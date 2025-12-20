Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Avatar: Lửa và Tro tàn' lập hàng loạt kỷ lục, chuyện tình kỳ lạ và gây tò mò từ hãng A24

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mùa phim cuối năm 2025 dường như được 'thống trị' bởi những 'bom tấn' quốc tế, quy tụ nhiều tên tuổi đình đám.

Avatar: Lửa và Tro tàn chiêu đãi kỹ xảo hoành tráng

Giống với Avatar: Dòng chảy của nước, Avatar: Lửa và Tro tàn quy tụ tinh hoa công nghệ của Hollywood thời điểm hiện tại. Bộ phim là một kiệt tác về mặt hình ảnh khi giới thiệu hai chủng tộc mới là Phong Thương Đoàn và Tộc Tro cùng vô số loài sinh vật khổng lồ chưa từng được biết đến. Cả hai đều có nền văn hóa, phục trang và câu chuyện nguồn gốc, tính cách riêng biệt vô cùng độc đáo.

3101a-0030-v0485le1263.jpg

Thế giới hùng vĩ của Pandora với những vách núi lơ lửng giữa không trung, rừng rậm xanh mát trở lại choáng ngợp hơn bao giờ hết. Những chiếc thuyền khinh khí cầu bay do các sinh vật dạng sứa khổng lồ kéo, đàn Tulkun già cỗi khổng lồ trồi lên giữa biển, hàng trăm nghìn chiến binh Na’vi xung trận… là những hình ảnh mà người xem khó lòng quên được.

3026-0020-v0688l1306.jpg

Không những thế, phim còn là phần phim khép lại chương cũ của cả thương hiệu Avatar. Những gì mà Avatar (2009) và Avatar: Dòng chảy của nước xây dựng trong 16 năm qua đều sẽ đi đến hồi kết với bom tấn này. Nhịp phim nhanh và dồn dập khi liên tục giải quyết các mâu thuẫn kéo dài giữa dàn nhân vật chính, giữa con người và tộc Na’vi.

3040a-0190-v0466l1132.jpg

Tất cả khép lại bằng một trận đại chiến với quy mô khủng bậc nhất cả ba phần phim. Trận đánh diễn ra trên không lẫn dưới nước, quy tụ hàng nghìn chiến binh mỗi phe, vô số máy bay, tàu chiến, các loài vật của Pandora cũng tham chiến tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, tàn khốc và cháy nổ mãn nhãn. Cảnh phim không chỉ thỏa mãn phần nghe, nhìn mà còn cả cảm xúc mong đợi suốt nhiều năm nay của khán giả.

3040a-0200-v1271l1025.jpg

Với sức hút khủng từ thương hiệu Avatar và bảo chứng từ đạo diễn James Cameron cùng sự chờ đợi của khán giả. Do đó, Avatar: Lửa và Tro tàn đã lập kỷ lục doanh thu tại Việt Nam. Dù chưa chính thức ra rạp, bộ phim đã bán được 20 tỷ đồng. Bộ phim tạo nên một "cơn sốt" phòng vé chưa từng có và dự kiến sẽ thống trị mọi rạp chiếu trong dịp cuối năm 2025.

3248b-0010-v0800le1131.jpg

Drama tình cảm giữa các linh hồn sau khi lìa trần

Nổi tiếng với hàng loạt dự án phim chất lượng, hãng A24 vừa khiến cộng đồng yêu điện ảnh thích thú khi ra mắt trailer Chọn chồng nơi chín suối, có tựa tiếng Anh là Eternity. Dài 2 phút 30 giây, đoạn clip này không chỉ giới thiệu cốt truyện mà còn hé lộ dàn diễn viên gồm toàn những gương mặt nổi tiếng.

mv5bm2y3yjzizditytnjzc00yzzhlwe0ntgtmwjimtiwngm2owq0xkeyxkfqcgc-v1.jpg

Tỉnh dậy trên chuyến tàu xa lạ, Larry (Miles Teller) phát hiện bản thân đã “tận số” tự bao giờ. Tại trạm chờ chuyển tiếp sang tây phương cực lạc, anh bàng hoàng nhận ra Joan (Elizabeth Olsen), cô vợ đầu ấp tay gối suốt hơn 5 thập kỷ cũng chịu chung số phận. Cứ ngỡ sẽ được tận hưởng bình yên cùng người bạn đời, nhưng định mệnh oái ăm chưa chịu buông tha cho Larry.

