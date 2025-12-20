Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jungkook của BTS vô tình để lộ thứ này trước ống kính, được Jin 'cứu' kịp thời

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đây không phải là lần đầu tiên nam thần tượng vô tình để lộ thứ được cho là thuốc lá điện tử.

Khi BTS tiếp tục nối lại các hoạt động nhóm, người hâm mộ đã được thưởng thức các buổi biểu diễn trực tiếp với nhiều đội hình khác nhau của các thành viên. Vào ngày 20/12, Jin, Jungkook và V đã livestream trên Weverse, nơi họ hát karaoke và trò chuyện. Người hâm mộ được chứng kiến ​​Jin "say xỉn" trong buổi livestream, điều mà anh ấy nói là lần đầu tiên anh ấy làm như vậy, cùng với những khoảnh khắc đáng yêu khác.

Tuy nhiên, một chi tiết trong buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút sự chú ý của những người hâm mộ tinh ý, những người không thể không nhận thấy điều đã xảy ra. Tại một thời điểm, Jin đang đứng quay lưng về phía camera và dọn bàn, khi Jungkook đặt hai món đồ trước mặt anh ấy. Jin dường như ngay lập tức "giật" lấy chúng và di chuyển, trong khi Jungkook đi theo phía sau.

Hai vật mà Jungkook di chuyển dường như có một vòi nhô ra từ phía trên của một thân hình trụ màu sắc có chữ viết bên trong. Nhiều người cho rằng chúng có hình dạng giống với thuốc lá điện tử dùng một lần, và cả Jungkook lẫn V đều từng bị bắt gặp hút thuốc trong những dịp khác nhau. Vì Jungkook và V đều đã trưởng thành, người hâm mộ chỉ đùa về việc Jin nhanh tay chộp lấy những chiếc thuốc lá điện tử được cho là đặt trên bàn.

Tuệ Nghi
#Lộ vật nghi thuốc lá điện tử #Jungkook và V hút thuốc #Hoạt động nhóm BTS trở lại #Khoảnh khắc livestream Jin #Phản ứng của người hâm mộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục