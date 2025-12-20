Jungkook của BTS vô tình để lộ thứ này trước ống kính, được Jin 'cứu' kịp thời

Khi BTS tiếp tục nối lại các hoạt động nhóm, người hâm mộ đã được thưởng thức các buổi biểu diễn trực tiếp với nhiều đội hình khác nhau của các thành viên. Vào ngày 20/12, Jin, Jungkook và V đã livestream trên Weverse, nơi họ hát karaoke và trò chuyện. Người hâm mộ được chứng kiến ​​Jin "say xỉn" trong buổi livestream, điều mà anh ấy nói là lần đầu tiên anh ấy làm như vậy, cùng với những khoảnh khắc đáng yêu khác.

Tuy nhiên, một chi tiết trong buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút sự chú ý của những người hâm mộ tinh ý, những người không thể không nhận thấy điều đã xảy ra. Tại một thời điểm, Jin đang đứng quay lưng về phía camera và dọn bàn, khi Jungkook đặt hai món đồ trước mặt anh ấy. Jin dường như ngay lập tức "giật" lấy chúng và di chuyển, trong khi Jungkook đi theo phía sau.

Hai vật mà Jungkook di chuyển dường như có một vòi nhô ra từ phía trên của một thân hình trụ màu sắc có chữ viết bên trong. Nhiều người cho rằng chúng có hình dạng giống với thuốc lá điện tử dùng một lần, và cả Jungkook lẫn V đều từng bị bắt gặp hút thuốc trong những dịp khác nhau. Vì Jungkook và V đều đã trưởng thành, người hâm mộ chỉ đùa về việc Jin nhanh tay chộp lấy những chiếc thuốc lá điện tử được cho là đặt trên bàn.