Fortune vinh danh PNJ ‘công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025’

Ngày 2/12, PNJ được Fortune vinh danh trong Top 100 “Công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025”, trở thành doanh nghiệp bán lẻ trang sức và lifestyle duy nhất của Việt Nam góp mặt. Bảng xếp hạng do Fortune phối hợp Great Place To Work® thực hiện, dựa trên khảo sát độc lập người lao động và đánh giá chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp.

Theo Fortune, danh sách được công bố nhằm tôn vinh các chiến lược nhân sự xuất sắc trong khu vực, lan tỏa giá trị văn hóa tích cực và truyền cảm hứng để doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc bền vững. Việc PNJ vượt qua quy trình thẩm định khắt khe thể hiện mức độ gắn kết cao của đội ngũ và nỗ lực dài hạn trong việc kiến tạo môi trường làm việc “lấy con người làm trung tâm”.

Đại diện PNJ cho biết, doanh nghiệp liên tục đổi mới chiến lược nhân sự, tập trung vào tuyển dụng, đào tạo, xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch và tạo ra không gian khai phóng để nhân viên phát huy tối đa năng lực. Năm 2025, PNJ triển khai nhiều mô hình như Trạm Sáng, các buổi Townhall, chuỗi Pitstop, Ngày hội văn hóa, The Retail Talk, Campus Connection và “PNJer The Series” góp phần tăng cường đối thoại và giữ lửa bản sắc nội bộ.

9 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.610 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 20,8%. Trước đó, PNJ có hai năm liên tiếp vào Fortune 500 Đông Nam Á và nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Hiện PNJ sở hữu gần 9.000 nhân sự và 429 cửa hàng trên toàn quốc.