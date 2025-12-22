Top 10 ca sĩ và bài hát Hàn Quốc được yêu thích nhất năm 2025

SVO - Đây là khảo sát thường niên của Gallup Hàn Quốc, vinh danh những ca sĩ và bài hát được yêu thích nhất năm 2025.

Gallup Korea chia bảng xếp hạng thành hai nhóm tuổi: 13 - 39 tuổi và 40 tuổi trở lên. Cuộc khảo sát được tiến hành trên toàn quốc (trừ Jeju) qua ba vòng vào tháng Bảy, tháng Chín và tháng Mười Một năm 2025, với tổng cộng 5.148 người tham gia từ 13 tuổi trở lên (2.097 người từ 13 - 39 tuổi và 3.051 người từ 40 tuổi trở lên). Người tham gia được hỏi thông qua các câu trả lời mở về tối đa ba ca sĩ hoặc nhóm nhạc Hàn Quốc yêu thích của họ đang hoạt động trong năm nay.

IU đứng đầu Top 10 ca sỹ được nhóm tuổi 13 - 39 ưa thích nhất năm 2025. Tiếp theo là BLACKPINK, aespa, IVE, NewJeans, BTS, G-Dragon, Rosé, Hwang Karam, DAY6. Trong khi đó Lim Young Woong 6 năm liên tiếp giữ vững ngôi vị đầu bảng Top 10 ca sỹ được lứa tuổi trên 40 yêu thích nhất. Tiếp đến là Jang Yoon Jung, Lee Chan Won, Young Tak, Song Ga In, IU, Jin Sung, Park Seo Jin, Hwang Karam, Na HoonA.

Những người tham gia khảo sát cũng được yêu cầu liệt kê tối đa ba bài hát yêu thích nhất của họ được phát hành hoặc trình diễn rộng rãi trong năm nay, cùng với tên nghệ sĩ thể hiện chúng. Kết quả là, JUMP của BLACKPINK được bình chọn là Bài hát của năm trong nhóm tuổi từ 13 đến 39, trong khi I Am a Firefly của Hwang Karam đứng đầu danh sách trong nhóm người tham gia khảo sát từ 40 tuổi trở lên.

Trong Top 10 bài hát của năm do nhóm tuổi 13-39 bình chọn còn có: APT. (Rosé & Bruno Mars), I Am a Firefly (Hwang Karam), POWER (G-Dragon), like JENNIE (Jennie), Don’t You Know? (ZO ZAZZ), Golden (HUNTR/X, KPop Demon Hunters OST), XOXZ (IVE), Bye,Summer (IU), Rich Man (aespa). Ngoài ra Top 10 do lứa tuổi trên 40 bình chọn còn có Love Always Runs Away (Lim Young Woong), Call the Soul (Jang Yoon Jung), APT. (Rosé & Bruno Mars), Trust in Me (Lim Young Woong), At Andong Station (Jin Sung), A Glass of Makgeolli (Young Tak), Don’t You Know? (ZO ZAZZ), Eternal Moment (Lim Young Woong), Fate in Time và Jinttopagi (Lee Chan Won).