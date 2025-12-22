Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Quách Tuấn Du nhấn mạnh sự quan trọng của tính minh bạch khi nghệ sĩ kêu gọi từ thiện

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', MC Hamlet Trương và ca sĩ Quách Tuấn Du cùng bàn luận về vấn đề: 'Lợi dụng việc từ thiện để trục lợi'.

Quách Tuấn Du chia sẻ thẳng thắn góc nhìn của mình đối với hoạt động từ thiện trong giới nghệ sĩ. Theo nam ca sĩ, với sức ảnh hưởng nhất định, nhiều nghệ sĩ thường được khán giả tin tưởng gửi quà, nhờ chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cách mỗi người tiếp cận và xử lý việc này lại phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và quan điểm cá nhân.

24nt-2.jpg

Ngay từ trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Quách Tuấn Du đã âm thầm đóng góp bằng chính công sức của mình. Khi có danh tiếng, mong muốn lớn nhất của anh là xây dựng một quỹ từ thiện riêng, nơi toàn bộ nguồn lực được quản lý và chi trả minh bạch. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng, nam ca sĩ giãi bày: “Khó ở chỗ, tôi không phải là người làm kế toán hay kiểm toán, nên cần một người thật sự giỏi để kiểm soát dòng tiền thay mình”.

511125583-1307907994045249-1054861272102745075-n.jpg

Vì chưa tìm được người phù hợp và bản thân không đủ chuyên môn, Quách Tuấn Du khẳng định, anh chưa từng lập quỹ hay kêu gọi ủng hộ tài chính trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự băn khoăn khi thấy việc kêu gọi từ thiện hiện nay diễn ra quá dễ dàng, nhanh chóng và nhận được niềm tin lớn từ công chúng.

578640713-1423910355778345-6920606678299247045-n.jpg

Hamlet Trương cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân từng vướng phải ồn ào không đáng có liên quan đến từ thiện. Anh kể: “Có một lần, tôi kêu gọi giúp cho một cô bạn diễn viên bị suy thận giai đoạn 3. Tôi không nghĩ bài đăng trên trang cá nhân lại nhạy cảm và gây ra "bão" trong dư luận”. Chính trải nghiệm đó khiến Hamlet Trương quyết định theo học một lớp công tác xã hội để hiểu rõ hơn về bản chất và quy trình của các hoạt động thiện nguyện.

24nt-5.jpg

Nói về quan điểm làm từ thiện, Quách Tuấn Du thừa nhận, anh không dám đưa ra lời khuyên hay chia sẻ sâu, bởi anh chưa có nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này. Nam ca sĩ cho biết, trước nay, anh chỉ làm từ thiện với tư cách cá nhân, chưa từng thông qua tổ chức hay nắm rõ các khâu tiếp nhận, phân bổ, chi trả.

“Nếu tôi có tiền dư, tôi sẽ đi giúp người khác. Gọi là từ thiện thì có phần to tát, thực chất chỉ là giúp đỡ một phần nhỏ để lòng mình thấy hạnh phúc vì đã cho đi”, anh bộc bạch. Với Quách Tuấn Du, sống tử tế và làm việc tốt cũng là cách để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những điều không may trong cuộc sống.

545827107-1372143310955050-2166295909603943235-n.jpg

Trước những nhạy cảm của mạng xã hội dành cho nghệ sĩ khi làm từ thiện, Quách Tuấn Du thẳng thắn cho rằng: “Vàng thật thì không sợ lửa. Khi mình làm điều tốt, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy”. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận, không thể kiểm soát cảm xúc hay thiện cảm của tất cả mọi người.

511157993-1307228710779844-117811568637244137-n.jpg

“Có người chưa tiếp xúc, chỉ nhìn qua màn ảnh đã không thích mình, thì mình không thể thay đổi được điều đó. Mình cứ sống ngay thẳng, đúng với bản chất con người mình, ai tin thì sẽ tin. Còn nếu đã không bằng lòng, dù mình có chứng minh thế nào, họ cũng khó chấp nhận”, nam ca sĩ nói thêm.

Văn Sơn
#24h nói thật #nhạc sĩ Hamlet Trương #Hamlet Trương #Quách Tuấn Du #ca sĩ Quách Tuấn Du #nghệ sĩ kêu gọi từ thiện #Lợi dụng việc từ thiện để trục lợi #từ thiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục