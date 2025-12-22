Nghệ sĩ Minh Minh: Lãnh đạo chính mình trước khi dẫn dắt người khác

SVO - Dù sở hữu nhiều thành tích quốc tế, nghệ sĩ Minh Minh không chọn con đường hào quang ngắn ngủi mà kiên trì xây dựng bản sắc dựa trên chiều sâu và nội lực. Với chị, âm nhạc không chỉ là biểu diễn mà là quá trình tự lãnh đạo. Từ trải nghiệm ấy, Minh Minh gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp: hãy học cách dẫn dắt chính mình trước khi dẫn dắt người khác.

Ca sĩ - Nhà giáo dục âm nhạc Minh Minh.

Là một ca sĩ - nghệ sĩ piano tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Âm nhạc, cử nhân Thanh nhạc và gần đây nhất là chương trình thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Minh Minh không nghĩ là mình chủ động chọn con đường này bởi âm nhạc vốn đã luôn hiện diện trong cuộc sống từ thuở nhỏ.

“Âm nhạc đến với tôi rất sớm. Hồi nhỏ, tôi gần như không nghĩ mình sẽ làm nghề khác, vì hát và đàn là thứ tôi làm mỗi ngày, tự nhiên như thở. Đó không chỉ là sở thích, đó là cách tôi lắng nghe thế giới và hiểu mình.” - Minh Minh cho biết.

Con đường nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng, và khó khăn lớn nhất của người làm nghệ thuật không hẳn là kỹ thuật, mà là niềm tin vào chính mình. Minh Minh cũng từng trải qua giai đoạn nghi ngờ bản thân, loay hoay giữa biểu diễn, giảng dạy và mưu sinh. Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị chọn quay về với những điều căn bản nhất: kỷ luật luyện tập, tinh thần học hỏi không ngừng và sự kiên trì.

Việc chấp nhận sự chưa hoàn hảo, cho phép bản thân đi chậm, đi sâu thay vì chạy theo những chuẩn mực hào nhoáng đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm và đạt được những thành tựu đáng kể: giải Vàng duet Piano tại Liên hoan Châu Á - Thái Bình Dương (2018), giải Nhì Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga (2022), và giải Ba cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Chicago CIMC (2023) diễn ra tại Mỹ.

Minh Minh nhận thấy các bạn trẻ ngày nay bước vào nghệ thuật với nhiều lợi thế khi có tri thức toàn cầu dễ tiếp cận, công nghệ hỗ trợ mạnh mẽ, cơ hội thể hiện rộng mở hơn bất kỳ thế hệ nào trước. Nhưng đi cùng đó là không ít thách thức: cạnh tranh khốc liệt, áp lực so sánh trên mạng xã hội, và xu hướng “đi nhanh - nổi sớm” dễ khiến các bạn thiếu nền tảng nội lực và chiều sâu nghề nghiệp. Ngoài chuyên môn, chị cho rằng các bạn cũng cần trang bị những kỹ năng thiết yếu để sẵn sàng cho tương lai như tự quản trị bản thân, học tập suốt đời, lãnh đạo chính mình và sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ chứ không phải thước đo giá trị. Đây chính là chìa khóa giúp thế hệ nghệ sĩ trẻ vững vàng hơn trong thời đại số.

Một dấu mốc quan trọng trên hành trình của Minh Minh là học bổng Giáo dục EDU khóa 5 tại Viện Lãnh đạo ABG - tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, chuyên kết nối, đào tạo và phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam. Tại đây, chị được tiếp cận khung lãnh đạo hiện đại, kết nối với những người cùng chí hướng, và hơn hết là được tiếp thêm niềm tin để hành động mạnh mẽ hơn với các dự án xã hội, đồng thời giúp chị nhìn rõ vai trò của mình không chỉ là nghệ sĩ hay giảng viên, mà là người kiến tạo giá trị cho cộng đồng thông qua giáo dục và nghệ thuật.

Vì vậy, Minh Minh dành nhiều tâm huyết cho các dự án âm nhạc cộng đồng và hiện là trưởng các dự án như: Free Your Voice - khám phá giọng hát, giải phóng cảm xúc và kết nối tâm hồn; Free Your Hand - piano cho người mới bắt đầu, đánh thức cảm xúc qua đôi tay từ những giai điệu đầu tiên đến sự tự tin tỏa sáng; và MeKa Piano/Vocal Teachers - đào tạo giáo viên piano và thanh nhạc toàn diện, phát triển kỹ thuật, cảm xúc và tư duy lãnh đạo bản thân qua âm nhạc. Được biết, chị còn là nhà sáng lập MeKa International Music Institute và là nghệ sĩ biểu diễn chính trong chuỗi hòa nhạc sức khỏe Brain Talk.

Một trong những dự án đặc biệt của Minh Minh là chương trình Thanh Âm Từ Trái Tim. Khác với các chương trình biểu diễn truyền thống, đây được xem là không gian văn hoá nơi giọng nói trở thành phương tiện hiện diện và kết nối. Người tham gia không học để hát hay hơn, mà để nghe sâu hơn, bởi mục tiêu không phải sản phẩm mà chính là trải nghiệm và nhận thức.

“Âm nhạc có thể giúp con người sống tử tế và hạnh phúc hơn không? - Đó là câu hỏi khởi đầu cho các dự án của tôi. Từ đào tạo thanh nhạc, piano cho người lớn và gia đình, đến đưa âm nhạc vào doanh nghiệp, tôi nhận ra rằng lãnh đạo không chỉ là dẫn dắt người khác, mà là khơi dậy tiềm năng bên trong họ. Các dự án này cho tôi nhiều hơn cả thành tựu cá nhân - cảm giác được đóng góp, được nhìn thấy sự thay đổi tích cực của con người thông qua âm nhạc. Và đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục đi con đường này với tinh thần của một người làm giáo dục và lãnh đạo trẻ.” - Minh Minh bày tỏ.

Với Minh Minh, âm nhạc tác động trực tiếp đến thân - tâm - trí: hơi thở và sự hiện diện của cơ thể, cảm xúc và khả năng thấu cảm, cùng tư duy và phản tư có kỷ luật. Khi ba yếu tố này được kết hợp hài hòa, âm nhạc không chỉ tạo ra nghệ sĩ, mà còn dưỡng thành những công dân tử tế và nhà lãnh đạo nhân văn. Chị tin rằng âm nhạc là chiếc cầu nối để con người quay về với chính mình, từ đó kết nối lành mạnh hơn với gia đình, tổ chức và xã hội.

Minh Minh hiện là giảng viên Thanh nhạc - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ, Minh Minh nhấn mạnh: “Lãnh đạo không nằm ở chức danh mà ở khả năng tự dẫn dắt chính mình. Hãy biết lắng nghe, phản tư và liên tục cập nhật bản thân; hãy dùng công nghệ như một công cụ để lan tỏa giá trị tốt đẹp thay vì để nó chi phối cảm xúc. Chính nội lực vững vàng sẽ giúp các bạn đứng vững trước tốc độ của thời đại số.”

Trong tương lai, Minh Minh mong muốn tiếp tục xây dựng những không gian thực hành nơi giọng nói được nhìn nhận như một phương tiện văn hoá, một hình thức chăm sóc và một cách để con người tái kết nối với nhau trong đời sống đương đại.

