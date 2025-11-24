Bạn trẻ TP. HCM trải nghiệm văn hóa thờ cúng của miền Trung

SVO - Nhiều bạn trẻ TP. HCM quan tâm và đến trải nghiệm workshop Hoa Thanh Tiên, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (số 2 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, TP. HCM).

Workshop Hoa Thanh Tiên là một trong những hoạt động trải nghiệm “Tập sự thờ cúng” thuộc dự án “Ông gánh bà nâng”. Đây là dự án tốt nghiệp của các bạn sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH FPT TP. HCM, tổ chức miễn phí từ ngày 21 - 23/11.

Tại workshop Hoa Thanh Tiên, các bạn trẻ không chỉ học được kỹ thuật tự tay tạo nên từng bông hoa giấy, mà còn hiểu hơn về giá trị tâm linh của loài hoa được đặt trên bàn thờ gia tiên miền Trung suốt bao thế hệ, với sự hướng dẫn tận tình của chị Phan Ngọc Hiếu (người sáng lập Maypaperflower).

Chủ tịch Hội Yêu văn hóa Việt, chị Lê Hoàng Ngọc Yến chụp ảnh kỷ niệm trong workshop làm hoa. (Ảnh: Bảo Trâm)

Theo anh Huỳnh Trung Thành (thành viên của dự án “Ông gánh bà nâng"), workshop được tổ chức với mong muốn thay đổi góc nhìn của các bạn trẻ về tập tục thờ cúng, cung cấp kiến thức về truyền thống của ông cha ta. Anh chia sẻ: “Khi tiến hành dự án, nhóm muốn cho mọi người biết được tập tục thờ cúng, trang trí bàn thờ là cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ với nhau. Do đó, nhóm làm các workshop để mọi người trân quý và quan tâm đến việc thờ cúng. Đây là trách nhiệm của mỗi người, không chỉ dành riêng cho người lớn mà giới trẻ hay nghĩ”.

Nghệ nhân hoa giấy Phan Ngọc Hiếu (bên phải) chụp hình lưu niệm với khách tham gia workshop. (Ảnh: Bảo Trâm)

“Tôi thấy các bạn sinh viên bây giờ tìm hiểu về văn hóa lịch sử nhiều, đây là tín hiệu đáng mừng. Tôi thấy vui khi tự tay làm thành một cành hoa thanh tiên. Đây là một nét đẹp cần phải được lưu giữ và các bạn trẻ phải biết để giữ lại bản sắc văn hoá của mình”, chị Lê Hoàng Phi Yến (Chủ tịch Hội Yêu văn hóa Việt) bày tỏ.

Bạn trẻ đang hoàn thành vật phẩm thủ công hoa thanh tiên. (Ảnh: Bảo Trâm)

Bên cạnh hoạt động gấp hoa thanh tiên, bạn trẻ còn được trải nghiệm trò chơi trực tuyến, sắp xếp bàn thờ theo đúng nghi thức truyền thống, cũng như biết thêm kiến thức về thờ cúng và ý nghĩa vật phẩm thờ cúng qua Infographic bàn thờ miền Nam.

Nhiều bạn trẻ cũng tự hào khoác lên mình tà áo dài truyền thống khi tham dự sự kiện “Tập sự thờ cúng”, góp phần làm cho không gian workshop thêm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, workshop đã thu hút những người con xứ Huế, trở thành dịp để các bạn hiểu hơn về nét đẹp văn hóa thờ cúng gia tiên mang đậm dấu ấn miền Trung.

Ngô Thị Hồng Quyên, trưởng dự án “Ông gánh bà nâng” hướng dẫn các bước làm hoa thanh tiên. (Ảnh: Ngọc Trâm)

Bạn trẻ mặc áo dài truyền thống đến tham gia workshop. (Ảnh: Ngọc Trâm)

“Là người con gốc Huế, mình thấy vui sau khi làm xong một cành hoa. Mình nhận thấy, ngoài những cổ vật, các vật phẩm thủ công như hoa thanh tiên đã đồng hành, trải qua biến động lịch sử nhưng vẫn được người đi trước gìn giữ suốt 400 năm. Do đó, giới trẻ không những nên bảo tồn văn hóa mà còn phải phát triển nó. Mình mong muốn mô hình workshop nên được lan tỏa đến các tỉnh, thành khác”, Vinh An (năm thứ ba, ngành Ngôn ngữ Trung, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM) chia sẻ khi tham gia workshop.

Người tham dự thích thú với trải nghiệm làm hoa thanh tiên. (Ảnh: Bảo Trâm)

Nhiều bạn trẻ tỉ mỉ trong các bước làm hoa. (Ảnh: Ngọc Trâm)

Sự kiện “Tập sự thờ cúng” được tổ chức nhằm mang đến cho người tham dự những trải nghiệm thực tế về các nghi thức thờ cúng truyền thống, đồng thời giúp giới trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa văn hóa thờ cúng gia tiên ở từng vùng miền.