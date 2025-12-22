'Tài tử trăm tỷ' Kiều Minh Tuấn trở lại đường đua điện ảnh, 'lột xác' ngoạn mục với hình ảnh nghệ sĩ xiếc mạo hiểm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - 'Con kể ba nghe' khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tung những thước phim đầu tiên, mang đến câu chuyện cảm động về tình cha con. Bộ phim đánh dấu màn hóa thân thú vị của Kiều Minh Tuấn trong vai một nghệ sĩ xiếc đi trên dây nhưng cũng đầy trăn trở trên hành trình thấu hiểu cậu con trai nhỏ của mình.

Khai màn 2026, Kiều Minh Tuấn quyết định trở lại với một vai diễn đầy thách thức trong bộ phim Con kể ba nghe. Đây là dự án do đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung thực hiện, với sự đồng hành của giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy - người từng gây tiếng vang với Ròm. Bộ phim khai thác câu chuyện cảm động về tình cha con trong bối cảnh nghề xiếc khốc liệt, một thế giới hiếm khi được đưa lên màn ảnh Việt.

con-ke-ba-nghe-teaser-poster-kthuoc-social.jpg

Với phim này, Kiều Minh Tuấn vào vai ông Thái. Đây là người cha đơn thân làm nghề xiếc đi trên dây, cũng là thử thách mới mà nam diễn viên phải đối diện. Anh bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi sự khắc khổ, bất lực và tình yêu thương đan xen. Hơn cả một vai diễn, đây còn là hành trình cá nhân Kiều Minh Tuấn đối diện với những câu hỏi về tình thân, trách nhiệm và sự kết nối trong cuộc sống.

q3.jpg

Trong sự nghiệp của mình, Kiều Minh Tuấn đã nhiều lần vào vai người cha, phần lớn là những nhân vật thuộc các gia đình không trọn vẹn. Tuy nhiên, Con kể ba nghe mang đến cho anh một trải nghiệm hoàn toàn khác, khi lần đầu đối diện một mối quan hệ cha con bị nứt gãy sâu sắc, với những tổn thương tâm lý kéo dài.

q9.jpg

Không dừng lại ở ngoại hình, quá trình nhập vai còn đòi hỏi Kiều Minh Tuấn phải xây dựng cảm xúc thật với đứa con, do Hạo Khang đóng. Từng được khán giả yêu mến với vai bé An trong trẻo trong Đất rừng phương Nam, Hạo Khang gây bất ngờ khi hóa thân thành cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì, ít nói, lại mang tổn thương tâm lý trong phim này. Đây là một vai diễn hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi Hạo Khang phải nhập vai một cách sâu sắc và tinh tế.

q7.jpg

Kiều Minh Tuấn thổ lộ, việc kết nối với Hạo Khang là thử thách lớn nhất: “Hạo Khang ngoài đời cũng đang ở tuổi vị thành niên, có thế giới riêng, bạn bè và niềm vui riêng. Để tạo sự gắn kết, Tuấn phải dành nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu sở thích, thậm chí làm quen với cả những người bạn xung quanh Hạo Khang. Những khoảnh khắc nhỏ, như khi cùng tìm ra một đề tài nói chuyện hứng thú, hay khi Hạo Khang bật cười trước một “miếng hài” của mình cũng trở thành "sợi chỉ" quý giá để hai “cha con” kết nối".

hinh-17.jpg

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Với tôi, việc kết nối với người thân là điều không dễ dàng, nhất là khi giữa mình và người thân có khoảng cách thế hệ. Mình phải học cách chia sẻ, học cách nói ra những điều mình muốn với những người yêu thương để có kết nối với gia đình nhiều hơn. Tuấn nghĩ, giữa ông Thái và Hạo Khang cũng vậy, cũng sẽ có những va vấp đời thường, có khi đẩy lên cực điểm để buộc phải tìm hiểu, bao dung, yêu thương, từ đó truyền tải tốt hơn tới khán giả khi xem phim".

Bình Nguyễn
