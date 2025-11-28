Cậu bé người bỉ tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 12 và tiến sĩ ở tuổi 15

SVO - Chỉ ba năm sau khi hoàn thành cử nhân Vật lý ở tuổi 12, Laurent Simons đã ghi thêm dấu mốc khi bảo vệ tiến sĩ và ngay lập tức bắt đầu chương trình tiến sĩ thứ hai về y học. Thần đồng người Bỉ tiếp tục nuôi khát vọng ứng dụng khoa học tiên tiến để phục vụ y học và nâng tầm giới hạn của con người.

Theo VTM Nieuws, đầu tuần qua, Laurent đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Antwerp. Chia sẻ với kênh truyền hình ngay sau thành tựu này, em nói: "Sau bước này, tôi sẽ bắt đầu hướng tới mục tiêu của mình: Tạo ra 'siêu nhân'".

Laurent tin rằng em có thể là người trẻ nhất từng nhận bằng tiến sĩ. Thành công mới nhất này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập đầy ấn tượng của em - vốn đã thu hút sự chú ý của giới khoa học từ khi em còn rất nhỏ.

Cử nhân ở tuổi 12

Theo The Brussels Times, những thành tích học tập của Laurent đã làm tốn nhiều giấy mực báo chí từ năm 2022. Khi đó, em mới 12 tuổi nhưng đã hoàn thành bằng cử nhân Vật lý tại Đại học Antwerp với thành tích xuất sắc, rút ngắn chương trình 3 năm xuống chỉ còn 18 tháng.

Thần đồng Laurent Simons và cha mẹ mình. Ảnh: The Brussels Times

Trước đó, Laurent tốt nghiệp trung học ở tuổi 8. Khi ấy, em đã nhận được sự quan tâm từ các công ty lớn và các nhà hảo tâm giàu có, mong muốn hỗ trợ tham vọng khoa học của em. Tuy nhiên, Laurent vẫn giữ vững quyết tâm riêng.

Cha mẹ em, Alexander và Lydia, luôn thận trọng, từ chối những lời mời sớm từ các tập đoàn công nghệ tại Mỹ và Trung Quốc. Ưu tiên của họ là đảm bảo nghiên cứu của Laurent mang lại lợi ích cho y học, một mục tiêu phù hợp hoàn hảo với tham vọng cá nhân của em. Ngay cả khi mới 12 tuổi, Laurent đã bày tỏ mong muốn “gia tăng tuổi thọ con người”, với mục tiêu cuối cùng là giúp con người bất tử theo nghĩa sinh học thực sự.

Kết hợp vật lý, y học và trí tuệ nhân tạo

Laurent đã tập trung vào việc kết hợp vật lý, hóa học, y học và trí tuệ nhân tạo từ nhiều năm trước. Ở tuổi 9, em từng theo học ngắn hạn kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven nhưng rút lui vì bất đồng về thời gian tốt nghiệp. Sau đó, em chuyển sang học vật lý ở Antwerp.

Từ đó, sự tò mò của Laurent không ngừng lớn lên. Em hoàn thành thực tập về quang học lượng tử tại Viện Max Planck (Đức), bắt đầu khám phá cách vật lý có thể kết hợp với y học. Nghiên cứu thạc sĩ của em tập trung vào mối tương quan giữa trạng thái boson và hố đen, nghiên cứu ngưng tụ Bose-Einstein ở nhiệt độ cực thấp.

Không dừng lại ở Vật lý

Ngay sau khi bảo vệ tiến sĩ tuần này, Laurent đã cùng cha trở lại Munich để nhập học chương trình tiến sĩ thứ hai về y học, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo. Cha của Laurent giải thích với VTM: "Chương trình này hoàn toàn tách biệt với vật lý".

Laurent Simons tiếp tục là một hình mẫu hiếu học, với tham vọng kết hợp khoa học tiên tiến để mở ra những khả năng mới cho nhân loại.

Theo Vietnamnet