Jimin của BTS không đối thủ trên bảng xếp hạng Star Rankings

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vẫn giữ vững vị thế, Jimin của BTS dẫn đầu bảng xếp hạng thần tượng nam của 'Star Rankings' trong 216 tuần liên tiếp.

Jimin đã vượt qua Junho và Jin của nhóm 2PM để giành vị trí quán quân trong cuộc bình chọn "Thần tượng nam lần thứ 216" của Star Ranking, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18/12 (giờ Hàn Quốc).

jimin.jpg

Trong khi đó, Star Ranking là một cuộc bình chọn xếp hạng, nơi người hâm mộ trực tiếp bình chọn cho các ngôi sao yêu thích của họ để xác định thứ hạng. Bình chọn qua thiết bị di động cũng cung cấp giấy chứng nhận bình chọn, và nhiều phần thưởng khác nhau được dành cho các ngôi sao dựa trên thứ hạng của họ.

Ngôi sao nào đứng đầu trong bốn tuần liên tiếp sẽ được xuất hiện trên bảng quảng cáo ngoài trời. Người hâm mộ của ngôi sao đứng đầu trong bốn tuần liên tiếp cũng có thể thể hiện sự ủng hộ của mình thông qua quảng cáo video trên bảng quảng cáo ngoài trời.

2890-20251218234013978.jpg
Jimin của BTS đã tỏa sáng trong sự nghiệp solo với những màn trình diễn ấn tượng trên bảng xếp hạng cuối năm 2025 của Spotify. Theo chiến dịch 'Tổng kết cuối năm 2025' do Spotify, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới công bố, ca khúc chủ đề "Who" của Jimin từ album thứ hai 'MUSE' đã xếp hạng thứ 26 trong danh sách "Những ca khúc hay nhất năm 2025 toàn cầu". Đây là bài hát có thứ hạng cao nhất của một nghệ sĩ K-pop nam trên bảng xếp hạng toàn cầu cuối năm 2025 của Spotify, cũng là bài hát solo K-pop có thứ hạng cao nhất mà không tính các bài hát hợp tác. Nó cũng đứng thứ ba trong số tất cả các bài hát K-pop. Ca khúc "Who", đã lọt vào bảng xếp hạng hai năm liên tiếp, trước đó từng đạt vị trí thứ 17 vào năm 2024, giành được vinh dự là bài hát K-pop được nghe nhiều nhất trên toàn thế giới năm đó và lập kỷ lục mới về bài hát solo K-pop được nghe nhiều nhất mọi thời đại. Hơn nữa, Jimin đã hoạt động tích cực với tư cách là nghệ sĩ K-pop tiêu biểu, khi xuất hiện trên bảng xếp hạng ba năm liên tiếp kể từ khi ra mắt với "Like Crazy", ca khúc chủ đề trong album solo đầu tiên "FACE" của anh, vào năm 2023. Thêm vào đó, theo "Tổng kết cuối năm 2025" của Spotify Nhật Bản, "Who" xếp thứ 10 trong "Top Tracks of 2025 Japan" của Spotify, trở thành bài hát K-pop được stream nhiều nhất trên Spotify Nhật Bản năm 2025. Album "MUSE" xếp thứ 13 trong "Top Albums of 2025 Japan" của Spotify, chứng minh sự nổi tiếng vượt trội của nó tại Nhật Bản với tư cách là album K-pop được stream nhiều nhất năm 2025. BTS, nhóm nhạc mà Jimin là thành viên, hiện đang thực hiện album mới và hướng đến sự trở lại đầy đủ của cả nhóm vào tháng Ba năm sau.
Tuệ Nghi
#Thành tích của Jimin trên bảng xếp hạng #Sự nổi bật của BTS và Jimin năm 2025 #Bình chọn thần tượng nam của Star Rankings #Thành công của ca khúc 'Who' trong năm 2025 #Thống kê và kỷ lục của Jimin và BTS #Sự phổ biến của K-pop tại toàn cầu và Nhật Bản #Hoạt động solo và comeback của Jimin #Ảnh hưởng của Jimin trong ngành công nghiệp âm nhạc

