Câu cửa miệng của giải trí Hàn trong suốt năm 2025: 'Người đó sắp kết hôn rồi sao?'

SVO - Năm 2025 là năm mà ngành giải trí bị 'quấn quýt' bởi câu hỏi 'Người đó sắp kết hôn rồi sao?'. Từ những người tưởng chừng như còn lâu mới kết hôn đến những cặp đôi cuối cùng cũng làm lễ cưới sau thời gian dài hẹn hò, những cái tên bất ngờ liên tiếp tuyên bố lên xe hoa.

Kim Jong Min, thành viên nhóm Koyote, đã khuấy động 'cơn sốt' đám cưới trong nửa đầu năm. Kim Jong Min gây chú ý vào tháng 1/2025, khi anh tuyên bố trên chương trình 2 Days & 1 Night của đài KBS 2TV: "Hôm nay, tôi có một thông báo lớn. Tôi sắp kết hôn". Sau đó, anh đã tổ chức một lễ cưới xa hoa tại khách sạn Shilla ở Seoul với một người bạn gái không phải người nổi tiếng, kém anh 11 tuổi, vào tháng 4/2025. Từ lâu được biết đến là một người theo chủ nghĩa độc thân, việc Kim Jong Min kết hôn quả là một bất ngờ.

Việc nam ca sĩ kiêm MC Kim Jong Kook kết hôn cũng gây chấn động làng giải trí. Anh đã tổ chức một đám cưới riêng tư với bạn gái không phải người nổi tiếng tại Seoul, vào tháng 9/2024. Kim Jong Kook chọn cách không công khai mối quan hệ của mình, tổ chức một đám cưới nhanh chóng và chỉ mời gia đình cùng bạn bè thân thiết, lặng lẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời. Tin tức về đám cưới của anh đặc biệt có ý nghĩa, bởi trước đây Kim Jong Kook thường thể hiện hình ảnh độc lập trong các chương trình như My Little Old Boy.

Năm nay cũng chứng kiến ​​hàng loạt tin tức về việc tái hôn. Ca sĩ kiêm phát thanh viên Lee Sang Min tuyên bố tái hôn, gần 20 năm sau khi ly hôn với Lee Hye Young vào năm 2004. Người bạn đời của anh là một người không nổi tiếng, kém anh 10 tuổi. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào tháng Tư năm ngoái mà không tổ chức lễ cưới chính thức. Diễn viên hài Kim Jun Ho cũng kết hôn với Kim Ji Min vào tháng 7/2025, sau một mối quan hệ công khai lâu dài, dẫn đến cái kết buồn cười và đáng tiếc cho chương trình tạp kỹ Dolsing for Men của đài SBS, nơi cả hai là thành viên thường xuyên. Eun Ji Won, một cựu thành viên khác của My Little Old Boy cũng tái hôn vào tháng 10/2025, 13 năm sau khi ly hôn, với một nhà tạo mẫu kém anh 9 tuổi.

Tin tức về đám cưới của các thành viên thần tượng thế hệ thứ hai cũng nối tiếp nhau. Thành viên Hyomin của nhóm T-ara đã kết hôn với một người không phải người nổi tiếng tại Seoul, vào tháng 4/2025, và Ham Eun Jung đã kết hôn với đạo diễn phim Kim Byung Woo vào tháng trước. Nam diễn viên Lee Jang Woo, bạn diễn cũ của Ham Eun Jung trong chương trình We Got Married, cũng gây chú ý khi tuyên bố kết hôn cùng tháng đó.

Thành viên Bang Min Ah của nhóm Girl's Day đã kết hôn với nam diễn viên On Joo Wan và Mir của nhóm MBLAQ đã kết hôn với người không phải người nổi tiếng, hơn một tuổi tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Bang Min Ah là thành viên thứ hai của Girl's Day kết hôn, và Mir là thành viên thứ ba của MBLAQ gia nhập hàng ngũ "các cặp đôi nổi tiếng".

Cuối cùng thì đám cưới của một cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí cũng đã diễn ra. Shin Min Ah và Kim Woo Bin, sau 10 năm hẹn hò, đã tổ chức một lễ cưới hoành tráng tại khách sạn Shilla ở Seoul, vào ngày 20/12. Toàn bộ đám cưới, từ váy cưới của Shin Min Ah đến nghi lễ do sư Beopryun chủ trì, quà tặng và cả danh sách khách mời, đều thu hút sự chú ý, thể hiện sự quan tâm xứng đáng với một đám cưới của 'ngôi sao hàng đầu'.

Những tin tức liên tiếp về cuộc hôn nhân bất ngờ đã mang lại một luồng gió mới cho ngành giải trí, vốn đặc biệt hỗn loạn trong năm 2025, với vô số sự cố và vấn đề.