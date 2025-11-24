Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyện về chàng trai làm thợ hồ 10 năm để theo đuổi ước mơ vào đại học

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhận thông báo trúng tuyển đại học, Trần Ngọc Trung Em băn khoăn không biết lấy đâu ra tiền để theo đuổi con đường đèn sách suốt 4 năm. Anh quyết định rời quê đến Bình Dương làm công nhân và sau hơn 10 năm, vẫn không từ bỏ ước mơ, miệt mài kiếm tiền để vào đại học.

Trần Ngọc Trung Em (sinh năm 1988, quê An Giang) hiện vẫn duy trì công việc chạy xe ôm công nghệ tại TP. HCM. Anh khoe vừa nhận bằng cử nhân Luật và đang phụ việc tại một văn phòng luật sư để trau dồi thêm kiến thức thực tế. Thời gian rảnh, anh tranh thủ chạy xe ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

1.jpg
Những lúc rảnh, Trần Ngọc Trung Em tranh thủ chạy thêm xe ôm công nghệ để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Với nhiều bạn trẻ, được cầm trên tay tấm bằng cử nhân có thể không quá khó khăn nhưng với Trung Em là cả một chặng đường đầy gian truân, thấm đẫm mồ hôi. Anh tốt nghiệp THPT và đỗ vào đại học năm 2008. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Trung Em buộc phải gác lại ước mơ giảng đường và rời quê đến tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP. HCM xin làm công nhân để phụ giúp mẹ già nuôi em nhỏ.

“Xin làm công nhân nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, sẽ có một ngày được đứng trên giảng đường đại học. Tôi làm đủ nghề, kể cả thợ hồ. Động lực để tôi lăn lộn mưu sinh nơi đất khách là phải kiếm tiền lo cho gia đình và đủ trang trải chi phí học lên đại học”, Trung Em chia sẻ.

Hơn 10 năm lăn lộn mưu sinh, tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, Trung Em quyết định thực hiện ước mơ vào đại học đã ấp ủ. Năm 2020, anh nộp hồ sơ đăng ký và trúng tuyển hệ đào tạo chính quy ngành Luật tại trường ĐH Thủ Dầu Một.

3.jpg
Anh Trung Em tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

“Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Thủ Dầu Một, tôi mừng nhưng vẫn chưa hết lo. Tôi tự hỏi, liệu có thể theo hết chặng đường đại học, khi trên vai mình còn nặng gánh lo “cơm áo gạo tiền” cho cả gia đình”, anh Trung Em nhớ lại.

Vào giảng đường đại học, suốt 4 năm, anh Trung Em vừa nỗ lực học tập, vừa tranh thủ thời gian đi làm thợ hồ để kiếm tiền, có kinh phí trang trải chi phí học đại học. Năm 2024, sau 4 năm đèn sách, Trung Em tốt nghiệp đại học, nhận bằng cử nhân Luật loại Khá. Dù biết tương lai phía trước còn mịt mờ và lắm gian truân nhưng với người đàn ông này, tấm bằng cử nhân là động lực, tiếp thêm sức mạnh để anh tự tin bước vào đời.

2.jpg
Anh Trung Em kiên trì thực hiện ước mơ nơi giảng đường đại học.
4.jpg

Anh Trung Em bày tỏ: “Làm công nhân, thợ hồ, hay bất cứ việc nặng nhọc nào, tôi cũng có thể lo được cho cuộc sống, miễn là nỗ lực. Tuy nhiên, nếu được học tới nơi tới chốn, có bằng cấp thì cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ rộng mở hơn”.

Đại diện trường ĐH Thủ Dầu Một xác nhận, anh Trần Ngọc Trung Em là cựu sinh viên của trường, vừa nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Trong thời gian theo học ở trường, sinh viên Trần Ngọc Trung Em tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội, được thầy, cô và bạn bè quý mến.

Hương Chi
