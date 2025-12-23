Doãn Quốc Đam gây tò mò khi trở lại với dự án phim kinh dị bên cạnh Khả Như

SVO - Sau khi xác lập vị thế phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu 149 tỷ đồng, 'Quỷ nhập tràng' chính thức trở lại với phần 2, mở ra một chương mới đen tối và ám ảnh hơn bao giờ hết.

First look của Quỷ nhập tràng 2 gây ấn tượng mạnh với hình ảnh một thực thể quỷ dị ở trung tâm khung hình. Nhân vật Minh Như do Khả Như thủ vai xuất hiện cùng một cô gái bí ẩn, nằm đối diện nhau trong không gian u tối báo hiệu một chương kinh hoàng của cuộc đời cô. Sự xuất hiện của cô gái này đặt ra câu hỏi về mối liên kết giữa hai người là gì?

Không còn mang dáng dấp “vợ quỷ” như ở phần 1, Khả Như trong phần 2 xuất hiện với một thân phận khác, với những ám ảnh quá khứ sẽ được tiết lộ trong phần tiền truyện này.

Đoạn phim mới hé lộ những mảnh ghép đầu tiên về quá khứ u uất của nhân vật nữ chính. Trong đoạn clip, cô đứng lặng trước bàn thờ, gọi người trong di ảnh là mẹ và thì thầm: “Mẹ ơi, bữa nay con đã được gặp mẹ rồi”. Thế nhưng, ngay sau đó là lời tự vấn đầy đau đớn: “Người ta nói con là khắc tinh của cái nhà này, phải không mẹ?”.

Từ khoảnh khắc ấy, hàng loạt hiện tượng ma quái ập đến trong căn nhà lạnh lẽo: Giếng nước kêu cót két giữa đêm tối, gió gào thét thổi tung không gian tĩnh lặng, ngọn lửa trên bàn thờ bất ngờ bùng cháy dữ dội. Cao trào lên đến đỉnh điểm khi một bức tranh cổ bất ngờ rơi xuống, từ đó một bóng hình quỷ dị với gương mặt kinh hoàng bước ra, lao thẳng về phía Như.

Ở những giây cuối trailer, hình ảnh khung cửi tự chuyển động cùng không gian u ám của một xưởng nhuộm bí ẩn thoáng hiện, hé lộ bối cảnh mới đầy ám ảnh của phim. Trailer khép lại trong màn đêm đặc quánh, bỏ ngỏ số phận của nữ chính giữa căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, để lại hàng loạt câu hỏi ám ảnh về những gì sắp sửa được phơi bày.

Trong Quỷ nhập tràng 2, Khả Như là diễn viên đầu tiên xác nhận tái xuất, nhưng với một vai diễn hoàn toàn khác so với phần trước. Vai này bí ẩn, nhiều tầng cảm xúc và mang màu sắc bi kịch sâu đậm hơn trước.

Bên cạnh đó, Doãn Quốc Đam cũng chính thức gia nhập dự án với một vai diễn chưa được tiết lộ. Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ và vừa gây chú ý mạnh mẽ trên màn ảnh rộng, Doãn Quốc Đam được kỳ vọng sẽ mang đến những phân đoạn diễn xuất gai người, góp phần nâng tầm chất lượng cho phần phim mới.