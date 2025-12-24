Bạn trẻ TP. HCM hào hứng đổ bộ khu vực Trung tâm để ‘check-in’ Giáng sinh

SVO - Noel đến gần, bầu không khí tại khu vực trung tâm TP. HCM đang ‘nóng’ hơn bao giờ hết bởi dòng người đổ về đông nghẹt. Không khó để bắt gặp hình ảnh bạn trẻ xúng xính trong những bộ cánh rực rỡ, kiên nhẫn đứng giữa dòng người tấp nập chỉ để chờ đến lượt chụp một tấm ảnh tại các tọa độ 'sống ảo' nổi tiếng.

Tại các "điểm nóng" như Diamond Plaza hay Takashimaya (P. Sài Gòn), không khí lễ hội đã rộn ràng, khi dòng người tấp nập đổ về từ sáng sớm cho đến tận khuya muộn trong mấy ngày gần Noel. Để sở hữu một bức ảnh ưng ý trước những cổng chào được trang trí lộng lẫy, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt từ 4h đến 5h chiều, nhằm giữ chỗ đẹp trước khi biển người đổ về đông nghẹt.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh kỷ niệm, nhiều bạn còn kỳ công mang theo cả một "ê kíp" hùng hậu, từ thợ trang điểm đến nhiếp ảnh gia riêng, chuẩn bị phục trang cầu kỳ để đảm bảo mỗi khung hình xuất hiện trên mạng xã hội đều phải đạt độ hoàn hảo tuyệt đối.

Vừa hoàn thành bộ ảnh mới nhất, Thu Trang (22 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Những trung tâm thương mại lớn luôn nằm trong danh sách ưu tiên của mình mỗi mùa Noel. Biết là sẽ rất đông nhưng bù lại, concept trang trí mỗi năm đều thay đổi đầy sáng tạo, lại có nhiều góc chụp lung linh mà không hề mất phí, nên dù phải chờ đợi, mình vẫn cảm thấy rất xứng đáng”.

Cách đó không xa, Nhà thờ Đức Bà cũng ghi nhận lượng khách đổ về tăng đột biến, trở thành tâm điểm của trào lưu ‘check-in’ mùa Giáng sinh năm nay. Nhà thờ cổ kính như được thay áo mới khi khoác lên mình hệ thống đèn LED đồ sộ, với tổng chiều dài lên đến 1.000 km, đan xen cùng các họa tiết biểu tượng như quả địa cầu, ngôi sao và những chiếc chuông lấp lánh dọc theo mái ngói, tạo nên một diện mạo rực rỡ.

Đặc biệt, vào khung giờ "vàng", từ 18h đến 18h45, khu vực này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bạn trẻ tới đây đều nán lại, hồi hộp chờ đợi để tận mắt chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc công trình hàng trăm năm tuổi đồng loạt lên đèn.

Thay vì vào làm lễ theo cách truyền thống, phần lớn bạn trẻ tập trung đông đảo tại vỉa hè hoặc các quán cà phê có tầng cao để săn được góc máy toàn cảnh, bắt trọn vẻ đẹp lộng lẫy của nhà thờ từ trên cao.

Không chỉ có Nhà thờ Đức bà, Nhà thờ Tân Định cũng trở thành địa điểm check-in “hot hit”, gây ấn tượng với màu hồng độc lạ. Nhiều bạn trẻ và khách du lịch nước ngoài thừa nhận rằng, chính sự kết hợp giữa gam màu hồng ngọt ngào và ánh đèn lung linh đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, khiến họ sẵn sàng chờ đợi hàng giờ từ giữa trưa hay thậm chí là tối muộn chỉ để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất.

Chung một niềm hào hứng, Lan Anh (20 tuổi) bộc bạch: "Mình và bạn thân đã dành cả buổi chiều để rong đuổi khắp các nẻo đường P. Sài Gòn. Chỉ mới 17h mà khu vực trước Takashimaya đã không còn chỗ chen chân. Để chụp được một tấm ảnh không dính người tại Nhà thờ Tân Định, bọn mình cũng phải kiên nhẫn đợi gần 30 phút mới có được một khoảng trống nhỏ giữa dòng người”.