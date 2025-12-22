Ningning của aespa hứng chịu 'bom bình luận ác ý' vì bị cho là làm điều này với Jennie của BLACKPINK

SVO - Vụ tranh cãi nổ ra sau màn trình diễn của Jennie (BLACKPINK) tại lễ trao giải 'Melon Music Awards' vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Và Ningning của aespa bị 'tấn công' bằng những bình luận ác ý vì bị cho là 'thiếu tôn trọng' Jennie của BLACKPINK.

Nhiều thần tượng đã phải đối mặt với phản ứng gay gắt từ cư dân mạng Hàn Quốc vì không có phản ứng gì trước phần trình diễn các ca khúc solo đình đám của Jennie như Seoul City, Zen và Like Jennie. Mặc dù tất cả họ đều đứng lên và nhảy theo trong phần trình diễn của G-Dragon và EXO, nhưng theo cư dân mạng Hàn Quốc, các thần tượng vẫn 'thiếu tôn trọng' khi Jennie trình diễn.

Đặc biệt, một số thành viên aespa đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Tư thế của Giselle trong phần trình diễn của Jennie đã bị chỉ trích gay gắt trên X (twitter cũ). Hiện tại, Ningning đang phải đối mặt với vô số bình luận ác ý trên Instagram. Cư dân mạng gọi ngôi sao aespa này là "ghen tị". Những người khác để lại những bình luận vô cùng tiêu cực về ngoại hình của Ningning và cáo buộc cô ấy đang cố bắt chước 'ngôi sao' của BLACKPINK. Do số lượng bình luận tiêu cực dưới các bài đăng của Ningning trên tài khoản cá nhân quá nhiều, người hâm mộ đang tự tổ chức để lại những bình luận tích cực hàng loạt. Nhiều người cũng bênh vực phản ứng của Ningning trước màn trình diễn của Jennie. Thành viên nhóm aespa này bị cảm lạnh và đã được điều trị tại bệnh viện, chỉ vài giờ trước khi phải tham dự Lễ trao giải Melon Music Awards. Do bị ốm, cô ấy đã bỏ lỡ thảm đỏ và nhiều giải thưởng, chỉ có ba thành viên aespa có mặt trong phần lớn chương trình.