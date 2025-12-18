Từ HLV Gym Đến Á Quân Siêu Mẫu Thể Hình Việt Nam 2025

SVO - Cùng với đam mê thể thao và khao khát trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp, Lê Ngọc Khanh (sinh năm 2003) vừa xuất sắc giành ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025.

Lê Ngọc Khanh (sinh năm 2003) không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cân đối mà còn bởi sự năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động thể thao. Ngoài công việc hiện tại là người mẫu và huấn luyện viên gym, Khanh còn yêu thích các môn thể thao như pickleball và bóng đá. Niềm đam mê thể thao chính là nền tảng vững chắc giúp Khanh tự tin và tỏa sáng trên con đường chinh phục ước mơ trở thành người mẫu thể hình chuyên nghiệp.

Lê Ngọc Khanh (sinh năm 2003) là người mẫu và huấn luyện viên gym.

Ước mơ trở thành người mẫu luôn cháy bỏng trong tim Lê Ngọc Khanh. Tuy nhiên, chàng trai trẻ nhận thức rõ những kỹ năng còn thiếu sót của mình. Chính vì vậy, giải Á quân 2 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam là một động lực lớn để Khanh tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Khanh chia sẻ về khoảnh khắc căng thẳng trước khi biết kết quả: "Trước giờ công bố kết quả ở Top 5, cảm xúc của mình lúc ấy rất hồi hộp, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Và mình đã vỡ òa, suýt khóc, dù về đích là Á quân 2. Vì mình vẫn nghĩ, bản thân sẽ phải hoàn thiện trở nên tốt hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu mà Ban Giám khảo dành cho".

Lê Ngọc Khanh xuất sắc giành ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025.

Sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến của Khanh cho thấy, anh không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Giám khảo và người hâm mộ.

Lê Ngọc Khanh đánh giá cao uy tín của cuộc thi và khẳng định Ban Giám khảo đều là những người có nhiều kinh nghiệm và rất công tâm. Điều này càng làm tăng thêm giá trị cho những danh hiệu mà các thí sinh đạt được. Anh cũng nhấn mạnh, tất cả các thí sinh góp mặt trong đêm chung kết đều là những người chiến thắng, bởi họ đã vượt qua nhiều thử thách và khẳng định được bản lĩnh của mình.

Cùng với đam mê thể thao, Khanh khao khát trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp.

Ngoài ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi, Lê Ngọc Khanh còn đạt được những thành tích ấn tượng khác: "2nd the best face Fitness super model VietNam" (Gương mặt đẹp thứ 2 Siêu mẫu Thể hình Việt Nam); "3rd the best catwalk Fitness super model VietNam" (Catwalk đẹp thứ 3 Siêu mẫu Thể hình Việt Nam). Những thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng của Lê Ngọc Khanh trong lĩnh vực người mẫu thể hình.

Ngoài ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi, Lê Ngọc Khanh còn đạt được những thành tích ấn tượng khác.

Cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025 là một hành trình 6 ngày đầy thử thách và kỷ niệm đối với Lê Ngọc Khanh. Ngay trong ngày đầu tiên được di chuyển tới Đà Lạt, Khanh đã xuất sắc giành giải "3rd the best catwalk Fitness super model VietNam", tạo động lực to lớn cho những ngày thi tiếp theo.

Cuộc thi quy tụ khoảng 30 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, tạo nên một sân chơi cạnh tranh nhưng cũng đầy tình bạn và sự sẻ chia. Khanh chia sẻ: "Đây là một hành trình vô cùng đáng nhớ đối với mình. Tại đây, mình đã có những trải nghiệm đẹp, những người bạn mới từ trong cuộc thi".

Niềm đam mê thể thao chính là nền tảng vững chắc, giúp Khanh tự tin và tỏa sáng trên con đường chinh phục ước mơ trở thành người mẫu thể hình chuyên nghiệp.

Với niềm đam mê fitness và khao khát trở thành người mẫu fitness chuyên nghiệp, Lê Ngọc Khanh khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của bản thân. Giải Á quân 2 Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025 là một bước đệm quan trọng trên con đường chinh phục ước mơ, đồng thời là nguồn động lực để Khanh tiếp tục hoàn thiện bản thân và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

