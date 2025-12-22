Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai 'Anh trai say hi' Vương Bình và CONGB cùng khoe 'visual' sáng rực, thể hiện cảm xúc đặc biệt mùa cuối năm

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khép lại hành trình tham gia chương trình 'Anh trai say hi' đầy ý nghĩa, Vương Bình và CONGB đã ra mắt một 'món quà âm nhạc' để dành tặng các fan hâm mộ.

Không phải một sáng tác mới, Vương Bình chọn kết hợp cùng CONGB để làm mới ca khúc Ngày buồn tháng nhớ năm thương nằm trong album đầu tay Anh bờ vai từng ra mắt vào tháng 11/2024. Lời ca đậm chất tự sự cùng giai điệu nhẹ nhàng, da diết được thể hiện bởi giọng ca ấm áp, trong sáng của Vương Bình và CONGB khiến nhiều người hâm mộ xúc động.

4.jpg

Đặc biệt, MV hé lộ rất nhiều khoảnh khắc hậu trường là những ký ức tươi đẹp đối với tất cả những ai đã đồng hành và theo dõi Anh trai say hi. Trong đó, có cả các nội dung chưa từng được công bố, do chính tay Vương Bình và CONGB quay hình trong quá trình tham gia chương trình.

10.jpg

Nội dung của Ngày buồn tháng nhớ năm thương không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa, mà còn truyền tải câu chuyện về tuổi trẻ, sự hoài niệm, nỗi nhớ. Bài hát rất phù hợp để tổng kết quãng thời gian ý nghĩa của Vương Bình ở chương trình này, bên cạnh 29 nghệ sĩ khác.

8.jpg

Cuối MV, Vương Bình còn bày tỏ sự biết ơn của mình: “Cảm ơn Anh trai say hi đã mang lại cho chúng mình nhiều cơ hội mới, nhiều người anh em tuyệt vời, những anh chị ê kíp thầm lặng phía sau và cả tình yêu thương của khán giả. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau”.

9-1.jpg

Cùng CONGB kết hợp để thực hiện MV này, Vương Bình cũng khiến người hâm mộ thích thú. Được fan ưu ái gọi là “hai em bé của show”, Vương Bình và CONGB ghi điểm bởi ngoại hình trẻ trung, năng lượng trong sáng cùng tính cách ngọt ngào, vui vẻ. Thế nhưng phía sau vẻ đáng yêu ấy là đam mê âm nhạc, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và tài năng được bộ đôi thể hiện qua từng sân khấu của chương trình.

5.jpg

Sản phẩm chung đầu tiên của Vương Bình và CONGB mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong veo như một lời tâm sự, vỗ về nhưng cũng gợi lên nỗi nhớ, sự biết ơn và niềm trân quý dành cho quãng thời gian cả hai đã đi qua cùng nhau.

1.jpg

Ngày buồn tháng nhớ năm thương là một “cái ôm” tinh thần khép lại hành trình vừa qua một cách dịu dàng, ấm áp và trao gửi niềm tin rằng những ký ức đẹp rồi sẽ không bao giờ mất đi, chỉ là được cất giữ ở một nơi rất sâu trong tim.

Thuận Tùng
#Ngày buồn tháng nhớ năm thương #CONGB #Vương Bình #Anh trai say hi #Vương Bình và CONGB

