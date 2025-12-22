Huỳnh Lập đặt câu hỏi đáng suy ngẫm: 'Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?'

Trên first look poster đầu tiên, Huỳnh Lập mang đến phong cách tranh cổ động độc đáo, với hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh cựu chiến binh trong màu áo lính, biểu tượng đô thị TP. HCM, với cầu Ba Son, tháp Bitexco. Đây là một trong những di sản mỹ thuật của Việt Nam, mang giá trị văn hoá và thẩm mỹ, tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác, đánh thức tinh thần kết nối cộng đồng.

Hình ảnh đầu tiên của dự án cho thấy sự đối lập của hai nhân vật chính, là đại diện cho hai thế hệ. Bên trái là người ông lớn tuổi, tóc bạc, mặc quần áo bộ đội, khoác mũ tai bèo, trên tay cầm tờ báo giấy và có ánh mắt cương trực. Bên phải là người cháu trai trẻ trung, ăn mặc thời trang, trên tay cầm một chiếc điện thoại thời thượng và ánh mắt có phần lo sợ. Cánh tay của hai ông cháu siết chặt, tạo nên tư thế giằng co nhưng không hề dữ dội, mà báo hiệu cho một cuộc đối thoại sâu sắc giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ trong phim mới của Huỳnh Lập.

Ở phần tagline, Huỳnh Lập đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm cho mọi đối tượng: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Dựa trên những điểm mạnh từ dòng tranh cổ động của Việt Nam, như bố cục rõ ràng, nét vẽ dứt khoát, hình ảnh này đã mở ra nhịp cầu nối giữa ký ức lịch sử và cuộc sống hiện tại, gợi mở câu chuyện nhân văn mà Huỳnh Lập chuẩn bị đem đến.

Huỳnh Lập đã lấy cảm hứng dựa trên một câu nói hài hước trên mạng xã hội, là “nghỉ hưu gặp nghỉ Hè” nhằm diễn tả hoạt động quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp mùa Hè, khi ba mẹ gửi con cháu về quê thăm ông bà. Nhưng Huỳnh Lập còn biến tấu chữ “gặp” thành chữ “sợ”, đặt ra câu hỏi liệu nhân vật người cháu ở "phe nghỉ Hè” trong phim sẽ sợ điều gì ở người ông được ví là "phe nghỉ hưu”?

Đầu năm 2025, Huỳnh Lập trở lại điện ảnh và gặt hái thành công với bộ phim Nhà gia tiên, cán mốc 242 tỷ đồng. Tác phẩm ghi dấu trong lòng khán giả nhờ câu chuyện cảm động về tình thân và khoảng cách thế hệ, cũng như lan toả bản sắc Việt thông qua hình ảnh tranh kiếng, tục lệ thờ cúng tổ tiên, làm đám giỗ, nghề đổ bánh xèo gia truyền.