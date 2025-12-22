Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đức Phúc hé lộ chuyện từng bật khóc vì áp lực, một phân cảnh bị cắt phút chót tại 'Intervision 2025'

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đức Phúc chính thức ra mắt phim tài liệu mang tên 'Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam'. Dự án do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, được công bố tròn 3 tháng, kể từ thời điểm nam ca sĩ đăng quang ngôi vị 'Quán quân Intervision 2025'.

Với thời lượng hơn 30 phút, phim tài liệu của Đức Phúc tái hiện lại khoảnh khắc chiến thắng trên sân khấu Intervision 2025 và hé lộ toàn cảnh phía sau hậu trường. Chia sẻ trong phim tài liệu, Đức Phúc cho biết chiến thắng tại Intervision 2025 không phải là nỗ lực của riêng cá nhân anh, mà là thành quả của cả một tập thể hùng hậu đứng phía sau.

img-5213.jpg

Phim còn hé lộ những chi tiết lần đầu được công bố, trong đó có một ý tưởng táo bạo từng được Đức Phúc đề xuất nhưng buộc phải loại bỏ. Nam ca sĩ từng mong muốn thực hiện hiệu ứng làm cháy trang phục ngay trên sân khấu để tăng cao trào cho tiết mục.

img-1461.png

Tuy nhiên, trong quá trình thử trang phục, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi lửa bén vào chất liệu da, tạo ra khói dày đặc khiến chính Đức Phúc không khỏi hoảng hốt. Bên cạnh yếu tố an toàn, ban tổ chức Intervision cũng từ chối ý tưởng này do chương trình có những quy định nghiêm ngặt về cháy nổ.

img-5184.jpg

Đằng sau những giây phút thăng hoa là quãng thời gian chuẩn bị căng thẳng đến nghẹt thở. Đức Phúc cho biết, anh phải song song tập luyện giọng hát, vũ đạo, rèn luyện thể lực và xử lý hàng loạt yêu cầu phát sinh trong thời gian ngắn.

img-1462.png

Nam ca sĩ thừa nhận, Phù Đổng Thiên Vương là thử thách lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí có lúc anh lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết. Áp lực tiếp tục chồng chất đến nỗi, có những khoảnh khắc, Đức Phúc thậm chí đã phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc vì quá tải.

img-5148.jpg

Thế nhưng, chính trong thời điểm tưởng chừng chạm đáy ấy, tình yêu quê hương đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với Đức Phúc: “Trong chính khoảnh khắc đó, trái tim của mình đã hiện lên hai chữ rất rõ là “Quê hương” và “Việt Nam”. Tự dưng tất cả mọi thứ đã vực dậy tinh thần của mình. Nhìn vào gương mặt của tất cả những anh em đồng đội đã đồng hành, chiến đấu cùng mình, cùng chung niềm tự hào và mãnh liệt cho hành trình lần này. Mình thấy rằng, chắc chắn mình không thể bỏ cuộc và chắc chắn phải làm hết mình vì đồng đội, vì đất nước”.

img-1454.png

Ở những phút cuối của phim tài liệu, Đức Phúc dành nhiều thời gian để nói lời tri ân đến những con người đã làm nên hành trình lịch sử ấy. Khép lại bộ phim, hình ảnh Đức Phúc đứng trên sân khấu Intervision 2025 cùng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương một lần nữa được tái hiện đầy tự hào.

img-8361.jpg

Với phần trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Đức Phúc đã xuất sắc vượt qua các đại diện quốc tế để giành ngôi vị Quán quân Intervision 2025. Đây là một chiến thắng mà chắc chắn không chỉ là của riêng Đức Phúc, mà còn là dấu mốc đáng nhớ của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.

Thuận Tùng
#Intervision 2025 #Cuộc thi Intervision 2025 #Chiến thắng Intervision 2025 #Đức Phúc #quán quân Đức Phúc

