Bộ GD – ĐT nói về việc công nhận văn bằng liên quan trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London

SVO - Bộ GD - ĐT cho biết, các văn bằng đại học do ĐH Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp cho một số học viên theo chương trình liên kết với trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London chưa đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT), ngay sau khi nhận hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng từ người học, cơ quan này đã rà soát và đối chiếu với Thông tư 13/2021 về công nhận văn bằng nước ngoài. Kết quả cho thấy, chương trình mà các học viên theo học không đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành, do đó văn bằng chưa thể được công nhận.

Nhiều pháp nhân liên quan, dấu hiệu chưa tuân thủ quy định liên kết đào tạo

Trước phản ánh của báo chí về hoạt động liên kết đào tạo giữa các đơn vị mang tên London, sáng 12/12, Bộ GD - ĐT họp với các đơn vị chuyên môn để rà soát. Tài liệu ban đầu cho thấy, vụ việc liên quan nhiều pháp nhân như Công ty TNHH trường CĐ Thời trang London – Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London; Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London; Học viện Thời trang London; cùng đối tác nước ngoài là ĐH Liverpool John Moores.

Theo Bộ GD – ĐT, hồ sơ cho thấy dấu hiệu một số hoạt động liên kết đào tạo chưa tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành, đặc biệt trong đăng ký, báo cáo và công khai thông tin chương trình liên kết.

Bộ GD - ĐT cho biết, sẽ đề nghị các tổ chức liên quan tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu để xác minh. Cơ quan này cũng đang xem xét thành lập đoàn kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London trong phạm vi quản lý Nhà nước.

Bảo đảm quyền lợi người học

Bộ GD - ĐT khẳng định, mọi bước xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đồng thời nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Quyền lợi hợp pháp của người học sẽ được xem xét và bảo đảm trong toàn bộ quá trình.

Bộ GD – ĐT cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí và cung cấp thông tin khi có kết quả xác minh.