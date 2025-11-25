Hơi thở cung đình Huế giữa lòng TP. HCM thu hút người trẻ khám phá

SVO - Một không gian văn hóa cung đình Huế thu nhỏ mang tên 'Vân sắc vấn' vừa được tái hiện đầy sinh động. Ý tưởng do nhóm sinh viên trường ĐH FPT thực hiện không chỉ thu hút đông đảo người trẻ, giới trung niên mà còn chạm đến trái tim của những người con xứ Huế xa quê.

Bằng cách tái hiện các trò chơi, trang phục và phong tục giải trí vương giả, "Vân sắc vấn" đã trở thành cầu nối văn hóa quan trọng, đưa tinh hoa văn hóa triều Nguyễn đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ thành phố đúng vào Ngày Di sản văn hóa Thế giới.

Ấp ủ ước mơ lan tỏa vẻ đẹp Huế ra phố thị

"Vân sắc vấn" là sự kiện điểm nhấn thuộc dự án truyền thông DeCôĐô, được thực hiện bởi nhóm sinh viên trường ĐH FPT tại TP. HCM. Dự án này bắt nguồn từ tâm huyết của Trưởng nhóm Ngọc Ánh (năm thứ tư, ngành Truyền thông Đa phương tiện) và là một người con của đất Huế. Với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp và giá trị cần được gìn giữ của nền văn hóa cung đình, Ngọc Ánh và nhóm của mình đã nỗ lực tái hiện một không gian mang đậm hồn Huế.

Để đảm bảo tính chính xác và giá trị học thuật cao nhất, nhóm đã mời Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế làm đơn vị cố vấn chuyên môn. Toàn bộ nội dung trưng bày và kiến thức tại sự kiện đều được các cán bộ bảo tàng thẩm định và cung cấp, mang đến một trải nghiệm đáng tin cậy. Sự kiện diễn ra cả hai phiên sáng - chiều, mang đến không khí gần gũi và chân thật qua việc nhóm bạn trẻ chuẩn bị nhiều trang phục truyền thống triều Nguyễn cho khách tham dự trải nghiệm.

Dự án thu hút đông bạn trẻ tham dự.

Từ "thả thơ" tao nhã đến workshop "vấn khăn lươn"

Sự kiện chiêu đãi khách tham dự bằng nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú. Các trò chơi và phong tục giải trí cung đình xưa được tái hiện để lôi cuốn người trẻ. Trong đó, trò chơi thả thơ là lối đánh bạc bằng trí tuệ, đòi hỏi sự nhanh trí và vốn kiến thức uyên thâm của tầng lớp Nho sĩ ở kinh đô Huế thuở trước, thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới hay những đêm trăng thanh gió mát trong hoàng cung.

Bên cạnh đó, khách tham dự cũng được phổ biến về trò chơi Đầu Hồ, một trò ném phi tiêu sao cho lọt vào trong miệng bình. Đây là trò chơi khá phổ biến rất được giới vương giả, quyền quý ưa chuộng, tương truyền vua Tự Đức và vua Bảo Đại là những 'xảo thủ' trong trò chơi này. Ngoài ra, góc trải nghiệm viết thư pháp cũng nhận được sự quan tâm của đa dạng lứa tuổi.

Điểm nhấn đặc biệt của phiên chiều là workshop ‘Chạm Vấn - Giữ nếp hồn xưa’. Tại đây, khách tham dự đã được "người giữ vấn" - Nhà thiết kế thời trang Khẩu Cao Nhựt Phúc hướng dẫn thực hành vấn khăn lươn Huế. Khăn lươn chính là nền tảng để vấn khăn vành dây, loại mấn cao dành cho tầng lớp cấp cao trong cung đình.

Bạn trẻ tham gia chương trình được hướng dẫn thực hành vấn khăn lươn Huế.

Sự kiện khép lại trong không gian lắng đọng với tiết mục thưởng thức tiểu nhạc thuộc Nhã nhạc cung đình Huế, do nhóm Sắc Band trình diễn. Với những hoạt động tương tác, chân thực và có sự bảo chứng về mặt học thuật, "Vân sắc vấn" đã thành công trong việc 'chạm' đến giới trẻ thành phố, cho thấy sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa truyền thống khi được truyền tải bằng ngôn ngữ sáng tạo của người trẻ.