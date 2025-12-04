MV ‘Gió’ - Sản phẩm nghệ thuật mở đường cho chiến dịch thúc đẩy đổi mới và phát triển xanh của EU tại Việt Nam

SVO - Ca khúc “Gió” do WEAN & marzuz thể hiện chính thức ra mắt, mở đầu chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” thuộc sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu của Liên minh châu Âu. Lấy cảm hứng từ nguyên tố Gió, sản phẩm âm nhạc truyền tải tinh thần đổi mới, sự kết nối của giới trẻ Việt Nam và thông điệp hướng tới tương lai bền vững.

Thông điệp bền vững lan tỏa từ sản phẩm âm nhạc

Lấy cảm hứng từ nguyên tố Gió - một trong ba biểu tượng thiên nhiên của chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi”, ca khúc “Gió” mang đến diễn giải giàu cảm xúc của WEAN & marzuz về tinh thần đổi mới và sự chuyển động tích cực. Tác phẩm được phát triển như một hành trình kết nối với chính mình, mở rộng mối quan hệ với thiên nhiên và cộng đồng. Trong góc nhìn của hai nghệ sĩ, “Gió” không chỉ là hình ảnh ẩn dụ mà còn đại diện cho năng lượng trẻ, sự dịch chuyển không ngừng và khả năng con người hòa nhịp cùng môi trường để tạo nên thay đổi.

Ca khúc “Gió” do WEAN & marzuz thể hiện.

Buổi ra mắt MV “Gió”, mở đầu chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” của EU tại Việt Nam.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier chụp ảnh lưu niệm cùng WEAN & marzuz tại sự kiện ra mắt ca khúc “Gió”.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Marzuz cho biết những khoảnh khắc đời thường - như cảm giác gió ôm lấy mình trên những chuyến đi đã khơi gợi ý tưởng cho ca khúc. Với anh, gió là biểu tượng của sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, luôn lan tỏa, di chuyển và mang theo năng lượng tích cực. Anh kỳ vọng âm nhạc của mình cũng có thể mang lại sức sống và sự kết nối như chính dòng chảy của gió.

Tại sự kiện ra mắt, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Julien Guerrier, nhấn mạnh rằng Gió - cùng với Nước và Mặt trời là ba yếu tố trung tâm được EU lựa chọn cho chiến dịch nhằm thể hiện sức sáng tạo, tinh thần đổi mới và cam kết mạnh mẽ đối với hành động khí hậu. Theo ông, Gió là biểu tượng của chuyển động, cảm hứng và cơ hội, cũng là tiếng nói chân thành, táo bạo và đầy tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ về ý nghĩa của nguyên tố Gió trong chiến dịch.

Từ cảm hứng khởi nguồn của nguyên tố Gió, thông điệp của ca khúc “Gió” được định hình phù hợp với tinh thần của chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi”: mọi hành trình hướng tới phát triển bền vững đều bắt đầu từ năng lực nội tại của mỗi người. Đó là quá trình thấu hiểu bản thân, nuôi dưỡng tư duy đổi mới và chủ động tạo ra thay đổi, trước khi mở rộng kết nối với cộng đồng, môi trường và các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. Ca khúc góp phần thúc đẩy đối thoại, khuyến khích giới trẻ đồng hành trong việc xây dựng những giá trị bền vững cho tương lai.

Nói về sự kết hợp với marzuz trong dự án lần này, WEAN chia sẻ đây là cơ hội mà anh chưa từng nghĩ đến, đồng thời là hành trình sáng tạo đầy cảm hứng. Anh kỳ vọng năng lượng tích cực từ ca khúc có thể lan tỏa đến khán giả “giống như cách gió luôn tiếp tục dịch chuyển”, mở ra những kết nối mới giữa con người, thiên nhiên và các giá trị bền vững.

WEAN & marzuz trình diễn ca khúc “Gió”, truyền tải tinh thần đổi mới và năng lượng trẻ.

Chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” do Phái đoàn EU tại Việt Nam khởi xướng, thể hiện cam kết của EU đối với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tăng cường năng lực cho thế hệ trẻ. Chiến dịch truyền tải tinh thần đổi mới, thúc đẩy nhận thức về năng lượng sạch và các giải pháp bền vững thông qua hoạt động đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ và cộng đồng trẻ.

Không gian sự kiện ra mắt MV “Gió” – nơi kết nối nghệ sĩ, giới trẻ và thông điệp phát triển bền vững.

Thông điệp này được củng cố bởi các dự án năng lượng mà EU đang triển khai tại Việt Nam, như Dự án điện gió gần bờ Trà Vinh cung cấp điện tái tạo cho khoảng 130.000 người dân, giảm 70.000 tấn CO₂ mỗi năm, hay Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái góp phần chuyển đổi sang hệ thống năng lượng xanh, ổn định và bền vững. Những nỗ lực này khẳng định cam kết lâu dài của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo.

Nhiều bạn trẻ cùng tương tác tại không gian truyền cảm hứng của chiến dịch.

Chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” và sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu

Chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” mang thông điệp “Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh - EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững”, được thể hiện thông qua các hoạt động nghệ thuật của WEAN & marzuz, Last Fire Crew, Fustic.Studio và Bách Vũ. Bằng âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, chiến dịch diễn giải ba nguyên tố Gió - Nước - Mặt trời, phản ánh năng lượng sáng tạo của thế hệ trẻ cũng như vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại và hành động hướng tới một tương lai xanh. Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ tiếp tục với Lễ trao Giải Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam 2025 vào ngày 12/12 tại Hà Nội, cùng các dự án nghệ thuật xoay quanh hai yếu tố Nước và Mặt trời, dự kiến triển khai từ đầu năm 2026.

Đông đảo bạn trẻ tham dự buổi ra mắt MV “Gió”, cùng lan tỏa thông điệp đổi mới và phát triển xanh.

Sáng kiến “Cửa ngõ Toàn cầu” là chiến lược của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng các kết nối bền vững và hạ tầng xanh, mang lại lợi ích lâu dài cho con người và hành tinh. Triển khai theo cách tiếp cận “Nhóm châu Âu”, sáng kiến huy động nguồn lực từ Liên minh, các Quốc gia Thành viên và các định chế tài chính phát triển, hướng tới mục tiêu sử dụng tới 300 tỷ EUR cho các dự án đầu tư công và tư trong giai đoạn 2021-2027.

Các bạn trẻ check-in cùng hashtag của chiến dịch, lan tỏa thông điệp đổi mới và phát triển xanh.

(Ảnh: BTC)