Jimin của BTS không đối thủ trên bảng xếp hạng Star Rankings

Jimin đã vượt qua Junho và Jin của nhóm 2PM để giành vị trí quán quân trong cuộc bình chọn "Thần tượng nam lần thứ 216" của Star Ranking, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18/12 (giờ Hàn Quốc).

Trong khi đó, Star Ranking là một cuộc bình chọn xếp hạng, nơi người hâm mộ trực tiếp bình chọn cho các ngôi sao yêu thích của họ để xác định thứ hạng. Bình chọn qua thiết bị di động cũng cung cấp giấy chứng nhận bình chọn, và nhiều phần thưởng khác nhau được dành cho các ngôi sao dựa trên thứ hạng của họ.

Ngôi sao nào đứng đầu trong bốn tuần liên tiếp sẽ được xuất hiện trên bảng quảng cáo ngoài trời. Người hâm mộ của ngôi sao đứng đầu trong bốn tuần liên tiếp cũng có thể thể hiện sự ủng hộ của mình thông qua quảng cáo video trên bảng quảng cáo ngoài trời.