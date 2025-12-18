Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Minh Tuyết ’giật mình' thắc mắc tại sao lại được Khắc Hưng mời kết hợp trong âm nhạc

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Minh Tuyết tiết lộ, cô vô cùng phấn khích khi nhận lời mời từ Khắc Hưng, vì đã yêu mến dòng nhạc của nam nghệ sĩ từ trước đó.

Sau thành công của ca khúc Cay cùng Jimmii Nguyễn, Khắc Hưng khiến khán giả thích thú khi ra mắt MV Ảo giác, kết hợp với Minh Tuyết. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách và giọng hát quyến rũ. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ nghệ sĩ sau hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024.

messenger-creation-0f88f53f-0d66-41de-a080-273b470c1fa3.jpg

Vốn là "hit maker" đình đám, Khắc Hưng luôn biết cách giúp nghệ sĩ khách mời toả sáng ngay cả trong sản phẩm âm nhạc của chính mình. Nếu Jimmii Nguyễn khiến người nghe vấn vương vì chất giọng đầy hoài niệm, tự sự thì sự xuất hiện của Minh Tuyết với giọng hát đặc trưng cùng “đặc sản” catwalk cầu thang càng khiến khán giả chìm đắm trong ca khúc.

messenger-creation-0b351220-8249-48cd-aad0-a10f10cce80a.jpg

"Khắc Hưng chưa bao giờ gặp và làm việc với chị Minh Tuyết trước đây. Khi nghe chị Tuyết khen demo, mình cảm thấy hạnh phúc và vui vô cùng. Hưng từng nghĩ sẽ viết email thật dài hay một bức tâm thư để bày tỏ sự khao khát mỗi khi mời một ai đó bước vào thế giới âm nhạc của mình, nhưng Hưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần một chiếc demo thôi. Một chiếc demo thật hoàn chỉnh, thật hay, thật thú vị khiến người mình mời cảm nhận được họ ở đâu trong bản nhạc của mình”, Khắc Hưng tiết lộ cơ duyên hợp tác với Minh Tuyết.

messenger-creation-9bc9eb4d-299a-40ff-8068-b5860a89ea9e.jpg

Trong MV, Khắc Hưng hoá thân thành một gã trai hư, với lịch sử tình trường dài dằng dặc. Anh rơi vào ảo giác không lối thoát, khi xung quanh toàn là hình bóng của những tình nhân cũ, cùng ký ức về sự tức giận, tan vỡ, rời bỏ. Bài hát là lời tự thú của người đàn ông về cảm xúc đầy tội lỗi trong tình yêu.

messenger-creation-05b00ab0-25eb-47e7-a37f-61501fd2fa1c.jpg

“Khi nghe được bản demo, Minh Tuyết giật bắn cả mình và tự hỏi: ‘Nhạc này phải của mình không ta? Mình có hát được hay không’ vì bài hát rất mới'. Ca khúc có âm hưởng của thập niên xưa, nhưng cũng có những phong thái mới của bây giờ", Minh Tuyết bày tỏ.

messenger-creation-673528a9-4697-401f-a7a0-e474dc35a824.jpg

'Minh Tuyết rất ít khi hát thể loại này nên cảm thấy không biết mình có hợp hay không, tại sao Khắc Hưng lại mời mình. Sau đó, mình quyết định vẫn gặp Khắc Hưng và đây là một sự kết hợp cực kỳ mới mẻ đối với Minh Tuyết”, nữ ca sĩ nói thêm về lần kết hợp với Khắc Hưng.

messenger-creation-162448c9-2ed1-44d6-a12c-8804fc6f2c48.jpg

Đối lập hoàn toàn với nỗi buồn bất lực trong Cay, bài hát mới Ảo giác mang thập niên 1970 quay lại với giai điệu Disco sôi động đặc trưng cùng phong cách. Lời hát có thể khiến bất kỳ người nghe nào cũng muốn nhún nhảy.

Văn Sơn
#nhạc sĩ Khắc Hưng #Khắc Hưng #hit maker #Minh Tuyết #ca sĩ Minh Tuyết

Xem thêm

Cùng chuyên mục