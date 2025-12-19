Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diệu Nhi hóa thành 'yêu nữ hàng hiệu' trong bộ ảnh cuối năm, hé lộ đã nhận nhiều lời mời diễn xuất

Bình Nguyễn
SVO - Diệu Nhi trình làng bộ ảnh thời trang với những bộ cánh phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần 'hút mắt'. Nữ diễn viên không ngần ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Khác với hình ảnh "lầy lội" thường thấy, Diệu Nhi thử sức với các phong cách khác nhau. Không chọn sắc xanh - đỏ rực rỡ của mùa lễ hội, cô diện trang phục tông trầm đúng tinh thần thời trang Thu Đông. Đặc biệt outfit kết hợp áo măng tô da màu mocha mousse làm bật sự trendy, thời thượng của nữ diễn viên.

cc0db1f6-791b-4ec5-a8c3-7f4e1ce9be32.jpg

Ngoài ra, sắc đen được nữ diễn viên lựa chọn xuyên suốt bộ ảnh. Tuy nhiên, sự kết hợp đa dạng khi phối lưới, khi kết hợp da beo, lúc lại phối jeans khiến Diệu Nhi trở nên thú vị hơn hẳn. Tạm gác lại hình ảnh năng động cá tính, Diệu Nhi thời điểm hiện tại hướng mình đến sự trưởng thành, thanh lịch, tinh tế.

c71f0d5e-78ed-466b-9aa0-c829fbb0e111.jpg

Không dừng lại ở đó, cô từng khiến fan bất ngờ với loạt ảnh street style mang "vibe retro". Phong cách này thể hiện tính nghệ, trẻ trung pha chút “high fashion” trong trang phục đời thường. Trong những năm qua, Diệu Nhi không chỉ trung thành với một style nhất định.

5f347089-a443-4fa9-9b88-6a34064890eb.jpg

Trong các bộ ảnh khác, Diệu Nhi lại thể hiện phiên bản mềm mại, nữ tính với các thiết kế tông pastel, váy liền cho thấy gu thời trang linh hoạt theo hoàn cảnh. Ngoài sự nâng tầm rõ rệt trong thời trang, năm qua Diệu Nhi còn năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật. Dù không tham gia dự án phim nhưng cô vẫn đều đặn xuất hiện trước công chúng.

d41d2792-f05d-4db0-93bd-ab8b89af1732.jpg

Đầu năm 2025, Diệu Nhi cùng Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng thành lập nhóm nhạc XYNTRA, ra mắt MV Quăng hết đi, đánh dấu bước thử nghiệm mới trong sự nghiệp nghệ thuật. Giữa năm cô trở lại với Sao nhập ngũ mùa all star cùng dàn nghệ sĩ đình đám.

9be14961-d970-49d3-9d6e-8d9ed4b341ef.jpg

Ngoài ra, Diệu Nhi trở thành khách mời ở Running man Vietnam 2025. Dù chỉ tham gia 2 tập nhưng năng lượng và những màn tương tác hài hước với Anh Tú Atus của cô liên tục "gây sốt". Tiếp nối hành trình âm nhạc của mình, Diệu Nhi còn có màn kết hợp với ca sĩ Cầm trong dự án L(one)ly.

65fb65cc-3044-4b12-8841-89b66aa451b1.jpg

2025 là một năm thong thả nhưng vẫn tạo điểm nhấn của Diệu Nhi. Cô tiết lộ đã nhận rất nhiều lời mời đóng phim, hiện đang lựa chọn kịch bản kỹ càng. Nữ diễn viên hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh vào 2026. Ngoài ra nhiều điều bất ngờ sẽ được Diệu Nhi "bật mí" với khán giả trong thời gian tới.

Bình Nguyễn
#diễn viên Diệu Nhi #Diệu Nhi - Anh Tú #Diệu Nhi #thời trang

