Triệu Lộ Tư lên tiếng về vấn đề trang phục và trang điểm sau Lễ trao giải 'Tencent Video All Star Awards'

SVO - Mặc dù được chọn để kết thúc thảm đỏ tại Lễ trao giải 'Tencent Video All Star Awards' nhưng một số người hâm mộ đã đặt câu hỏi về kiểu tóc, trang phục và thậm chí cả trang sức cao cấp của Triệu Lộ Tư, cho rằng phong cách của cô không phù hợp với vị thế 'Nữ hoàng của năm', với một bộ phim truyền hình ăn khách.

Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards luôn được mong chờ bởi sự kiện hoành tráng này là một thước đo quan trọng về độ nổi tiếng của các ngôi sao Trung Quốc. Điều khiến mọi người bất ngờ là các chủ đề liên quan đã "bùng nổ" ngay khi thảm đỏ bắt đầu. Ban tổ chức đã trực tiếp sắp xếp cho Triệu Lộ Tư là người kết thúc chương trình phía nữ, và Đàn Kiện Thứ là tâm điểm nam cuối cùng. Năm nay, Đàn Kiện Thứ có hai tác phẩm được phát hành, Love Has Fireworks và Filter, cả hai đều được phát sóng trên Tencent Video và đạt được thành công đáng kể. Do đó, sự xuất hiện của Đàn Kiện Thứ với tư cách là tâm điểm cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng.

Khi nhắc đến những bộ phim truyền hình ăn khách năm 2025, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến Love's Ambition. Mặc dù năm nay có nhiều bộ phim ăn khách khác ra mắt, nhưng thành công của bộ phim này thực sự đáng chú ý. Việc phát hành bất ngờ đã làm nổi bật chất lượng cao của nó. Sau khi bộ phim trở thành 'hit', Triệu Lộ Tư đã thành công chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ, đó là lý do cô có thể tham dự Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards.

Trên thảm đỏ của Tencent Video All Star Awards, chúng ta đã thấy nhiều nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng sự đối đãi dành cho họ kém hơn nhiều so với Triệu Lộ Tư. Không chỉ nền tảng này thừa nhận điều đó, mà chính các nữ diễn viên cũng thừa nhận. Đây chính là sự tự tin đến từ một bộ phim ăn khách.

Khi thấy Triệu Lộ Tư trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, vẻ ngoài của cô trên thảm đỏ đã gây xôn xao dư luận. Cô diện một món trang sức độc đáo, một chiếc váy hồng haute couture và kiểu tóc đuôi ngựa thấp. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại chỉ trích Triệu Lộ Tư trông không được khỏe, có vẻ mệt mỏi, như thể đã lâu không xuất hiện trước công chúng và điều đó đã ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp vào ngày hôm sau, Triệu Lộ Tư đã thẳng thắn tuyên bố rằng, cô không phải là nữ diễn viên "xinh đẹp xuất chúng" và đã quyết định ngừng lãng phí thời gian vào các vấn đề liên quan đến trang điểm và trang phục. Cô liên tục nhấn mạnh rằng, mình không phải là một diễn viên dựa vào ngoại hình, tin rằng vẻ ngoài không phải là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của mình. Cô lưu ý rằng, các tác phẩm trước đây của cô chủ yếu là phim hài, vì vậy, việc cảm thấy thoải mái và tự nhiên quan trọng hơn. Về phong cách của mình, cô giải thích rằng, studio của cô mới thành lập và vẫn cần thời gian để ổn định, và thừa nhận, trang phục hôm đó có vấn đề, nhưng hứa sẽ cải thiện trong tương lai. Cô cũng tiết lộ, mình không thuê chuyên gia trang điểm riêng, mà tự mình đảm nhiệm việc tạo kiểu để giảm bớt áp lực tâm lý.

Tuyên bố này cho thấy những khó khăn và sự kiên trì của cô trong sự nghiệp những năm gần đây. Trong quá trình quay phim The Lover, Triệu Lộ Tư đã phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe đột ngột và sau đó được tiết lộ là mắc chứng trầm cảm nặng. Cuộc khủng hoảng sức khỏe này đã dẫn đến tranh chấp với công ty quản lý, bao gồm cả xô xát, cãi vã, xóa tài khoản mạng xã hội, và thậm chí cả tin đồn bị ngành giải trí tẩy chay, gần như đẩy cô đến bờ vực giải nghệ. Gần một năm sự nghiệp trì trệ đã khiến cô thừa nhận, vào tháng 8/2025 rằng, mình "chỉ còn một chân trong ngành giải trí", do khả năng thích ứng với các quy tắc của ngành ngày càng giảm sút.

Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, cô vẫn không hề diễn xuất hời hợt. Do vấn đề sức khỏe và tranh chấp hợp đồng, cô đã từ chối một số kịch bản, tin tưởng chắc chắn rằng việc ép buộc bản thân đóng phim khi sức khỏe không tốt sẽ là phản bội khán giả. Sự tận tâm với nghề nghiệp đã trở thành động lực giúp cô vượt qua mọi sóng gió. Trước tất cả những tranh cãi, cô vẫn còn trong tay bộ phim truyền hình được mong chờ Love's Ambition và kỹ năng diễn xuất vững chắc, cùng sức hút khán giả tích lũy được trong quá khứ để cô có được vị thế trở lại như nữ hoàng.

Từ những tranh cãi về phong cách đến những lựa chọn nghề nghiệp, phản hồi trực tuyến của Triệu Lộ Tư giống như một sự hòa giải hoàn toàn với chính mình. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn đánh giá cô dựa trên tiêu chuẩn phải nổi bật hơn người khác trên thảm đỏ, cô đã chủ động rũ bỏ gánh nặng về nhan sắc, tập trung năng lượng vào những khía cạnh cốt lõi hơn của diễn xuất, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần. Đối với một nữ diễn viên trẻ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, điều này có lẽ còn dũng cảm hơn bất kỳ phong cách hoàn hảo nào trong đấu trường ồn ào của danh vọng và tiền tài, sự tỏa sáng thực sự bắt đầu từ việc không còn tự làm kiệt sức mình vì ánh nhìn của người khác.