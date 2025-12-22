Quách Tuấn Du nhấn mạnh sự quan trọng của tính minh bạch khi nghệ sĩ kêu gọi từ thiện

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', MC Hamlet Trương và ca sĩ Quách Tuấn Du cùng bàn luận về vấn đề: 'Lợi dụng việc từ thiện để trục lợi'.

Quách Tuấn Du chia sẻ thẳng thắn góc nhìn của mình đối với hoạt động từ thiện trong giới nghệ sĩ. Theo nam ca sĩ, với sức ảnh hưởng nhất định, nhiều nghệ sĩ thường được khán giả tin tưởng gửi quà, nhờ chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cách mỗi người tiếp cận và xử lý việc này lại phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và quan điểm cá nhân.

Ngay từ trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Quách Tuấn Du đã âm thầm đóng góp bằng chính công sức của mình. Khi có danh tiếng, mong muốn lớn nhất của anh là xây dựng một quỹ từ thiện riêng, nơi toàn bộ nguồn lực được quản lý và chi trả minh bạch. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng, nam ca sĩ giãi bày: “Khó ở chỗ, tôi không phải là người làm kế toán hay kiểm toán, nên cần một người thật sự giỏi để kiểm soát dòng tiền thay mình”.

Vì chưa tìm được người phù hợp và bản thân không đủ chuyên môn, Quách Tuấn Du khẳng định, anh chưa từng lập quỹ hay kêu gọi ủng hộ tài chính trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự băn khoăn khi thấy việc kêu gọi từ thiện hiện nay diễn ra quá dễ dàng, nhanh chóng và nhận được niềm tin lớn từ công chúng.

Hamlet Trương cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân từng vướng phải ồn ào không đáng có liên quan đến từ thiện. Anh kể: “Có một lần, tôi kêu gọi giúp cho một cô bạn diễn viên bị suy thận giai đoạn 3. Tôi không nghĩ bài đăng trên trang cá nhân lại nhạy cảm và gây ra "bão" trong dư luận”. Chính trải nghiệm đó khiến Hamlet Trương quyết định theo học một lớp công tác xã hội để hiểu rõ hơn về bản chất và quy trình của các hoạt động thiện nguyện.

Nói về quan điểm làm từ thiện, Quách Tuấn Du thừa nhận, anh không dám đưa ra lời khuyên hay chia sẻ sâu, bởi anh chưa có nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này. Nam ca sĩ cho biết, trước nay, anh chỉ làm từ thiện với tư cách cá nhân, chưa từng thông qua tổ chức hay nắm rõ các khâu tiếp nhận, phân bổ, chi trả.

“Nếu tôi có tiền dư, tôi sẽ đi giúp người khác. Gọi là từ thiện thì có phần to tát, thực chất chỉ là giúp đỡ một phần nhỏ để lòng mình thấy hạnh phúc vì đã cho đi”, anh bộc bạch. Với Quách Tuấn Du, sống tử tế và làm việc tốt cũng là cách để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những điều không may trong cuộc sống.

Trước những nhạy cảm của mạng xã hội dành cho nghệ sĩ khi làm từ thiện, Quách Tuấn Du thẳng thắn cho rằng: “Vàng thật thì không sợ lửa. Khi mình làm điều tốt, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy”. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận, không thể kiểm soát cảm xúc hay thiện cảm của tất cả mọi người.

“Có người chưa tiếp xúc, chỉ nhìn qua màn ảnh đã không thích mình, thì mình không thể thay đổi được điều đó. Mình cứ sống ngay thẳng, đúng với bản chất con người mình, ai tin thì sẽ tin. Còn nếu đã không bằng lòng, dù mình có chứng minh thế nào, họ cũng khó chấp nhận”, nam ca sĩ nói thêm.