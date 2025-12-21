Netizen 'dậy sóng' khi Liên Bỉnh Phát khai không có người yêu cũ

SVO - Tập mới lên sóng của 'Running man Vietnam' mùa 3 mang tên 'Cuộc chiến nghi phạm' mang đến một bữa tiệc Giáng sinh không chỉ có tiếng cười, mà còn tràn ngập những màn đối đầu "nghẹt thở".

Mở màn tạp này mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả khi các nghệ sĩ "đấu tố" nhau. Trấn Thành tố Quang Tuấn "có tuổi" mà hay làm những video "nhảm nhí". Liên Bỉnh Phát bị tố "miếng rớt như lá mùa Thu". Còn Quang Trung bị tố gây "ô nhiễm" tai khán giả bởi hay la hét thất thanh. Riêng Lan Ngọc và Anh Tú Atus được "ưu ái" tố là vì nhan sắc "gây ảnh hưởng trật tự công cộng".

Hai khách mời là Bùi Công Nam bị tố "thao túng" thị trường đế độn giày, còn Neko Lê như biệt danh thường lệ, bị tố "mỏ hỗn". Phòng điều tra bỗng dưng mất trật tự, không khác gì “cái chợ”.

"Sớ kể tội" dài nhất thuộc về Trấn Thành, với các cáo buộc: Bụng quá bự "che chắn" tầm nhìn, lạm dụng khả năng tranh luận gây "mệt mỏi" tinh thần đồng đội, kéo quần lên quá cao, gây "thiệt hại tài sản" chương trình vì xé quá nhiều áo…

Màn "đấu tố" này có Quân A.P ghi điểm duyên dáng, khi kêu Lan Ngọc “tẩy trang” để "thoát tội", hay màn "truyền thông bẩn" ca khúc mới nhất Lửa gần rơm. Vì "miệng lưỡi" của các “nghi phạm” đầy lý lẽ bao biện khiến điều tra viên không thể phán xét, nên tất cả bắt buộc phải vượt qua các thử thách tiếp theo để "giải oan" cho mình.

Kết thúc 9 thành viên chia thành 3 đội: Bùi Công Nam kết đội với Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát chọn Anh Tú Atus và Quang Trung, Quân A.P đặt niềm tin vào Trấn Thành và Neko Lê.

Trong nhiệm vụ "Rút nước lạnh", khán giả được dịp bất ngờ khi các nghệ sĩ "tự khui" bí mật và điểm yếu cá nhân. Dư luận "dậy sóng" khi Liên Bỉnh Phát khai không có người yêu cũ.

Quân A.P có lẽ là người "sang chấn tâm lý" nhất khi đối mặt với câu hỏi từ Bùi Công Nam: "Kể tên 3 người mà Quân A.P từng hôn môi". Để giành chiến thắng, Quân A.P đành chấp nhận "bán" đời tư, khai đủ 3 cái tên Khanh, Nghĩa, My, khiến cả dàn cast cười ngả nghiêng.

Quang Tuấn và Trấn Thành cũng có khả năng "ngủ ngoài đường", sau khi tập 11 phát sóng khi dám “bán” vợ công khai trên sóng truyền hình. Trong khi đó, Anh Tú Atus đúng “số con rệp”, dù có đến hai cơ hội tham chiến nhưng đều "ướt sũng" từ những câu hỏi đầu tiên.

Tập này khép lại với hình ảnh đối lập hài hước: Người chiến thắng Quân A.P thong dong ra về với viên ngọc R, trong khi 8 thành viên còn lại phải ngồi lựa đậu như cô Tấm. Hai khách mời Neko Lê và Bùi Công Nam đều bày tỏ sự "tâm phục khẩu phục" trước độ nhạy bén và thể lực khủng khiếp của dàn cast chính.