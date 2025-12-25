Jang Won Young 'gây bão' mạng xã hội với visual trong 'Câu chuyện cổ tích thành phố của Shin Woo Seok'

Câu chuyện cổ tích thành phố của Shin Woo Seok, với sự tham gia của các 'ngôi sao' như Byun Woo Seok, Jang Won Young và Karina vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt là visual 'mãn nhãn' của bộ ba diễn viên chính. Đạo diễn Shin Woo Seok, người tự mình sản xuất và lên kế hoạch nội dung cũng đã tiết lộ những câu chuyện hậu trường từ quá trình quay phim.

Phần 1 với tên gọi "The Christmas Song" được phát hành vào ngày 15/12, ngay lập tức đã trở nên phổ biến, thu hút hơn 10 triệu lượt xem tích lũy (dựa trên tổng số lượt xem của kênh chính thức, cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội) cho cả đoạn giới thiệu và tập đầy đủ.

Câu chuyện cổ tích thành phố của Shin Woo Seok kể về một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trở thành một linh mục và học được sự hòa giải lẫn tha thứ. Ban đầu được lên kế hoạch là một series hai phần, dự án đã được mở rộng thành ba phần, mỗi tập được kể từ góc nhìn của Sơ Raphaella (Karina), Sơ Gabriela (Jang Won Young) và Cha Vincentius (Byun Woo Seok). Phần hai được phát hành vào ngày 21/12, và phần ba vào ngày 24/12.

Đạo diễn Shin trước tiên giải thích ý nghĩa đằng sau nhan đề: "Tôi nghĩ rằng, những ngày này, có lẽ chúng ta cần một câu chuyện cổ tích cho chính mình. Tôi hy vọng dự án này có thể mang lại một chút không gian thư giãn cho con người hiện đại". Sau đó, ông giải thích lý do tại sao ông bắt đầu dự án đầu tiên của mình bằng một video âm nhạc và phát hành kỹ thuật số: "Sau khi thực hiện một số video âm nhạc, tôi nhận ra, video âm nhạc đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc hoàn thiện ấn tượng và cảm xúc của âm nhạc".

Ông cũng chia sẻ những câu chuyện về quá trình tuyển chọn diễn viên và phim trường: "Tôi đã muốn được làm việc với diễn viên Byun Woo Seok từ lâu. Tôi nghĩ, dự án này đã cho anh ấy cơ hội để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Tôi cũng cảm nhận được niềm đam mê của Jang Won Young khi làm việc với tôi. Tôi rất ấn tượng bởi sự tỉ mỉ trong việc đọc và nghiên cứu kịch bản của cô ấy. Karina đã thể hiện một màn trình diễn cảm xúc được cải thiện rất nhiều. Tôi tin rằng,7 cô ấy là một nữ diễn viên tiềm năng, có thể đảm nhận một vai diễn mà khán giả có thể mong chờ. Chúng tôi hoàn toàn cần Park Hee Soon và Moon So Ri để làm trụ cột cho câu chuyện. Tôi rất biết ơn sự sẵn lòng tham gia của họ, và tôi chân thành hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục lâu dài".

Phim cũng sử dụng các công nghệ AI, bao gồm mô hình tạo ảnh dựa trên Google Gemini 3 Nano Banana Pro và mô hình tạo video Veo 3.1 cho một số cảnh quay: "Tôi rất ngạc nhiên về tốc độ xử lý và chất lượng, ngay cả các chuyên gia cũng có thể dễ dàng sử dụng. Là một người sáng tạo, điều này thực sự ấn tượng". Trong quá trình sản xuất thực tế, công nghệ AI đã được áp dụng cho những cảnh quay khó thực hiện bằng tay, chẳng hạn như hình ảnh Raphaella mọc cánh từ lưng khi chăm sóc Vincent ốm yếu, phản chiếu trong cửa sổ, và những họa tiết trang trí kính màu cầu kỳ dần hiện ra.