Jun Phạm cảm thấy áp lực, Trang Pháp làm mới ca khúc 'Barbie' nhập cuộc 'Tân binh toàn năng'

SVO - 'Tân binh toàn năng' trở thành thử thách sống còn, khi Jun Phạm và Trang Pháp chính thức nhập cuộc, điểm số quyết định trực tiếp số phận đội hình thăng cấp.

Trong tập mới nhất của Tân binh toàn năng, sự xuất hiện của Jun Phạm và Trang Pháp không chỉ dừng lại ở vai trò mang đến những màn trình diễn đặc sắc. Cả hai còn trực tiếp bước vào “cuộc chơi” cùng các tân binh, trở thành những nhân tố quan trọng trong từng vòng thi. Điểm số của họ được tính vào kết quả chung của các tân binh.

Tại Công diễn 5, Jun Phạm không đơn thuần xuất hiện với vai trò nghệ sĩ khách mời. Ngay khi luật thi được công bố, tiết mục solo của Jun Phạm được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm vòng 1 của nhóm "Tân binh thăng cấp". Điều này khiến Jun Phạm trở thành một phần của đội hình thi đấu, với điểm số cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của các tân binh.

Chia sẻ trong hậu trường, Jun Phạm thẳng thắn bày tỏ áp lực khi lần đầu tiên tham gia Công diễn với vai trò vừa là khách mời, vừa là “thí sinh”, cùng với nỗi lo sẽ có tân binh ra về vì mình.

Với tiết mục solo performance Bất tuyệt thao thao, Jun Phạm bước lên sân khấu không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà như một “thí sinh đặc biệt” đang gánh trên vai trách nhiệm của cả đội hình.

Màn trình diễn trọn vẹn về năng lượng, cảm xúc và bản lĩnh sân khấu đã mang về 1.758 điểm. Con số không chỉ giúp Jun Phạm hoàn thành thử thách cá nhân, mà còn trực tiếp kéo tổng điểm vòng 1 lên 6.133, giúp đội hình "Tân binh thăng cấp" chính thức vượt qua vòng nguy hiểm.

Nếu vòng 1 là thử thách cá nhân, thì vòng 2 với tiết mục kết hợp Barbie lại là bài toán về sự hòa hợp trên sân khấu. Không có tiết mục solo riêng, Trang Pháp trực tiếp đồng hành cùng các tân binh từ quá trình làm mới ca khúc đến khi bước lên sân khấu.

Lần đầu đứng chung sân khấu với Trang Pháp, 5 tân binh Duy Lân, Đức Duy, Long Hoàng, Phúc Nguyên và Thái Lê Minh Hiếu mang đến phiên bản Barbie được xây dựng như màn đối đáp giữa nam và nữ trẻ trung, đáng yêu.

Công diễn 5 khép lại khi điểm số vòng 2 vẫn còn được giữ kín nhưng điều đọng lại rõ nhất chính là sự trưởng thành của Tân binh toàn năng. Từ những cá nhân đơn lẻ, họ đang dần trở thành một tập thể biết gánh trách nhiệm, biết dựa vào nhau và biết trân trọng sự đồng hành của những nghệ sĩ đi trước.