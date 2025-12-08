Học sinh trung học thay đổi diện mạo bản sắc văn hóa bằng giải pháp công nghệ bền vững

SVO - Năm đội thi lọt vào vòng chung kết đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Gia Lai đã giới thiệu các mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ, lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa Việt Nam tại Cuộc thi Sáng kiến kinh doanh RMIT 2025.

Khép lại hành trình hai tháng học hỏi, cố vấn và liên tục thử nghiệm các giải pháp sáng tạo, năm đội thi xuất sắc nhất với thành viên đều là học sinh trung học đã có mặt tại vòng chung kết diễn ra ngày 7/12 để giới thiệu những ý tưởng kinh doanh ứng dụng công nghệ, lấy cảm hứng từ văn hóa và bản sắc các vùng miền Việt Nam.

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam, phát biểu chào mừng tại vòng Chung kết Cuộc thi Sáng kiến Kinh doanh RMIT 2025. (Ảnh: RMIT)

Bước sang năm thứ ba, Cuộc thi Sáng kiến kinh doanh RMIT (Business Plan Competition – RBPC) đã trở thành một trong những sáng kiến tiêu biểu của trường trong việc nuôi dưỡng năng lực khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Được phát triển từ cuộc thi RMIT Fintech Blockchain diễn ra trong hai năm 2021 và 2022, thách thức của RBPC hiện đã được nâng tầm nhằm bồi dưỡng những giải pháp bền vững bắt nguồn từ văn hóa bản địa song vẫn đủ sức lan tỏa toàn cầu. Trong bối cảnh thế hệ trẻ phải thích ứng với tốc độ đổi mới công nghệ chóng mặt và áp lực môi trường ngày càng tăng, RBPC mang đến cho các em công cụ, sự tự tin và cố vấn để biến ý tưởng thành hành động ý nghĩa.

Với chủ đề “Lấy cảm hứng từ địa phương, tạo chuyển đổi toàn cầu thông qua các giải pháp kinh doanh ứng dụng công nghệ vì một tương lai bền vững”, cuộc thi năm nay khuyến khích thí sinh nhìn lại cách làm thế nào để truyền thống và đổi mới có thể bổ sung cho nhau. Thí sinh được yêu cầu phát triển ý tưởng dựa trên những lợi thế văn hóa và địa lý của Việt Nam, đồng thời ứng dụng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, blockchain, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu. Cách tiếp cận này phản ánh một nhu cầu ngày càng rõ nét trong giáo dục: không chỉ trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức mà còn phương tiện để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Một đội thi trình bày ý tưởng kinh doanh ứng dụng công nghệ trước hội đồng giám khảo tại Cuộc thi Sáng kiến Kinh doanh RMIT 2025. (Ảnh: RMIT)

Cuộc thi năm 2025 thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của thí sinh trên phạm vi cả nước. Hơn 750 học sinh đến từ hơn 150 trường trung học phổ thông đã thành lập hơn 200 đội thi tham gia vào cuộc tranh tài. Xuyên suốt cuộc thi, các đội phải vượt qua nhiều thử thách chính, bao gồm xác định nhu cầu thực tế, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, đánh giá tính khả thi và lồng ghép hiểu biết văn hóa vào bản đề xuất khung giá trị của các em. Số lượng bài dự thi cao năm nay cho thấy sức hút ngày càng lớn của những trải nghiệm học tập gắn với đổi mới sáng tạo.

Năm đội xuất sắc nhất đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Gia Lai đã được chọn vào vòng chung kết, đại diện cho nhiều lĩnh vực đa dạng. Các dự án trải dài từ du lịch, thời trang và sản xuất, tiêu dùng bền vững, đổi mới thủ công mỹ nghệ đến nông nghiệp, cho thấy cách di sản văn hóa và công nghệ tiên tiến có thể đồng hành để tạo ra những giải pháp mang tính ứng dụng toàn cầu. Trước thềm chung kết, các đội thi đã phối hợp chặt chẽ với cố vấn từ các doanh nghiệp để hoàn thiện giả định, củng cố lập luận thương mại và kỹ thuật, đồng thời nâng tầm câu chuyện đằng sau ý tưởng của mình.

Đội P-nonossible giành Giải Nhất với dự án CraftVerse, nền tảng số kết nối nghệ nhân và giới trẻ tại các vùng nông thôn nhằm lan tỏa nghề thủ công Việt ra thị trường toàn cầu. (Ảnh: RMIT)

Vòng chung kết đã đưa hành trình này đến khoảnh khắc quyết định. Mỗi đội trình bày đề xuất trong mười phút, sau đó trả lời câu hỏi từ hội đồng giám khảo. Đề xuất của họ thể hiện cách thức để bản sắc Việt có thể trở thành nền tảng cho đổi mới sáng tạo hướng tới tương lai, từ mô hình ứng dụng công nghệ nhằm hồi sinh nghề thủ công truyền thống, đến giải pháp nông nghiệp bền vững dựa trên tri thức bản địa, hay các sáng kiến tài chính và môi trường lấy cộng đồng làm trọng tâm.

Nhìn lại những gì các đội thi đã thể hiện, Phó giáo sư Phạm Thị Thu Trà, Chủ nhiệm nhóm bộ môn Kinh tế và Tài chính tại Khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam, chia sẻ: “Mỗi đội thi nhắc chúng ta nhớ rằng đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ con số không. Đổi mới bắt đầu khi bạn biết trân quý bản ngã và hiểu bạn là ai, đến từ đâu và giá trị của bạn là gì. Các em cho thấy khả năng hiểu biết sắc bén, thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng, và sử dụng công nghệ không phải như một mục tiêu, mà là công cụ để tạo ra những cải thiện ý nghĩa”.

Ban giám khảo chăm chú lắng nghe phần trình bày của các đội thi tại vòng Chung kết. (Ảnh: RMIT)

Ông Tom Bosschaert, Giám đốc, nhà sáng lập công ty Except Integrated Sustainability và giám khảo cuộc thi, cũng đánh giá cao hướng tiếp cận của các đội thi. Ông nhận xét: “Điều tôi ấn tượng nhất là các em suy nghĩ về bền vững một cách tự nhiên. Các em nhận thấy mối liên kết giữa văn hóa, công nghệ, kinh tế và cộng đồng, đồng thời thiết kế giải pháp với tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc địa phương rõ nét”.

Sau quá trình thảo luận, ban giám khảo đã công bố các đội đạt giải. Đội P-nonossible đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) giành giải Nhất với dự án CraftVerse, được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn. Giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về Đội Alpha School (Alpha School, Hà Nội) và Guardians Of The Earth (Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Wellspring Saigon và Trường Quốc Tế Châu Âu) với những đề xuất thể hiện rõ nét tư duy đổi mới và tác động xã hội tích cực.

Với đội vô địch, chiến thắng đánh dấu khởi đầu của một hành trình mới. “Cuộc thi khiến chúng em thay đổi cách nhìn nhận bản thân. Chúng em học cách phân tích vấn đề, bảo vệ quyết định của nhóm và dựa vào nhau như một tập thể. Chiến thắng thật tuyệt, nhưng sự trưởng thành mà chúng em nếm trải trên suốt hành trình này còn ý nghĩa hơn nhiều”, trưởng nhóm Nguyễn Mỹ Ngọc Anh chia sẻ.

RBPC 2025 một lần nữa khẳng định cam kết của Đại học RMIT Việt Nam trong việc hỗ trợ các bạn trẻ có tư duy đổi mới trên toàn quốc. Cuộc thi hướng tới nuôi dưỡng một thế hệ biết tư duy – những người có thể thừa kế di sản Việt nhờ vận dụng công nghệ, sự sáng tạo và có chủ đích, góp phần xây dựng nên một tương lai bền vững và gắn kết hơn.