Mỗi người một kiểu, giới trẻ đón Giáng sinh theo cách 'không đụng hàng'

Nếu hỏi các bạn trẻ Giáng sinh này làm gì vui, chắc chắn sẽ nhận về hàng loạt câu trả lời “không đụng hàng”: người háo hức ra phố săn ảnh check-in, người chọn ở nhà mở tiệc cho ấm cúng, người lại vừa bật nhạc Giáng sinh vừa miệt mài chạy deadline.

Khi giai điệu của những bản nhạc Noel ngân vang khắp phố phường, ánh đèn lung linh phủ kín từ trung tâm thương mại đến từng góc quán cà phê, cũng là lúc giới trẻ chính thức “bật mood” lễ hội cuối năm: mỗi người một cách tận hưởng, nhưng tất cả đều rộn ràng và đầy hứng khởi. Hãy cùng điểm danh những “hội” đón Giáng sinh “không đụng hàng” năm nay, biết đâu bạn thấy mình trong đó.

Hội “ước gì Noel này được ốm… ốm anh muôn”

Thời tiết thì vào đông, các cặp đôi tay trong tay dạo phố, những bài hát lãng mạn của mùa Giáng sinh được phát khắp mọi nơi, tất cả đều vô tình trở thành “combo sát thương” dành riêng cho hội độc thân. Trời lạnh thế này mà có người ôm thì đúng là chân ái, nhưng thực tế thì ngược lại khi mình vẫn cô đơn.

Giờ mà có ai “cưa” thì bảo đảm hội độc thân sẽ tự “đổ” liền để kịp đi chơi Noel.

Và thế là, mạng xã hội dạo gần đây lại rần rần những bài viết kiểu: “Dear Santa, năm nay con không cần quà, chỉ cần có người yêu kịp đón Giáng sinh”. Dù chưa biết ông già Noel có “trả đơn” kịp hay không, nhưng việc manifest người yêu cũng đủ giúp những ai đang “F.A” có thêm chút hy vọng giữa mùa lễ hội. Biết đâu, một buổi hẹn tình cờ, một cú “quẹt phải” hay một ly trà sữa được đặt món, giao đến tận tay crush kèm lời tỏ tình lại trở thành phép màu nho nhỏ của Noel năm nay.

Hội “Giáng sinh là phải có ảnh xinh!”

Phố vừa lên đèn là các bạn trẻ cũng lập tức lên đồ ra đường săn ảnh. Từ những nhà thờ giăng đèn lấp lánh, cây thông khổng lồ ở trung tâm thương mại cho đến các quán cà phê được trang trí theo concept Giáng sinh, mỗi mét vuông đều nhanh chóng trở thành tọa độ check-in nhộn nhịp. Ai cũng muốn có ít nhất một bộ ảnh Noel mang về, đăng story vài tấm để so kè với hội “cạ cứng”.

Một trong những “thủ tục” không thể thiếu của giới trẻ dịp Giáng sinh là săn ảnh đẹp để đăng story.

Đi một vòng mới thấy Giáng sinh đúng là mùa trai xinh, gái đẹp “ra quân”. Khắp nơi đều đông kín người, ai cũng diện đồ trendy, lên đồ từ áo len, khăn quàng cổ cho đến những bộ outfit lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Không có người yêu thì rủ hội chị em cùng đi cho vui, còn ai đã có đôi có cặp thì tranh thủ ghi lại vài khung hình chung, giữ làm kỷ niệm ngọt ngào cho mùa Noel năm nay.

Hội “đón Noel cùng deadline no-end”

Trái ngược với bầu không khí rộn ràng ngoài phố, vẫn có những góc phòng sáng đèn, nhưng không phải đèn trang trí mà là ánh sáng từ màn hình máy tính. Khi người ta xúng xính áo quần đi tiệc, thì ở đâu đó, vẫn có những bạn trẻ đang miệt mài hoàn thành phần việc dang dở. Giáng sinh của “hội yêu công việc” gói gọn trong chuỗi deadline nối tiếp, một playlist những bản nhạc Noel bật khe khẽ và mục tiêu kịp chốt những KPIs cuối năm.

Công việc bận rộn cuối năm khiến không ít bạn trẻ đón không khí Giáng sinh tại ngay bàn làm việc.

Nhưng với hội chạy deadline, Giáng sinh này chẳng hề cô đơn, bởi đã có ShopeeFood kề bên, mang đến những món ngon tiện lợi, cùng bạn tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần luôn hứng khởi giữa guồng công việc. Ai cầu nguyện Noel này có người yêu thì cứ cầu, còn với team “hết mình với công việc” thì chỉ mong hoàn thành xong sớm deadline và có món ngon “up mood” bên cạnh là Giáng sinh đã trọn vẹn lắm rồi.

Hội “ở nhà cho đỡ đông, nhưng mở tiệc hoành tráng không ai bằng”

Với những bạn trẻ ngại cảnh tắc đường, chen chúc ngoài phố thì tận hưởng Giáng sinh tại nhà lại là lựa chọn “chân ái”. Chỉ với vài dây đèn trang trí, đặt thêm cây thông nhỏ xinh ở góc phòng, bật lên những giai điệu. Giáng sinh quen thuộc, căn phòng đã đủ ấm áp và ngập tràn không khí mùa lễ hội. Cả hội bạn có thể rủ nhau mở một buổi tiệc nhỏ tại gia, xem vài bộ phim Giáng sinh từ tối tới khuya, vừa xem vừa “tám” chuyện cũng đủ vui không kém gì ra phố.

Ở nhà vẫn có thể quẩy tiệc đón Giáng Sinh thả ga nhờ “trợ thủ đắc lực” ShopeeFood.

Phần khó nhằn nhất mỗi lần tụ họp là chuyện ăn uống thì nay đã có ShopeeFood lo trọn gói. Không cần lăn vào bếp, không lo chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần mở ứng dụng gọi món màu cam quen thuộc, chọn món yêu thích là đồ ăn nóng hổi sẽ được giao tới tận nơi. Dù hội bạn có “9 người 10 ý”, từ món Âu đến ẩm thực châu Á, từ bữa chính no nê đến trà sữa, bánh ngọt cho buổi tám chuyện kéo dài, ShopeeFood đều có đủ lựa chọn để chiều lòng từng gu.

