'Content creator' Vĩnh Thích Ăn Ngon: 'Nội dung ‘sạch đẹp’ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền bỉ nhất'

SVO - Hành trình hoạt động trong năm 2025 của nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và đề cử.

Vĩnh Thích Ăn Ngon có tên thật là Hồ Khắc Vĩnh. Anh là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật về đề tài ẩm thực, các giá trị nhân văn, với hàng triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội. Ban đầu, các video của anh tập trung review về ẩm thực, nhưng càng về sau anh càng chiếm được thiện cảm bởi các đề tài hướng đến cộng đồng, thiện nguyện.

Khắc Vĩnh tiếp tục duy trì các video review quen thuộc, ưu tiên những quán ăn nhỏ, tiệm gia đình hoặc người bán có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều video mang lại hiệu ứng tích cực khi giúp các quán tăng lượng khách, cải thiện doanh thu giúp nhiều người vượt qua khó khăn. Sự chân thành đó giúp nội dung của anh tạo được niềm tin và chạm đến nhiều khán giả hơn.

Song song với mảng ẩm thực, năm 2025 cũng cho thấy sự mở rộng nội dung của Vĩnh Thích Ăn Ngon sang các hoạt động cộng đồng. Hưởng ứng hai dấu mốc Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, anh thực hiện sản phẩm âm nhạc Tự hào người Việt Nam, đồng thời tham gia và tổ chức các hoạt động tri ân cựu chiến binh.

Trong năm 2025, Vĩnh Thích Ăn Ngon được vinh danh “Nhà sáng tạo nội dung ấn tượng của năm” tại giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam – Vạn Xuân awards 2025, giành cú đúp “Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng” và “Cá nhân vì cộng đồng” tại Vietnam iContent awards 2025, cùng nhiều giải thưởng khác.

“Từ cậu sinh viên đam mê nghệ thuật vào Sài Gòn với ước mơ đứng trên sân khấu cống hiến cho khán giả, ngày hôm nay, cái tên Vĩnh Thích Ăn Ngon đã được mọi người biết đến với vai trò rất khác. Trên mọi hành trình tôi đi, việc tôi làm luôn có sự đồng hành của những người Việt Nam tử tế. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời sẽ thật đẹp nếu ta dám ước mơ và thực hiện”, Vĩnh Thích Ăn Ngon chia sẻ.

Trong các đợt thiên tai lớn tại miền Bắc, tháng Mười và lũ lụt miền Trung, tháng Mười Một, Vĩnh Thích Ăn Ngon trực tiếp đứng ra kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm. Anh có mặt hằng ngày tại các điểm tiếp nhận, tham gia điều phối hàng hóa, tìm kho lưu trữ và kết nối đơn vị vận chuyển để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Gần đây, Khắc Vĩnh khởi xướng series Thiếu gì con mua, hỗ trợ trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn mà anh gặp trên đường. Thay vì trao tiền mặt, Vĩnh cùng nhân vật đi mua các nhu yếu phẩm thiết yếu. Dù giá trị vật chất không lớn, sự hỗ trợ thiết thực của anh đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả.

Chia sẻ về năm hoạt động vừa qua, Vĩnh Thích Ăn Ngon gọi 2025 là một năm “bội thu”, không chỉ bởi các giải thưởng mà còn bởi sự ủng hộ của khán giả dành cho những dự án mang tính tích cực.

Theo anh, nội dung “sạch đẹp” và chân thật vẫn là yếu tố tạo nên sức lan tỏa bền bỉ. Đây là động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo gắn liền với giá trị cộng đồng trong thời gian tới.