá nhân có nhiều sáng chế năm 2025 do Hội Sáng chế Việt Nam trao tặng.

Song hành với công bố khoa học, PGS, TS. Lê Trung Phong đặc biệt nổi bật trong hoạt động sáng chế và chuyển giao công nghệ. Giai đoạn 2016-2025, Thầy là tác giả của 5 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, xoay quanh các giải pháp vật liệu xanh và kết cấu công trình bền vững. Các sáng chế tiêu biểu như vật liệu xây dựng từ cây họ tre, kết cấu dầm chịu lực, hay công nghệ ép - tạo hình vật liệu tre đã góp phần thúc đẩy xu hướng vật liệu mới, tiết kiệm tài nguyên và phù hợp định hướng phát triển bền vững của ngành xây dựng. Thành tựu này cũng là một trong những cơ sở quan trọng để Thầy được đề cử tham dự Vinh danh Ngôi sao Sáng chế IPSTAR 2025.

PGS, TS. Lê Trung Phong được Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp trao bằng.

Theo PGS, TS. Lê Trung Phong, xu hướng nghiên cứu hiện nay tập trung mạnh vào vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, cùng các công nghệ xây dựng lắp ghép giúp giảm nhân công và chi phí. Đây cũng là cơ hội lớn để Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi bứt phá trong giai đoạn hiện tại. “Phân hiệu còn rất nhiều dư địa để phát triển. Chúng tôi đang mở rộng nghiên cứu theo hướng giảm phát thải carbon, và hiện tôi đang hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh theo các chủ đề liên quan. Đây là thời điểm tốt để Phân hiệu bứt phá”, Thầy nhấn mạnh.

Khoa học chỉ thật sự sống khi được ứng dụng và lan tỏa đến cộng đồng

Chia sẻ về định hướng sắp tới trong vai trò mới, PGS, TS. Lê Trung Phong - Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cho biết, sau khi đạt chuẩn Phó Giáo sư, mục tiêu quan trọng nhất của Thầy là tiếp tục mở rộng hợp tác và hoàn thiện các công nghệ nghiên cứu theo hướng tăng tính ứng dụng thực tiễn.

PGS, TS. Lê Trung Phong tham gia triển lãm sản phẩm khoa học – công nghệ trong Ngày Sở hữu trí tuệ.

“Sau dấu mốc này, mục tiêu của tôi là tiếp tục mở rộng hợp tác, hoàn thiện các công nghệ nghiên cứu để tăng tính ứng dụng. Tôi cũng cùng các thành viên Hội Sáng chế Việt Nam thúc đẩy hoạt động chuyển giao, đưa sản phẩm trí tuệ ra đời sống - vì chỉ khi nghiên cứu được ứng dụng thì khoa học mới thật sự ‘sống’. Song song đó, nhóm sẽ tiếp tục công bố quốc tế và tham gia thử nghiệm sâu trong các hướng nghiên cứu chủ lực”, Thầy nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực đào tạo, triết lý giảng dạy của PGS, TS. Lê Trung Phong luôn nhất quán: tri thức chỉ có giá trị khi được sẻ chia và truyền lại. “Tôi luôn tin rằng: cho đi là còn mãi. Tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được truyền lại và được nhân lên. Vì thế, từ sinh viên đến nghiên cứu sinh, tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng, tinh thần chia sẻ - hợp tác - đồng hành. Ngọn lửa đam mê khoa học không thể lan tỏa nếu bị ‘cất kỹ trong ngăn bàn’”, Thầy chia sẻ.

Kỳ vọng trong vai trò mới, Thầy mong muốn cùng Bộ môn và Phân hiệu tiếp tục mở rộng các lĩnh vực đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các chương trình mới phù hợp nhu cầu xã hội. “Tôi hy vọng sẽ góp phần phát triển các ngành đào tạo mới như ‘Xây dựng và quản lý đô thị thông minh’ và ‘Kỹ thuật Thủy lợi thông minh’ mà Phân hiệu vừa triển khai; đồng thời xây dựng đội ngũ nghiên cứu mạnh hơn, gắn kết hơn và luôn hướng đến sáng tạo - bền vững - đổi mới”, Thầy cho biết.

PGS, TS. Lê Trung Phong dẫn nhóm sinh viên liên ngành tham dự cuộc thi khởi nghiệp năm 2023.

Gửi gắm thông điệp đến sinh viên và giảng viên trẻ, PGS, TS. Lê Trung Phong nhấn mạnh tinh thần đam mê và sự chủ động học hỏi. “Với sinh viên kỹ thuật: kiến thức nền là điều kiện cần, nhưng để thành công thì phải có đam mê cháy bỏng. Khoa học không dành cho người nản chí. Với giảng viên trẻ: hãy dành thời gian giao lưu học thuật, mở rộng góc nhìn. Nếu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường thì rất khó bay xa. Hãy nghiên cứu những gì xã hội đang cần - đó là cách để giá trị khoa học được nhân lên nhanh nhất”, Thầy nhắn gửi.

Với tâm huyết dành cho nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức, PGS, TS. Lê Trung Phong kỳ vọng có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi và cộng đồng khoa học, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới và chuyển đổi xanh hiện nay.

(Ảnh: NVCC)