Doyoung và Jungwoo của NCT thu hút sự chú ý trái ngược nhau với những bức ảnh tại trung tâm huấn luyện

SVO - Có vẻ như cả Doyoung và Jungwoo của NCT đều đang cố gắng hết sức để thích nghi với cuộc sống mới, với tư cách là tân binh tại trung tâm huấn luyện của Quân đội Hàn Quốc.

Vào ngày 24/12 (giờ Hàn Quốc), những bức ảnh của 2 thành viên NCT tạo dáng cùng đơn vị được phân công tại trung tâm huấn luyện đã xuất hiện trên mạng. Đầu tiên, Jungwoo thu hút sự chú ý với nụ cười tự tin và thoải mái khi ngồi ở vị trí trung tâm nhóm, tự hào đeo phù hiệu đội trưởng. Người hâm mộ không thể nhịn cười và bình luận: Cậu ấy sắp chấm 5 sao cho căng tin trung tâm huấn luyện vì đồ ăn ngon quá; Sao da cậu ấy lại sáng bóng như được ăn ngon hơn ở đó vậy; Trông cậu ấy khỏe mạnh và hạnh phúc quá; Mình không nên lo lắng cho cậu ấy lúc trước..., và nhiều bình luận vui nhộn khác nữa.

Trong khi đó, Doyoung cũng được bắt gặp cùng các thành viên trong nhóm trong trang phục dã chiến đầy đủ, 'ngoan ngoãn hòa mình' vào đội. Sau khi xem ảnh của Doyoung, cư dân mạng bình luận: Doyoung... Ánh sáng đã biến mất khỏi mắt cậu ấy...; Ai đó hãy khôi phục lại linh hồn cho chàng trai tội nghiệp này; Hãy đưa cậu ấy trở lại ngay lập tức; Cậu ấy đang chết dần chết mòn từ bên trong...

Cả Doyoung và Jungwoo đều đã nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày 8/12 (giờ Hàn Quốc). Sau khóa huấn luyện cơ bản bắt buộc, Doyoung sẽ hoàn thành phần còn lại của nghĩa vụ, với tư cách là một người lính tại ngũ, trong khi Jungwoo sẽ gia nhập ban nhạc quân đội, nơi thành viên cùng nhóm NCT là Jaehyun đang đóng quân, cho đến tháng 5/2026.

