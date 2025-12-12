Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Bộ GD – ĐT nói về việc công nhận văn bằng liên quan trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bộ GD - ĐT cho biết, các văn bằng đại học do ĐH Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp cho một số học viên theo chương trình liên kết với trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London chưa đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT), ngay sau khi nhận hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng từ người học, cơ quan này đã rà soát và đối chiếu với Thông tư 13/2021 về công nhận văn bằng nước ngoài. Kết quả cho thấy, chương trình mà các học viên theo học không đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành, do đó văn bằng chưa thể được công nhận.

Nhiều pháp nhân liên quan, dấu hiệu chưa tuân thủ quy định liên kết đào tạo

Trước phản ánh của báo chí về hoạt động liên kết đào tạo giữa các đơn vị mang tên London, sáng 12/12, Bộ GD - ĐT họp với các đơn vị chuyên môn để rà soát. Tài liệu ban đầu cho thấy, vụ việc liên quan nhiều pháp nhân như Công ty TNHH trường CĐ Thời trang London – Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London; Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London; Học viện Thời trang London; cùng đối tác nước ngoài là ĐH Liverpool John Moores.

Theo Bộ GD – ĐT, hồ sơ cho thấy dấu hiệu một số hoạt động liên kết đào tạo chưa tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành, đặc biệt trong đăng ký, báo cáo và công khai thông tin chương trình liên kết.

Bộ GD - ĐT cho biết, sẽ đề nghị các tổ chức liên quan tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu để xác minh. Cơ quan này cũng đang xem xét thành lập đoàn kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London trong phạm vi quản lý Nhà nước.

Bảo đảm quyền lợi người học

Bộ GD - ĐT khẳng định, mọi bước xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đồng thời nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Quyền lợi hợp pháp của người học sẽ được xem xét và bảo đảm trong toàn bộ quá trình.

Bộ GD – ĐT cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí và cung cấp thông tin khi có kết quả xác minh.

Dương Triều
#Giáo dục #Văn bằng #Liên kết đào tạo #Cao đẳng nghề #London #Liverpool

Xem thêm

Cùng chuyên mục