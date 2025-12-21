Gây bất ngờ khi kết hợp với các 'sao Việt', Lân Nhã hát live 'như nuốt đĩa' trong concert cá nhân

SVO - Giữa thời điểm các chương trình âm nhạc ngày càng phụ thuộc vào công nghệ trình diễn, Lân Nhã và ê kíp tổ chức 'NHÃ CONCERT' tìm về giá trị nguyên bản của âm nhạc thông qua phần biểu diễn live cùng với ban nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa.

Suốt 3 tiếng đồng hồ, Lân Nhã mở ra một hành trình đầy cảm xúc thông qua 25 tiết mục với đa dạng thể loại, từ những bản tình bất hủ, đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt được cover. Anh cũng mang đến những thử nghiệm mới mẻ với rock hay các bài hát trẻ trung hơn trong album sắp phát hành NHÃ 2025.

Sau 15 năm bén duyên với nghề, những giá trị cốt lõi làm nên cái tên Lân Nhã vẫn vẹn nguyên: Hiền lành, điềm đạm và đầy nam tính. Tuy nhiên, đó không phải là sự lặp lại đơn thuần, mà là một sự nâng cấp vượt bậc về bản lĩnh nghệ thuật.

Anh thừa nhận, chặng đường của mình không liên tục, nhưng chính những quãng nghỉ và trải nghiệm thăng trầm đã trở thành chất xúc tác, tôi luyện nên một Lân Nhã của ngày hôm nay.

Với NHÃ CONCERT, anh đã dẫn dắt khán giả đi từ những rung động đầu đời đến những chiêm nghiệm ở tuổi trưởng thành, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở đó, chúng ta có thể thấy một Lân Nhã đầy tình cảm, khi anh kể về khoảnh khắc nhận bản phối Trước khi ngày mai đến từ nhạc sĩ Hoài Sa.

Với Đã như mùa Đông, nam ca sĩ lại khiến khán phòng bật cười, với câu chuyện mình "lời" được bài hát từ người anh thân thiết Dũng Đà Lạt, chỉ vì nhạc sĩ để quên tác phẩm hơn 20 năm mới tìm thấy.

Ở mảng nhạc ngoại lời Việt, “món ăn tinh thần” đã gắn liền với Lân Nhã từ thuở nhỏ qua những đĩa nhạc của ca sĩ Anh Tú, nhạc sĩ Lữ Liên, lần này anh vẫn giữ được lối hát đầy hoài niệm nhưng đã thổi vào đó hơi thở của thời đại thông qua trải nghiệm 15 năm của chính mình.

Từ Bến vắng gắn liền với thần tượng là cố ca sĩ Anh Tú, cho đến sự bùng nổ với những ca khúc kinh điển quốc tế cùng ban nhạc như How am I supposed to live without you, Lân Nhã đã thật sự làm chủ hoàn toàn về kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Đặc biệt, mảng âm nhạc của những tượng đài như nhạc sĩ Thanh Tùng với Tình không biên giới, hay nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với Cô đơn cũng được Lân Nhã tái hiện bằng một tinh thần rất riêng.

Anh tâm sự: "Một dòng nhạc chậm rãi, lắng sâu, không ồn ào nhưng ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Nhã yêu dòng nhạc này và nghĩ mình sẽ gắn bó với nó lâu nhất khi mình còn có thể hát". Chính sự kiên định ấy đã giúp những bản tình ca kinh điển trở nên tươi mới và đầy sức sống.

Một điểm thú vị là cả concert và album đều được “chăm sóc kỹ lưỡng” qua bàn tay của giám đốc âm nhạc Hoài Sa, người được mệnh danh là “phù thuỷ” của làng hoà âm phối khí những bản nhạc tình. Anh đã khoác lên các ca khúc quen thuộc những lớp áo mới đầy thi vị.

Nhờ đó, lần đầu tiên, khán giả thấy một Lân Nhã dám bước ra khỏi "vùng an toàn" của hình tượng “người đàn ông đứng yên hát tình ca” để thể hiện những bước vũ đạo uyển chuyển trong tiết mục mở màn Còn yêu em mãi, phong cách rock đầy lửa với Sóng tình, sự nồng nàn của Bến vắng hay sự phóng khoáng của Can’t take my eyes off you.

NHÃ CONCERT không chỉ là sân khấu của riêng Lân Nhã, mà là sự kết nối của những giọng ca nội lực. Ba khách mời gồm NSND Tấn Minh, ca sĩ Hoàng Quyên và Hương Tràm đã tạo nên ba mảng màu đặc sắc, khiến cảm xúc của khán giả được thăng hoa một cách trọn vẹn nhất.

Sự thành công của NHÃ CONCERT không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà còn là lời hứa về một hành trình mới đầy hứng khởi, bởi đây cũng là bệ phóng cho album NHÃ 2025 sắp phát hành.