Minh Tuyết ’giật mình' thắc mắc tại sao lại được Khắc Hưng mời kết hợp trong âm nhạc

SVO - Minh Tuyết tiết lộ, cô vô cùng phấn khích khi nhận lời mời từ Khắc Hưng, vì đã yêu mến dòng nhạc của nam nghệ sĩ từ trước đó.

Sau thành công của ca khúc Cay cùng Jimmii Nguyễn, Khắc Hưng khiến khán giả thích thú khi ra mắt MV Ảo giác, kết hợp với Minh Tuyết. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách và giọng hát quyến rũ. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ nghệ sĩ sau hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024.

Vốn là "hit maker" đình đám, Khắc Hưng luôn biết cách giúp nghệ sĩ khách mời toả sáng ngay cả trong sản phẩm âm nhạc của chính mình. Nếu Jimmii Nguyễn khiến người nghe vấn vương vì chất giọng đầy hoài niệm, tự sự thì sự xuất hiện của Minh Tuyết với giọng hát đặc trưng cùng “đặc sản” catwalk cầu thang càng khiến khán giả chìm đắm trong ca khúc.

"Khắc Hưng chưa bao giờ gặp và làm việc với chị Minh Tuyết trước đây. Khi nghe chị Tuyết khen demo, mình cảm thấy hạnh phúc và vui vô cùng. Hưng từng nghĩ sẽ viết email thật dài hay một bức tâm thư để bày tỏ sự khao khát mỗi khi mời một ai đó bước vào thế giới âm nhạc của mình, nhưng Hưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần một chiếc demo thôi. Một chiếc demo thật hoàn chỉnh, thật hay, thật thú vị khiến người mình mời cảm nhận được họ ở đâu trong bản nhạc của mình”, Khắc Hưng tiết lộ cơ duyên hợp tác với Minh Tuyết.

Trong MV, Khắc Hưng hoá thân thành một gã trai hư, với lịch sử tình trường dài dằng dặc. Anh rơi vào ảo giác không lối thoát, khi xung quanh toàn là hình bóng của những tình nhân cũ, cùng ký ức về sự tức giận, tan vỡ, rời bỏ. Bài hát là lời tự thú của người đàn ông về cảm xúc đầy tội lỗi trong tình yêu.

“Khi nghe được bản demo, Minh Tuyết giật bắn cả mình và tự hỏi: ‘Nhạc này phải của mình không ta? Mình có hát được hay không’ vì bài hát rất mới'. Ca khúc có âm hưởng của thập niên xưa, nhưng cũng có những phong thái mới của bây giờ", Minh Tuyết bày tỏ.

'Minh Tuyết rất ít khi hát thể loại này nên cảm thấy không biết mình có hợp hay không, tại sao Khắc Hưng lại mời mình. Sau đó, mình quyết định vẫn gặp Khắc Hưng và đây là một sự kết hợp cực kỳ mới mẻ đối với Minh Tuyết”, nữ ca sĩ nói thêm về lần kết hợp với Khắc Hưng.

Đối lập hoàn toàn với nỗi buồn bất lực trong Cay, bài hát mới Ảo giác mang thập niên 1970 quay lại với giai điệu Disco sôi động đặc trưng cùng phong cách. Lời hát có thể khiến bất kỳ người nghe nào cũng muốn nhún nhảy.