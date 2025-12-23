Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Em xinh say hi' 52Hz và RIO 'nhả vía' hạnh phúc, tạo 'viral' với bản tình ca mùa lễ cuối năm

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không sân khấu hoá, không kịch bản sắp đặt, màn cầu hôn diễn ra trong lúc 52Hz và RIO thể hiện 'Vạn vật như muốn ta bên nhau' đã biến ca khúc này trở thành bài hát cầu hôn của Gen Z.

52Hz (sinh năm 1999) tên thật là Trần Thị Phương Thảo. Cô xuất thân trong gia đình có mẹ là giáo viên âm nhạc, cùng anh trai là nhà sản xuất nhạc nổi tiếng Đoàn Minh Vũ. Một số ca khúc nổi bật của cô có thể kể đến: Đợi, Now she don’t, Mê cung tình yêu, Tan... Trong hành trình Em xinh say hi, 52Hz đã ghi dấu ấn mạnh mẽ và thành công đoạt giải "Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất".

53cb0ed8-394c-46bd-9d97-87384cbc067c.jpg

Còn bạn đời của nữ ca sĩ là RIO, có tên thật Đỗ Việt Tiến Anh (sinh năm 1999) tốt nghiệp trường ĐH Ngoại ngữ và Thông tin TP. HCM. Sau 6 năm bên nhau, RIO cầu hôn 52Hz vào tháng 4/2025.

cecff785-6dbf-482d-9fcc-90f51b1e63cb.jpg

Khi kết hôn, ca khúc anh viết riêng cho cả hai Vạn vật như muốn ta bên nhau cũng "gây sốt". Đây hiện là ca khúc có thành tích "khủng" nhất của anh. Tham gia Anh trai say hi mùa 2, RIO luôn ghi điểm với tài năng trình diễn, sáng tác, sản xuất và màu sắc âm nhạc riêng biệt.

319a4065-0989-4758-97b4-6e297be258f3.jpg

Trong buổi diễn của Những thành phố mơ màng, một nam khán giả bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái của mình giữa lúc ca khúc Vạn vật như muốn ta bên nhau đang được 52Hz và RIO thể hiện trên sân khấu. Khoảnh khắc này ngay lập tức "viral" cực kỳ trên mạng xã hội.

adbe23f9-54f3-4d1e-89c6-e477e95b64c5.jpg

Giữa những giai điệu dịu dàng và ca từ đầy cảm xúc, chàng trai chọn đúng khoảnh khắc cao trào nhất của bài hát Vạn vật như muốn ta bên nhau để ngỏ lời với người mình yêu. Trên trang cá nhân, RIO và 52Hz cũng đăng khoảnh khắc chụp ảnh cùng cặp đôi mới cầu hôn thành công như một lời chúc phúc cho cô dâu chú rể tương lai.

dsc00756.jpg

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn chính là câu chuyện phía sau ca khúc Vạn vật như muốn ta bên nhau. Trước đó, bài hát từng được vợ chồng RIO và 52Hz lựa chọn làm bản nhạc cưới của chính mình, vào tháng 4/2025, tạo làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, như một biểu tượng cho tình yêu nhẹ nhàng và sự đồng điệu trong hôn nhân. Chỉ sau hơn 8 tháng ra mắt, ca khúc đã đạt hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube, giữ vững phong độ là bài nhạc cưới của năm.

1d2d372d-90c7-4556-97dc-36f55ce6555a.jpg

Từ một bản nhạc gắn liền với cột mốc hạnh phúc của hai nghệ sĩ, ca khúc này tiếp tục trở thành chất xúc tác cho một lời cầu hôn giữa đời thật. Nhiều khán giả chia sẻ rằng, khoảnh khắc này giống như việc cặp đôi nghệ sĩ đã “nhả vía" hạnh phúc, tiếp thêm niềm tin và sự ngọt ngào cho những người đang yêu.

Bình Nguyễn
#Em xinh say hi #52Hz #RIO #RIO và 52Hz #Em xinh 52Hz #cầu hôn #Vạn vật như muốn ta bên nhau #Anh trai say hi