69402103e82adimage.jpg

Giây phút đoàn tụ mừng mừng tủi tủi giữa cả hai bị cắt ngang bởi Luke (Callum Turner), chàng quân nhân chết trận kiêm tình đầu kiêm luôn chồng cũ của Joan. Anh đã dành 67 năm dài đằng đẵng trông ngóng nơi đây để gặp lại cô. Theo luật nhập cảnh thiên đàng, mỗi linh hồn chỉ được phép đồng hành với một mối tình duy nhất tới chốn bồng lai. Liệu Larry có thể giữ lấy Joan bên mình thêm lần nữa?

h5.png

Đặc biệt, đạo diễn David Freyne còn khéo léo lồng ghép yếu tố châm biếm qua việc xây dựng hình ảnh chốn bồng lai. Đó là thế giới tuy nhiệm màu nhưng vẫn tồn tại nhiều thói hư tật xấu, đồng thời bị chủ nghĩa tư bản chi phối.

Mặc dù "khoác" lên lớp áo hài hước sặc sỡ, cốt truyện Chọn chồng nơi chín suối hứa hẹn gửi gắm thông điệp giàu sức nặng, nhìn nhận tình yêu dưới nhiều góc độ.

h3.png

Kết hợp thêm phần diễn xuất giữa các gương mặt thực lực Miles Teller, Callum Turner, Elizabeth Olsen và Da'Vine Joy Randolph, đây là bộ phim rất đáng để thưởng thức trong dịp lễ Giáng sinh 2025.

SpongeBob: Lời nguyền hải tặc cùng những thông điệp ý nghĩa

SpongeBob: Lời nguyền hải tặc ra mắt đúng dịp Giáng sinh năm nay, đưa khán giả trở lại với dàn nhân vật đáng yêu quen thuộc. Mỗi nhân vật với tạo hình độc đáo và tính cách riêng biệt đã tạo nên một thế giới đại dương chứa đựng những thông điệp sâu sắc về cuộc sống.

Trong phim, chú bé bọt biển SpongeBob ấp ủ một ước mơ trở thành người lớn bằng cách giành được tấm chứng nhận hải tặc giống như ông Krabs. Dù hành trình trưởng thành chẳng hề dễ dàng, cậu vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và sự xông pha không ngại khó khăn.

image021.jpg

Sao biển Patrick là người bạn thân ngốc nghếch nhưng đáng yêu của SpongeBob. Patrick sống dưới một tảng đá trong thành phố ngầm Bikini Bottom, là hàng xóm của SpongeBob và Squidward. Mặc dù không được sáng dạ cho lắm, Patrick rất trung thành và đôi khi có những nhận xét sâu sắc.

image023.jpg

Bạch tuộc Squidward là hàng xóm và đồng nghiệp của SpongeBob tại nhà hàng Krusty Krab. Squidward là kẻ cáu kỉnh và khó tính, sống phần lớn cuộc đời trong trạng thái bực bội và thờ ơ.

image024.jpg

Squidward muốn trở thành nghệ sĩ kèn clarinet nhưng tài năng của vị bạch tuộc này chưa bao giờ được công nhận. Nhân vật này như đang nói lên tiếng lòng của phần lớn người trẻ hiện nay, khao khát được công nhận và luôn trông chờ một ngày được tỏa sáng.

image025.jpg

Sandy Cheeks là một chú sóc Mỹ sống trên mặt đất, mặc bộ đồ lặn và sống trong một mái vòm cây bằng kính chứa đầy không khí để tồn tại dưới nước. Sandy là một trong những nhân vật thông minh và điềm tĩnh nhất trong phim hoạt hình SpongeBob. Cô ấy là một nhà khoa học và nhà phát minh, người đã tự làm thiết bị để có thể thở dưới nước và có những phát minh tiên tiến suốt loạt phim.

image026.jpg

Ông chủ nhà hàng Krusty Krab - nơi SpongeBob làm việc có nỗi ám ảnh với việc tích lũy tiền bạc đến mức sẵn sàng làm mọi cách để gia tăng tài sản. Krabs đại diện cho nỗi ám ảnh kinh điển của xã hội hiện đại khi đặt lợi nhuận lên trên mọi thứ. Nhưng khi cần, ông vẫn bộc lộ sự trách nhiệm, thấu cảm và lòng tốt trong cách đối xử với SpongeBob cùng các nhân viên khác.

Bình Nguyễn
#Avatar: Lửa và Tro tàn #Avatar #Chọn chồng nơi chín suối #Eternity #đạo diễn James Cameron #Miles Teller #Callum Turner #Elizabeth Olsen #Spongebob: Lời nguyền hải tặc #SpongeBob

