Đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg trở lại, phim concert của Billie Eilish tung trailer

Hai đạo diễn đình đám thế giới Steven Spielberg và James Cameron chính thức ra mắt dự án điện ảnh mới, lập tức gây chú ý với giới yêu điện ảnh. Trong khi đó, phim ảnh Hoa ngữ có tác phẩm hoạt hình đánh dấu sự trở lại rạp Việt.

Quy tụ toàn "ngôi sao" đình đám thế giới

Bộ phim gốc do huyền thoại Steven Spielberg sáng tạo và đạo diễn mang tên Thời khắc công bố, có tựa gốc là Disclosure day. Tác phẩm đã hé lộ tiền đề cực bất ngờ, sẽ thế nào nếu bạn biết rằng chúng ta không hề đơn độc, nếu có ai đó chỉ cho bạn thấy và chứng minh điều đó với bạn, liệu bạn có cảm thấy sợ hãi?

Với đoạn trailer dài hơn 2 phút, đạo diễn Steven Spielberg chiêu đãi khán giả bằng vô vàn những gợi ý về sự tồn tại của một loài sinh vật bí ẩn, như những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng, các đôi mắt đổi màu từ xanh sang nâu sẫm, những màn rượt đuổi bằng ô tô đầy nghẹt thở và các loài động vật đầy nhiệm màu.

Dựa trên ý tưởng của chính Steven Spielberg, kịch bản phim được viết bởi David Koepp - cây viết vàng đã từng cùng đạo diễn lừng danh này tạo nên hàng loạt tác phẩm đình đám như: Công Viên Kỷ Jura, Thế giới bị mất: Công viên kỷ Jura, War of the Worlds cùng Indiana Jones và Vương quốc sọ người.

Thời khắc công bố là bộ phim thứ 37 mà Steven Spielberg đạo diễn kể từ tác phẩm khoa học viễn tưởng đầu tay năm 1964, mang tên Firelight. Steven Spielberg đã 23 lần được đề cử Oscar với 3 lần thắng giải.

Phim quy tụ "dàn sao" tài năng dẫn đầu bởi Emily Blunt - người từng đoạt giải thưởng SAG và được đề cử Oscar. Nữ diễn viên còn được biết đến nhờ màn thể hiện xuất sắc trong các tác phẩm như Vùng đất câm lặng, Yêu nữ thích hàng hiệu…

Bên cạnh đó, nam diễn viên Josh O'Connor - chủ nhân giải Emmy và Quả cầu vàng, tài tử Colin Firth cùng nữ diễn viên Eve Hewson và Colman Domingo cũng lần lượt góp mặt. Bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành một trong những đối thủ nặng ký nhất trên đường đua phòng vé mùa hè năm 2026.

Đạo diễn James Cameron hé lộ công nghệ điện ảnh đột phá

Trailer chính thức đầu tiên của BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường của Billie Eilish và ê kíp trong tour diễn cùng tên đình đám, được ghi lại dưới ống kính của nhà làm phim kỳ cựu James Cameron.

Bộ phim mang đến một trải nghiệm hòa nhạc hoàn toàn mới trên màn ảnh rộng, tôn vinh sức sáng tạo của một trong những nghệ sĩ thành công và được ngợi ca nhất thế hệ trẻ hiện nay. Tác phẩm được trình chiếu bằng công nghệ 3D sống động, do bộ đôi đạo diễn đoạt giải Oscar James Cameron và nữ ca sĩ từng 9 lần đoạt giải Grammy Billie Eilish đồng thực hiện.

Bộ phim tái hiện các màn trình diễn từ chuyến lưu diễn Hit me hard and soft, nơi Billie Eilish trình diễn các ca khúc trong album mới nhất của cô cũng như một số ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

“Đây là một trong những chuyến lưu diễn yêu thích nhất của tôi. Việc có thể ghi lại nó cũng như đồng đạo diễn bộ phim này với James Cameron thật sự là một giấc mơ thành hiện thực. Tôi rất nóng lòng chờ đợi mọi người xem nó", nữ ca sĩ chia sẻ.

