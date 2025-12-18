Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SOOBIN: 'Văn hoá Việt Nam không hề xa xôi hay khó tiếp cận'

SVO - SOOBIN tổ chức thành công chặng đầu tiên của dự án cộng đồng 'Xẩm đến trường' tại trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội). Sự kiện có sự đồng hành chuyên môn của Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Dự án cộng đồng Xẩm đến trường được khởi xướng với mục tiêu đưa nghệ thuật xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường. Ngay tại chặng đầu tiên, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ đông đảo sinh viên, giới chuyên môn và các đại biểu.

messenger-creation-23cadd4c-96e2-4b66-b234-a7e57d54adbb.jpg

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên không chỉ được lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử, giá trị và tinh thần của nghệ thuật xẩm, mà còn trực tiếp thưởng thức những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, phần trình diễn Mục hạ vô nhân trên nền xẩm cổ truyền đã mang đến một trải nghiệm mộc mạc, sâu lắng và đầy chiều sâu cảm xúc. Tiết mục này tạo nên sự khác biệt rõ nét so với phiên bản MV hiện đại, vốn đã quen thuộc với đông đảo công chúng.

messenger-creation-1687d6fa-afad-498a-bcea-3a554f4eab7f.jpg

Từ trải nghiệm thưởng thức, chương trình tiếp tục mở rộng không gian tương tác khi sinh viên được trực tiếp “nhập vai” nghệ nhân hát xẩm. Các bạn sinh viên đã cùng các nghệ nhân tái hiện lại một đoạn trong tác phẩm, qua đó cảm nhận rõ hơn nhịp phách, làn điệu và tinh thần của xẩm. Đó không còn là di sản trên sân khấu, mà trở thành trải nghiệm sống động, gần gũi và dễ tiếp cận.

messenger-creation-1424edc8-52da-4dbe-b89e-c7289a0bd71f.jpg

Tiếp nối chương trình, khán giả được theo dõi đoạn video ngắn giới thiệu hành trình nghệ thuật của SOOBIN. Anh là người con được sinh ra trong cái nôi văn hóa truyền thống, lớn lên dưới sự dìu dắt tận tâm của bố là NSND Huỳnh Tú. Từ những ngày đầu làm quen với đàn bầu đến khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, SOOBIN luôn giữ gìn và trân trọng những giá trị văn hóa đã góp phần hình thành nên bản sắc cá nhân.

messenger-creation-7da6a458-823f-40f0-8307-fd9e99fe402b.jpg

SOOBIN cho biết: “Thông qua dự án Xẩm đến trường, tôi muốn gửi gắm rằng, văn hoá Việt Nam không hề xa xôi hay khó tiếp cận. Nếu chúng ta dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu, sẽ thấy trong đó có rất nhiều điều đẹp đẽ, thú vị và đáng tự hào".

"SOOBIN mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, hãy mở lòng với những giá trị truyền thống. Chúng ta càng hiểu về văn hoá của mình, chúng ta càng mạnh mẽ hơn trong việc xác định bản sắc và hướng đi của bản thân", nam ca sĩ chia sẻ thêm.

messenger-creation-1dacc620-aa97-4f00-bb0e-f918d2ad03d3.jpg

Với dự án này, SOOBIN cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ dám đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống.

Đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là hành trình mang đậm tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào văn hóa của một nghệ sĩ trẻ đối với những giá trị cội nguồn.

Thuận Tùng
#SOOBIN #ca sĩ SOOBIN #Xẩm đến trường #văn hoá Việt Nam #sinh viên #giới trẻ #Mục hạ vô nhân