Vốn là người tiên phong về việc ứng dụng công nghệ trong điện ảnh và là người ủng hộ mạnh mẽ nhất các hệ thống quay 3D hiện đại, James Cameron được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một cột mốc ngoạn mục.

Dự án lần này cũng đánh dấu bước tiến hiếm hoi của ông vào lĩnh vực âm nhạc, điều khiến công chúng tò mò liệu đây sẽ là khởi đầu cho nhiều phim concert tiếp theo hay chỉ là một thử nghiệm độc nhất của nam đạo diễn.

Hit me hard and soft là album phòng thu thứ ba của Billie Eilish. Tại Grammy lần thứ 67, album này đã nhận về tổng cộng 7 đề cử. Không chỉ vậy, trong khuôn khổ Grammy lần thứ 68 dự kiến diễn ra vào ngày 1/2/2026, đĩa đơn Wildflower từ album này tiếp tục nhận đề cử cho hai hạng mục "Bản thu âm của năm" và "Bài hát của năm". Theo tờ People, tour diễn Hit me hard and soft khép lại sau 106 đêm diễn kéo dài hơn một năm, thu về khoảng 300 triệu USD.

Phim hoạt hình Trung Quốc trở lại rạp Việt

Sau "cơn sốt" Na Tra: Ma đồng giáng thế, Lạc phàm trần: Hậu duệ Chức Nữ là tựa phim hoạt hình Hoa ngữ tiếp theo đổ bộ rạp Việt. Ngay từ khi ra mắt, phim đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả và nhà phê bình tại thị trường nội địa.

Phim còn đạt điểm số ấn tượng 7.8 trên chuyên trang đánh giá Douban và xuất sắc đứng đầu trong số các phim thương mại nội địa ra mắt mùa hè 2025. Thừa thắng xông lên, phim nhanh chóng trở thành tác phẩm hoạt hình Hoa ngữ duy nhất được chọn tranh giải tại Liên hoan phim Annecy.

Trailer đầu tiên hé lộ một phiên bản Ngưu Lang và Chức Nữ đầy mới mẻ đồng thời xác nhận lịch chiếu chính thức tại Việt Nam. Đoạn phim giới thiệu mở đầu ấn tượng với câu hỏi đầy day dứt của chàng trai tóc trắng khôi ngô: "Ngươi có hận mẹ của mình không?". Đó chính là Kim Phong, một thần nhân trẻ tuổi - con trai của nàng Chức Nữ huyền thoại. Mang trong lòng khát khao rửa oan cho mẹ, chàng quyết định hạ phàm để thu phục 28 vì tinh tú đang gây rối loạn tại trần gian.

Trên đường hành hiệp, chàng vô tình gặp Tiểu Phàm, cô gái phàm trần mong muốn vượt lên thần giới để tìm mẹ. Từ những hiểu lầm và ganh đua ban đầu, hai người buộc phải trở thành cộng sự. Càng tiến sâu vào hành trình, họ không chỉ đối mặt với những thử thách nguy hiểm mà cùng phát hiện ra một sự thật bí ẩn đã bị che giấu từ lâu.

Ít ai biết rằng, phim khởi nguồn từ một dự án tốt nghiệp năm 2020 của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, do đạo diễn Zhong Ding, phó giáo sư tại trường, cùng 13 sinh viên thực hiện. Phiên bản phim ngắn ban đầu đã tạo nên cơn sốt với hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thảo luận trên Bilibili – mạng xã hội giống như YouTube của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, phim cũng quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám bao gồm: A-Jie đảm nhiệm vai trò đạo diễn lồng tiếng cho bộ phim, A-Kun là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, người đã sáng tác nhạc nền cho các bộ phim ăn khách của Trung Quốc.